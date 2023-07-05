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Новини Війна
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Під Бахмутом є успіхи у просуванні. Якщо динаміка збережеться, місто буде звільнене, - розвідка

бахмут

Місто Бахмут буде звільнене. Для цього потрібно, щоб збереглася динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов. Його слова цитує Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Впродовж останнього місяця [на Бахмутському напрямку маємо] стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", - сказав розвідник.

Також читайте: Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмуту, - Маляр

Він додав, що якщо раніше росіяни застосовувалися на Бахмутському напрямку лише піхоту, то тепер залучають багато танків.

Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", - сказав Волохов.

Автор: 

розвідка (3881) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+20
Ну, дійсно є така інфа з тих країв. Рухаємось вперед, русня тріщить по швам.
Зараз вони туди резерви тягнуть, замість того, щоб підсилювати Південь.
Самі собі на сраку повісили цей геморой.
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05.07.2023 13:52 Відповісти
+16
Зате для русні це "сталінград".
Якщо втратять, буде потужний удар.
1. Символізм: русня міряє все мірками "вілікой атєчіствєнной", для них це сакральна перемога, яка має символізувати перелом у війні на їх користь. Отже, втрата "сталінграда" буде означати в їх мізках перелам на користь України.
2. Чергове підтвердження тези, що "вагнєр - сіла, вс рф - чмошнікі". "вагнєр" завоював - зс рф просрали. Авторитет "бунтаря" все більше зростатиме, авторитет регулярної армії і уряду рф - падатиме.
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05.07.2023 14:11 Відповісти
+10
ЗСУ звільнили від рашистів село Кліщіївку

05-07-2023 13:17https://newformat.info/category/news/ Новини

Пропагандист Сладков пише, ЗСУ вибили рашистів з Кліщіївки.

Також він ниє, що Бахмут наразі під вогневим контролем українських сил.
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05.07.2023 14:13 Відповісти
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А інші міста?
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05.07.2023 13:52 Відповісти
Ну, дійсно є така інфа з тих країв. Рухаємось вперед, русня тріщить по швам.
Зараз вони туди резерви тягнуть, замість того, щоб підсилювати Південь.
Самі собі на сраку повісили цей геморой.
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05.07.2023 13:52 Відповісти
Як ми з вами і розмовляли-вони( по плану ЗСУ) це місто зробили культовим для свого стада і їм нічого тепер не залишається як кидати туди резерви.
Наші чудово все продумали.
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05.07.2023 14:04 Відповісти
Але доля цієї війни буде вирішуватися саме на півдні. Чи переріжемо " сухопутний коридор на Крим" чи ні.
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Поки що вони через свою власну "сакралізацію" Бахмуту вимушені кидати частину резерву на нього, а не на той самий "коридор", що вже вигідно для нас.
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05.07.2023 14:34 Відповісти
Їх дуже багато, в кілька разів більше мобілізаційний ресурс, чим в нас. Якби їм не вистачило і туди і туди...Побачимо, сказав сліпий
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05.07.2023 14:39 Відповісти
А доля півдня залежить від кількох мостів.
Один поблизу Таганрогу, другий в Керчі.
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05.07.2023 14:38 Відповісти
Нам нічим їх знищити поки, бо вже знищили би, якби змогли.
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05.07.2023 14:40 Відповісти
Без далекобійних ракет ВЛАСНОГО виробництва- перспективи у нас не дуже гарні.
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05.07.2023 14:43 Відповісти
Саме так. І вони будуть перекидати резерви з півдня, що нам і треба. З під Сватово-Кримінной вони не перекидатимуть, бо це найближчий резерв щоб закрити БНР і яка там в них ще республіка-цьому ми дякуємо РДК( нас же там нет). І мозаїка починається складатися. Сюжет вартий Гая Річі
Буду відвертим-ще десь тиждень тому в мене були песимістичні настрої. Хоча звичайно я вірив в геній Залужного. І те що вони почали шантажувати ЗАЄС підтверджує мої думки. Це їх останній козир і вони б його просто так не використовували
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05.07.2023 14:40 Відповісти
а зараз у вас оптимістичний настрій ?
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05.07.2023 15:24 Відповісти
Ще й який
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05.07.2023 15:46 Відповісти
ну я рад что хоть кому-то хорошо)
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05.07.2023 16:12 Відповісти
віримо 🙏 та допомагаємо 💰
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05.07.2023 13:57 Відповісти
Міста вже нема - там руїни і перепахана земля.
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05.07.2023 14:01 Відповісти
так там хотіли ж приходу Росії...от вона і очистила все, ще б Донецьк з луганськом і буде окей
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05.07.2023 14:10 Відповісти
блін, хлопці, так по всім марафонам декілька місяців розказували, шо та купа каміння вже нікому не треба (і мабудь так воно і є).
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05.07.2023 14:02 Відповісти
Та есть же ролики с дронов.
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05.07.2023 14:05 Відповісти
Там є сіль, підвали на глибині 72 м для вина (може вціліли?)
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05.07.2023 14:08 Відповісти
Зате для русні це "сталінград".
Якщо втратять, буде потужний удар.
1. Символізм: русня міряє все мірками "вілікой атєчіствєнной", для них це сакральна перемога, яка має символізувати перелом у війні на їх користь. Отже, втрата "сталінграда" буде означати в їх мізках перелам на користь України.
2. Чергове підтвердження тези, що "вагнєр - сіла, вс рф - чмошнікі". "вагнєр" завоював - зс рф просрали. Авторитет "бунтаря" все більше зростатиме, авторитет регулярної армії і уряду рф - падатиме.
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05.07.2023 14:11 Відповісти
Ничего подобного. Там на ТВ уже неделю как запустили историю, что "Бахмут слишком долго брали предательские Вагнеры". До "не очень то он и нужен" осталось немного.
У нас никакого морального слома после потери Бахмута не произошло, с чего у них должно?
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05.07.2023 14:28 Відповісти
Тому вони і почали операцію з "десакралізації" і мочіння "вагнєров".
Час покаже, але втрата Бахмуту точно понизить бойовий дух, і це нам вигідно.
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05.07.2023 14:32 Відповісти
Лучше бы на Запорожском фронте усилия сосредоточили. Пусть прозвучит цинично, но те земли приоритетнее для освобождения чем Бахмут.
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05.07.2023 14:09 Відповісти
Якщо заберуть Бахмут-піз...а рашІстафашІстам, усе посипиться
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05.07.2023 14:10 Відповісти
Нічого не посипеться, тільки побільшає охочих у полон і дезертирів.
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05.07.2023 14:21 Відповісти
ЗСУ звільнили від рашистів село Кліщіївку

05-07-2023 13:17https://newformat.info/category/news/ Новини

Пропагандист Сладков пише, ЗСУ вибили рашистів з Кліщіївки.

Також він ниє, що Бахмут наразі під вогневим контролем українських сил.
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05.07.2023 14:13 Відповісти
Якщо не знав би мислення балотних насікоми то я б не писав це.
Як тільки вибють пітрів з Бахмута, моцк обітатілей болот витече через...
Це буде означати тільки одне- перелом війни
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05.07.2023 14:23 Відповісти
не буде, а от втрата півдня - цілком можливо. тому треба зпусити підрів переводити резерви з півдня на Бахмут.
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05.07.2023 14:42 Відповісти
Підпишись на Бахмутьський Демон. Він беспосередньо є учасник. Каже сладков бреше-вони ще там, але для них все погано
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05.07.2023 14:45 Відповісти
Женька поварьонок пятою точкою відчував, що так і буде. Тому і рушив на Москву за шкурою оленєвода. Ну негоже х..... як глобальному великоросу впадати в шаманізм.
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05.07.2023 16:10 Відповісти
Вже спростували. ЗСУ взяли важливу висоту, але в самій Кліщіївці поки що сидить русня, у якої проблеми зі снарядами.
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06.07.2023 09:09 Відповісти
 
 