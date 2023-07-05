Під Бахмутом є успіхи у просуванні. Якщо динаміка збережеться, місто буде звільнене, - розвідка

Місто Бахмут буде звільнене. Для цього потрібно, щоб збереглася динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов. Його слова цитує Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Впродовж останнього місяця [на Бахмутському напрямку маємо] стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", - сказав розвідник.

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Він додав, що якщо раніше росіяни застосовувалися на Бахмутському напрямку лише піхоту, то тепер залучають багато танків.

Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", - сказав Волохов.