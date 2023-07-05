Під Бахмутом є успіхи у просуванні. Якщо динаміка збережеться, місто буде звільнене, - розвідка
Місто Бахмут буде звільнене. Для цього потрібно, щоб збереглася динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов. Його слова цитує Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Впродовж останнього місяця [на Бахмутському напрямку маємо] стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", - сказав розвідник.
Він додав, що якщо раніше росіяни застосовувалися на Бахмутському напрямку лише піхоту, то тепер залучають багато танків.
Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", - сказав Волохов.
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Зараз вони туди резерви тягнуть, замість того, щоб підсилювати Південь.
Самі собі на сраку повісили цей геморой.
Наші чудово все продумали.
Один поблизу Таганрогу, другий в Керчі.
Буду відвертим-ще десь тиждень тому в мене були песимістичні настрої. Хоча звичайно я вірив в геній Залужного. І те що вони почали шантажувати ЗАЄС підтверджує мої думки. Це їх останній козир і вони б його просто так не використовували
Якщо втратять, буде потужний удар.
1. Символізм: русня міряє все мірками "вілікой атєчіствєнной", для них це сакральна перемога, яка має символізувати перелом у війні на їх користь. Отже, втрата "сталінграда" буде означати в їх мізках перелам на користь України.
2. Чергове підтвердження тези, що "вагнєр - сіла, вс рф - чмошнікі". "вагнєр" завоював - зс рф просрали. Авторитет "бунтаря" все більше зростатиме, авторитет регулярної армії і уряду рф - падатиме.
У нас никакого морального слома после потери Бахмута не произошло, с чего у них должно?
Час покаже, але втрата Бахмуту точно понизить бойовий дух, і це нам вигідно.
05-07-2023 13:17https://newformat.info/category/news/ Новини
Пропагандист Сладков пише, ЗСУ вибили рашистів з Кліщіївки.
Також він ниє, що Бахмут наразі під вогневим контролем українських сил.
Як тільки вибють пітрів з Бахмута, моцк обітатілей болот витече через...
Це буде означати тільки одне- перелом війни