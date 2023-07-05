Фінальне рішення щодо вступу України до НАТО можуть ухвалити на саміті у Вільнюсі, - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дискусії щодо остаточних рішень щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ще тривають.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі триває. Союзники мають усвідомлювати як ніколи відчуття моменту, що саме зараз той момент, де ми маємо почути необхідні політичні рішення, в першу чергу для наших громадян. Від союзників на сьогодні залежить, успішним буде цей саміт чи ні. Не виключаю, що остаточні рішення може бути ухвалено вже у Вільнюсі. Але поки що дискусія триває і фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо", - сказала Стефанішина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Багато варіантів на столі", - Стефанішина про гарантії безпеки для України

За її словами, Україна очікує від саміту початку системних процесів для сумісності із політиками й стандартами Альянсу. Вона додала, що всі країни НАТО підтримують членство України, дискусія йде щодо термінів і умов цього процесу:

"Ми вважаємо також, що жодних політичних або юридичних обмежень щодо політичного запрошення України до Альянсу на Вільнюсі немає. Публічною є інформація, що створюється Рада Україна НАТО на рівні лідерів НАТО та України. Це і є той майданчик, на якому ми зможемо визначити модальності приєднання України до НАТО з урахуванням безпекової ситуації і тих обставин, які уможливлять це рішення в майбутньому", - додала вона.

Також читайте: На саміті у Вільнюсі Україна отримає "чимало", але не все, на що сподівається, - Науседа