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Новини
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Фінальне рішення щодо вступу України до НАТО можуть ухвалити на саміті у Вільнюсі, - Стефанішина

стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дискусії щодо остаточних рішень щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ще тривають.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі триває. Союзники мають усвідомлювати як ніколи відчуття моменту, що саме зараз той момент, де ми маємо почути необхідні політичні рішення, в першу чергу для наших громадян. Від союзників на сьогодні залежить, успішним буде цей саміт чи ні. Не виключаю, що остаточні рішення може бути ухвалено вже у Вільнюсі. Але поки що дискусія триває і фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо", - сказала Стефанішина.

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За її словами, Україна очікує від саміту початку системних процесів для сумісності із політиками й стандартами Альянсу. Вона додала, що всі країни НАТО підтримують членство України, дискусія йде щодо термінів і умов цього процесу:

"Ми вважаємо також, що жодних політичних або юридичних обмежень щодо політичного запрошення України до Альянсу на Вільнюсі немає. Публічною є інформація, що створюється Рада Україна НАТО на рівні лідерів НАТО та України. Це і є той майданчик, на якому ми зможемо визначити модальності приєднання України до НАТО з урахуванням безпекової ситуації і тих обставин, які уможливлять це рішення в майбутньому", - додала вона.

Також читайте: На саміті у Вільнюсі Україна отримає "чимало", але не все, на що сподівається, - Науседа

Автор: 

саміт (790) членство в НАТО (1743) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+9
Що вона куре ?
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05.07.2023 14:10 Відповісти
+9
Байден не передумає, а шапіто пора придивлятись до розїзної торгвлі пивом. Зермак тут ДОКА.
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05.07.2023 14:11 Відповісти
+8
для чого вона це каже? самі себе умовляєте? з дєрьмаком у НАТО? зелені шмарклі, виконуйте всі рішення НАТО і буде вам щастя і не треба займатись болтологієй.
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05.07.2023 14:27 Відповісти
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Я, конечно, дико извиняюсь, но они таки могут. Но не будут. Еще раз дико извиняюсь.
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05.07.2023 14:07 Відповісти
Нажаль - скорш за все саме так.

Хоча - з іншого боку, песимістом бути вигідніше - в результаті або підтвердиться твоя думка, або ж будеш приємно вражений!
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05.07.2023 14:13 Відповісти
А можуть не схвалити. Найімовірніше - друге
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05.07.2023 14:08 Відповісти
А Боневтік на саміт не поїде - йому, як голівудський зірці умови не підійшли!
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05.07.2023 14:08 Відповісти
Що вона куре ?
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05.07.2023 14:10 Відповісти
Байден не передумає, а шапіто пора придивлятись до розїзної торгвлі пивом. Зермак тут ДОКА.
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05.07.2023 14:11 Відповісти
вони навіть Швецію прийняти не можуть
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05.07.2023 14:13 Відповісти
Отмечается, что акции по сожжению Корана являются легальными в Швеции, поскольку они подпадают под действие закона о свободе слова, что делает невозможным их запрет полицией.
"Измените закон об общественном порядке, и сделайте это быстро", - заявил президент CVE Йонас Тролле.Он также указал на опыт таких стран, как Великобритания, Германия, Франция и Финляндия, где сожжение Корана невозможно, хотя там "достаточно высокая степень свободы выражения взглядов"
США і Британія дали Швеції гарантії безпеки до вступу країни в НАТО. Йдеться про посилення військової присутності та політичну підтримку....... підтримка Швеції полягатиме в сильній політичній підтримці з боку країн НАТО, поглиблених військових навчаннях, розширенні присутності Альянсу в Балтійському морі. Крім того, планується посилення співпраці у сфері розвідки і протистояння різним загрозам, включаючи в кіберпросторі.
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05.07.2023 14:39 Відповісти
Декілька країн НАТО вже сповістили що не погодяться із запрошенням України у НАТО до завершення війни й виконання нашою країною ниски вимог які є однаковими до всіх учасників альянсу, тому мені не зрозуміло яким чином можливо розповідати ніби це може здійснитись у Вільнюсі на найближчому саміті?! Це що, такий тренд в "слуг", намагатися у чомусь громадян переконати, вселяти у них необгрунтовану надію аби потім було чим публічно дорікати тим західним країнам які цього не обіцяли?! НАВІЩО???!!!
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05.07.2023 14:17 Відповісти
Можуть ухвалити. Можуть не ухвалити.

Яка, б****, цінність такого "коментаря" на так званому "марафоні єдиних новин"?
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05.07.2023 14:19 Відповісти
для чого вона це каже? самі себе умовляєте? з дєрьмаком у НАТО? зелені шмарклі, виконуйте всі рішення НАТО і буде вам щастя і не треба займатись болтологієй.
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05.07.2023 14:27 Відповісти
"Ми вважаємо","Україна очікує"-робити щось не пробували окрім "бла-бла-бла"?! Не думали про те чого очікує,від України НАТО і США,не думали про те що важливо як вони "вважають" на рахунок "політичних перепон",а не як вважає якийсь із москальських "кротів" в Україні?!
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05.07.2023 14:33 Відповісти
У зелених ключове слово - можуть. "И обещаний сладость может так
дурманить...
А верить, или нет - решайся сам.
Что тут сказать... Совет один лишь
дам:
Не будь ослом, тогда морковкой не
поманят." Юрий Хоружий
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05.07.2023 15:54 Відповісти
 
 