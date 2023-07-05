УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини
870 15

Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС для відновлення екосистем необхідні 10 років, - Стрілець

стрілець

Після підриву окупантами Каховської ГЕС екологія дуже постраждала, для відновлення природних екосистем необхідні десять років.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб відновити цінні території, які природа формувала десятками і сотнями років, за нашими підрахунками, треба не менше ніж десять років. І не факт, що воно буде відновлено у первісному вигляді...Коли я говорю про відновлення, то маю на увазі біорізноманіття і природні екосистеми", - сказав він.

За словами міністра, наразі над програмою відновлення територій, які зазнали негативного впливу від руйнації Каховської ГЕС, працюють фахівці з 20 країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд спрямував понад 4 мільярди гривень на подолання наслідків підриву на Каховській ГЕС, - Шмигаль

Водночас питання відновлення зруйнованої Каховської ГЕС ще не стоїть на порядку денному.

Говорячи про збитки від зруйнування ГЕС, Стрілець наголосив, що країна втратила найцінніший ресурс - воду, яка забезпечувала потреби майже мільйона українців.

"На сьогодні 73% води з водосховища злетіло у Чорне море, площа водосховища зменшилася на 70-80%. Колишнє водосховище перетворилося у річку Дніпро в своєму історичному руслі на цій її частині. Унаслідок теракту було затоплені понад 80 тис. га природно-заповідних територій. На сьогодні вода майже зійшла, але ґрунти ще довго очищатимуться. Є потенційне знищення ендемічних видів тварин — видів, які зустрічалися в єдиному місці на Землі", - додає він.

За його словами, після повного парку "Нижньодніпровський" рослинність уже не буде такою, як раніше.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: Збитки від загибелі тварин оцінюються в 883 млн грн, - Міндовкілля

Автор: 

екологія (1357) Стрілець Руслан (38) Каховська ГЕС (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
це все одно зброя.і вона вбиває
показати весь коментар
05.07.2023 14:50 Відповісти
+3
Головне, не лізти допомагати самій природі відновлюватись - руки геть від Дніпра! Хочете зелену енергетику - ставте вітряні або сонячні генератори, їм там саме місце.
показати весь коментар
05.07.2023 14:40 Відповісти
+2
Т-55 извиняюсь за ремарку
показати весь коментар
05.07.2023 14:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупанул "министр". Надо было сказать "10 лет и 100 млрд.$". А то без "100млрд.$" ... как-то не по "зеленому" ...
показати весь коментар
05.07.2023 14:39 Відповісти
"міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець" как то бледно выглядит.

Что это за блеенье!?!

Ты Министр! Работай на страну, а не сопли дуй.
Четко отвечай:

1. Какой ущерб нанесен парашей? Сколько это в деньгах?

2. Миллионы, миллиарды? Десятки миллиардов$?

3. Это нужно знать уже сегодня! Эта Сумма должна быть аккуратно посчитана с учетом всех аспектов. И уже выставлена к оплате ху&лу!
И представлена всему миру.

4. Параша должна знать сколько уже она должна Украине.
Сколько лет после капитуляции она будет платить репарацию и какую.
Население кацапстана должно понимать, что каждый день войны стоит им громадных денег.
Они должны начать выбирать между холодильником и телевизором.

Тогда, возможно, «псевдоним патриотизм» забитого населения поуменьшиться.

Вот чем должен заниматься Украинский министр, а не «слезы лить».
Работай- те! Слуги Народа.
показати весь коментар
05.07.2023 14:59 Відповісти
Не согласен с вами.
1. Министр Стрелец выглядит так, как выглядят ВСЕ чиновники этой власти. Не лучше, не хуже.
2. Сумму ущерба считать надо, но не для того, чтобы предъявить её РФ в надежде на репарации. Забудьте, этого не будет. А "сумма ущерба" нужна для того, чтобы "демократический Запад" (и весь мир) четко понимал во что обошлась Украине конформистская политика Запада в отношении нового Гитлера. Взростили? Будьте добры - получите результат! Дали Украине гарантии безопасности (Будапештский меморандум) и не выполнили? Платите!
показати весь коментар
05.07.2023 16:02 Відповісти
Головне, не лізти допомагати самій природі відновлюватись - руки геть від Дніпра! Хочете зелену енергетику - ставте вітряні або сонячні генератори, їм там саме місце.
показати весь коментар
05.07.2023 14:40 Відповісти
Про гроші не сказав-вже добре)
показати весь коментар
05.07.2023 14:41 Відповісти
для відновлення екосистем необхідні 10 років
...гарантованного харчування можновладців.
показати весь коментар
05.07.2023 14:41 Відповісти
рашисты уже Т-52 тянут на фронт - https://www.youtube.com/watch?v=kO3wIl2NXv4 видимо у бункерного совсем плохи дела
показати весь коментар
05.07.2023 14:43 Відповісти
Т-55 извиняюсь за ремарку
показати весь коментар
05.07.2023 14:49 Відповісти
Це почалось не вчора, а ще на початку весни, спочатку Т62, потім Т55 й 54. Таких на Рашці ДУЖЕ багато, хочуть брати не якістю а кількістю, тому сподіваюсь що лише малу частину зможуть відновити через брак запчастин!!!
показати весь коментар
05.07.2023 14:51 Відповісти
це все одно зброя.і вона вбиває
показати весь коментар
05.07.2023 14:50 Відповісти
Не для відновлення, а для переналаштування, бо відсутність Каховського водосховища, поява якого також змінила екосистему, призводить до зміни природних умов які знов будуть змінені коли і якщо греблю буде відновлено!!!
показати весь коментар
05.07.2023 14:44 Відповісти
Грета Тумберг
показати весь коментар
05.07.2023 14:48 Відповісти
Вона популярна у ЄС, тож і її треба використовувати задля отримання підтримки для України!!!
показати весь коментар
05.07.2023 14:53 Відповісти
так..популярна..вони живуть в своєму світі..для популярності можуть врятувати звіринок..та навіть африканських дітей всиновити ,як звіринок.
один з популярних є також папа..теж популярний з хрестом і кадилом, ні хрестом ні кадилом не зупиняє війни,...але ж популярний
показати весь коментар
05.07.2023 14:59 Відповісти
 
 