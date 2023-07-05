Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС для відновлення екосистем необхідні 10 років, - Стрілець

Після підриву окупантами Каховської ГЕС екологія дуже постраждала, для відновлення природних екосистем необхідні десять років.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб відновити цінні території, які природа формувала десятками і сотнями років, за нашими підрахунками, треба не менше ніж десять років. І не факт, що воно буде відновлено у первісному вигляді...Коли я говорю про відновлення, то маю на увазі біорізноманіття і природні екосистеми", - сказав він.

За словами міністра, наразі над програмою відновлення територій, які зазнали негативного впливу від руйнації Каховської ГЕС, працюють фахівці з 20 країн.

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Водночас питання відновлення зруйнованої Каховської ГЕС ще не стоїть на порядку денному.

Говорячи про збитки від зруйнування ГЕС, Стрілець наголосив, що країна втратила найцінніший ресурс - воду, яка забезпечувала потреби майже мільйона українців.

"На сьогодні 73% води з водосховища злетіло у Чорне море, площа водосховища зменшилася на 70-80%. Колишнє водосховище перетворилося у річку Дніпро в своєму історичному руслі на цій її частині. Унаслідок теракту було затоплені понад 80 тис. га природно-заповідних територій. На сьогодні вода майже зійшла, але ґрунти ще довго очищатимуться. Є потенційне знищення ендемічних видів тварин — видів, які зустрічалися в єдиному місці на Землі", - додає він.

За його словами, після повного парку "Нижньодніпровський" рослинність уже не буде такою, як раніше.

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