Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС для відновлення екосистем необхідні 10 років, - Стрілець
Після підриву окупантами Каховської ГЕС екологія дуже постраждала, для відновлення природних екосистем необхідні десять років.
Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб відновити цінні території, які природа формувала десятками і сотнями років, за нашими підрахунками, треба не менше ніж десять років. І не факт, що воно буде відновлено у первісному вигляді...Коли я говорю про відновлення, то маю на увазі біорізноманіття і природні екосистеми", - сказав він.
За словами міністра, наразі над програмою відновлення територій, які зазнали негативного впливу від руйнації Каховської ГЕС, працюють фахівці з 20 країн.
Водночас питання відновлення зруйнованої Каховської ГЕС ще не стоїть на порядку денному.
Говорячи про збитки від зруйнування ГЕС, Стрілець наголосив, що країна втратила найцінніший ресурс - воду, яка забезпечувала потреби майже мільйона українців.
"На сьогодні 73% води з водосховища злетіло у Чорне море, площа водосховища зменшилася на 70-80%. Колишнє водосховище перетворилося у річку Дніпро в своєму історичному руслі на цій її частині. Унаслідок теракту було затоплені понад 80 тис. га природно-заповідних територій. На сьогодні вода майже зійшла, але ґрунти ще довго очищатимуться. Є потенційне знищення ендемічних видів тварин — видів, які зустрічалися в єдиному місці на Землі", - додає він.
За його словами, після повного парку "Нижньодніпровський" рослинність уже не буде такою, як раніше.
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Что это за блеенье!?!
Ты Министр! Работай на страну, а не сопли дуй.
Четко отвечай:
1. Какой ущерб нанесен парашей? Сколько это в деньгах?
2. Миллионы, миллиарды? Десятки миллиардов$?
3. Это нужно знать уже сегодня! Эта Сумма должна быть аккуратно посчитана с учетом всех аспектов. И уже выставлена к оплате ху&лу!
И представлена всему миру.
4. Параша должна знать сколько уже она должна Украине.
Сколько лет после капитуляции она будет платить репарацию и какую.
Население кацапстана должно понимать, что каждый день войны стоит им громадных денег.
Они должны начать выбирать между холодильником и телевизором.
Тогда, возможно, «псевдоним патриотизм» забитого населения поуменьшиться.
Вот чем должен заниматься Украинский министр, а не «слезы лить».
Работай- те! Слуги Народа.
1. Министр Стрелец выглядит так, как выглядят ВСЕ чиновники этой власти. Не лучше, не хуже.
2. Сумму ущерба считать надо, но не для того, чтобы предъявить её РФ в надежде на репарации. Забудьте, этого не будет. А "сумма ущерба" нужна для того, чтобы "демократический Запад" (и весь мир) четко понимал во что обошлась Украине конформистская политика Запада в отношении нового Гитлера. Взростили? Будьте добры - получите результат! Дали Украине гарантии безопасности (Будапештский меморандум) и не выполнили? Платите!
...гарантованного харчування можновладців.
один з популярних є також папа..теж популярний з хрестом і кадилом, ні хрестом ні кадилом не зупиняє війни,...але ж популярний