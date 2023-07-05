Постраждалі від підриву дамби Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу від держави

Жителі, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, почали отримувати грошову допомогу від держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук повідомляє у Телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Укрпошти, міжнародних організацій, Херсонської та Миколаївської обласних військових адміністрацій.

"Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих. Відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки", - ідеться у повідомленні.

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Учасники наради обговорили стан реалізації постанови Кабінету міністрів про виплату грошової допомоги жителям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення.

Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Наразі допомога у розмірі 6600 гривень вже нарахована понад 12 тисячам постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати.

"Є державницьке рішення виплатити одноразову грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Це рішення Президента. Маємо якомога пришвидшити процес виплат. Я також дякую міжнародним організаціям, які допомагають підтримувати наших людей", – зазначила Ірина Верещук.

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