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Новини
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Постраждалі від підриву дамби Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу від держави

мінреінтеграції

Жителі, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, почали отримувати грошову допомогу від держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук повідомляє у Телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Укрпошти, міжнародних організацій, Херсонської та Миколаївської обласних військових адміністрацій.

"Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих. Відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки", - ідеться у повідомленні.

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Учасники наради обговорили стан реалізації постанови Кабінету міністрів про виплату грошової допомоги жителям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення.

Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Наразі допомога у розмірі 6600 гривень вже нарахована понад 12 тисячам постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати.

"Є державницьке рішення виплатити одноразову грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Це рішення Президента. Маємо якомога пришвидшити процес виплат. Я також дякую міжнародним організаціям, які допомагають підтримувати наших людей", – зазначила Ірина Верещук.

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Автор: 

компенсації (705) допомога (8449) Міністерство реінтеграції (500) Каховська ГЕС (568)


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Цієї суми ледве вистачить на харчування на протязі місяця, а про відновлення можна забути!!!
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05.07.2023 15:11 Відповісти
ООН щедріше, 6500 виділить.
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05.07.2023 15:15 Відповісти
Верещучка похвалила Президента? Невже це він з власної кишені ті 5 тис гривень для 532 чоловік виділив?
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05.07.2023 15:21 Відповісти
не дочекаєтесь,оно вам нічого не должно
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05.07.2023 16:27 Відповісти
нардеп їде на геліку, живе в шикарній квартирі чи маєтку, при повному соцпакеті і отримує
200+ тис грн щомісяця + конверт
люди втратили майно, залишились без роботи-доходу, винаймають житло або живуть в спортзалі
нате по 5000 грн та по кожаному барабану і дякуйте
мабудь те ж саме буде з тими хто втратив житло від бомб, снарядів, ракет
все по чесному
все по зермаковськи
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05.07.2023 16:47 Відповісти
 
 