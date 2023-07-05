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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог облаштував систему інженерних загороджень до 40 км завглибшки, - Генштаб

зуби,дракона

Російська армія облаштувала глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з кількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив у інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ. 

"За даними розвідки, противник влаштував на окупованих територіях глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна, і їхня щільність досить велика", - зазначив він.

За словами Громова, кожна смуга загороджень включає протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонних пірамід (знаних як "зуби дракона"), протитанкових їжаків, дротяних перешкод. Крім того, російські війська використовують міни або групи мін, встановлюючи їх на невилучність, як міни-пастки. Для подолання таких загороджень застосовується спеціальна інженерна техніка.

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"Звичайно, під час виконання завдань ця техніка зазнає пошкоджень або виходить з ладу. У зв’язку з цим та для подальшого нарощування спроможностей наших військ у подоланні мінно-вибухових загороджень противника є домовленості з країнами-партнерами про продовження постачання необхідної кількості інженерної техніки, а саме установок та зарядів розмінування, танкових мостових укладачів, техніки для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях", - підсумував він.

Генштаб ЗС (6784) оборона (4831) росія (66080)


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Топ коментарі
+29
А чому наши Великобудівники не облаштували хочаб на 20 км на вузькому перішийку?
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05.07.2023 15:10 Відповісти
+19
а за чтож тоді строїть дороги....
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05.07.2023 15:10 Відповісти
+17
полоумное существо! расскажи лучше за великих сапёров верещук и ермака! или тебя мишка подоляк не для этого на Цензор пригнал!?
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05.07.2023 15:21 Відповісти
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Прям як наш бєнін куколда.....
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05.07.2023 15:09 Відповісти
"Протяжністю" і "завглибшки" - це різні речі.
Ну то таке, редакція цн вже давно по таких дрібницях не заморочується...
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05.07.2023 15:21 Відповісти
Яка несподівана новина …
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05.07.2023 15:27 Відповісти
А чому наши Великобудівники не облаштували хочаб на 20 км на вузькому перішийку?
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05.07.2023 15:10 Відповісти
а за чтож тоді строїть дороги....
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05.07.2023 15:10 Відповісти
Таке скажете.... руки боялись вимазати.... як потім грязними руками шашличок маринувати.....чому.... чому.....
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05.07.2023 15:59 Відповісти
Там было от Перекопа почти до Чаплынки и до Каланчака. Только кому-то шибко нужны были всякие сервисные зоны и ЦНАПы вместо обороны.
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05.07.2023 16:00 Відповісти
Вочевидь наші командири не вивчали досвід другої світової, все описано Манштейном (взяття Севастополя під вогнем берегових гармат), Гудеріаном - танкові підрозділи, Деніцем - війна на морі, Геббельсом у щоденниках за 45 рік- наслідки нічних бомбардувань, Шеленбергом про розвідку й контррозвідку. Вчитися на своїх помилках ціною життів українців - на скільки нас вистачить для такої науки?
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05.07.2023 15:14 Відповісти
Український головний командир вивчав гєрасімова, і сказав у інтервʼю відомому зарубіжному виданню, що вважає його найбільш геніальним військовим теоретиком всіх часів.
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05.07.2023 15:19 Відповісти
"Я виріс на російській військовій доктрині й досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії. Я навчався у Герасимова. Я читав усе, що він колись написав...Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними", - каже Залужний про свого "колегу", який старше за нього на майже 18 років.

Джерело: https://www.unian.ua/war/vin-nayrozumnishiy-zaluzhniy-ziznavsya-shcho-vchivsya-u-golovnokomanduvacha-zs-rf-gerasimova-11991906.html УНІАН
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05.07.2023 15:22 Відповісти
Ну и какой вывод из этого? Молодец Залужный, что изучает зарубежные военные труды, в том числе и врага. Врага нужно изучать постоянно, тем более, во время войны. Тактика и стратегия постоянно меняются в процессе боевых действий.
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05.07.2023 16:27 Відповісти
Как говорится, "борьба была равна..." и дальше.
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05.07.2023 15:31 Відповісти
І що?
Принаймі, ця новина, під якою ви пишите коменти, демонструє, що Герасимов тямить у військовій справі більше ніж найвеличніший Боневтік та вся його шобла, яка НЕ займалась обороноздатністю України, хоча поруч наливалось кров'ю чудовисько перед нападом на Україну.
І це бачили всі притомні люди.
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05.07.2023 15:31 Відповісти
Так боневтік і шобла (Коломийський, єрмак, шефіри & co, etc.) працювали на парашу. Це й зараз всі притомні люди розуміють.
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05.07.2023 15:36 Відповісти
Блін, скільки вас тролів закинули на гілку?
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05.07.2023 15:47 Відповісти
А ми у лютому 2022 систему мангалів на виході з Криму спорудили, ну щоб "шашлыки"...
Да, зелень?
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05.07.2023 15:14 Відповісти
полоумное существо! расскажи лучше за великих сапёров верещук и ермака! или тебя мишка подоляк не для этого на Цензор пригнал!?
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05.07.2023 15:21 Відповісти
і найвеличніший сапьор пес патрон...його глави обладміністрацій приймали на найвищому рівні, організовували зустрічі з мешканцями...
напевне були у пса такі заслуги, що всюди мова йшла про нього, а не про героїв на передовій...
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05.07.2023 15:38 Відповісти
ти дібіл?
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05.07.2023 15:26 Відповісти
Не рви сраку, зебілятор, ми й так бачимо, що ти контужене
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05.07.2023 15:39 Відповісти
ты просто глотай - тогда он и не захлебнётся...
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05.07.2023 17:03 Відповісти
Вася - піди поїж мухоморів кацапських, тобі можна…
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05.07.2023 16:53 Відповісти
ЗеК після ціх новин повинен застрелитися.
Він думав руzмразота буде грати пісюнами на барабанах та пианіно а не готуватися до конторнаступу.
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05.07.2023 15:20 Відповісти
Якщо порівняти дії їхні і наші, то явно зрадою смердить.
Про це ще весною говорили. Державу здавали.
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05.07.2023 15:31 Відповісти
в них був рік, а в нас 9 років..., або, навіть , якщо відкинути "епоху крадіїв", то майже 3..., та й проблема була "вужче", який там перешийок...
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05.07.2023 15:22 Відповісти
А ми такого не робили.
А навіщо
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05.07.2023 15:30 Відповісти
Усе що людина може збудувати усе те можна і зруйнувати
Немає в світі таких загороджень щоб запобігти наступу армії
Загородження тільки певний час стримують наступ але не відміняють його
Кацапи в херсонській обл робили міні загородження і це не стало приводом відмови від повернення територій до України
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05.07.2023 15:32 Відповісти
Никто это всё преодолевать не будет - потому так важна тема авиации.
Потом будут сделаны проходы.
А разминировать будут сами московиты.
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05.07.2023 15:33 Відповісти
Правильно кажуть спеціалісти у союзників повно Міг 29, їх передати можна сьогодні, вони перероблені та можуть виконувати всі такі самі завдання як F15.
Щось немає на цю тему розголосу???!!
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05.07.2023 15:40 Відповісти
Може, воно і на краще.
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05.07.2023 16:26 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4604329-v-vsu-rasskazaly-chem-porazyly-mosty-u-chonhara В ВСУ рассказали, чем поразили мосты у Чонгара
https://korrespondent.net/ukraine/4604329-v-vsu-rasskazaly-chem-porazyly-mosty-u-chonhara

Силы обороны били по Чонгарскому мосту и параллельной переправе через озеро Сиваш крылатыми ракетами Storm Shadow.
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05.07.2023 15:38 Відповісти
Та ви шо!!! А чому сонцесяйному не доповідали, коли він шаурму по дорозі на Буковель Їв?! Промашка вийшла невеличка.
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05.07.2023 15:39 Відповісти
Нічого, янелох їх шампурами з шашлшиками рознесе на друзки, вірю лише Монікє Зєлєнскі!
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05.07.2023 15:41 Відповісти
Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест - СМИ
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05.07.2023 15:42 Відповісти
как тебе такая борьба с коррупцией Зеля
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05.07.2023 15:43 Відповісти
А якщо в деяких випадках просто обійти оборону через. рф і хай тікають на свої укріплення
Це війна і дуже цинічна зі сторони ворога
І робить що зробив --- те і здобрів
А рф я думаю ми не давали їм ексклюзивне право -обстріл бомбардування України і. д. т. п.
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05.07.2023 15:49 Відповісти
Поки зельониє ставали мільярдерами розкрадаючи на поставках в Армію, та прикриваючись красивими байками по всім каналам про ось-ось весняний контрнаступ, Кацапія готувалась. Навіть там рівень корупції менший, чи що?
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05.07.2023 16:01 Відповісти
Кацапам на це декількох місяців вистачило.
А бєніна макака розвалила те, що вже було збудовано, до нього…
і навіть якщо би у листопаді - грудні 21-го почали готувати оборону на кримських перешийках, а не пасажирські шатли, то кацапи не вийшли би з Криму взагалі…
Але бубочка готувався годувати кацапів шашликами на перше травня.
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05.07.2023 16:49 Відповісти
арестович, котрий незаконно виїхав в Ізраіль, відповів на це питання

замінований Чонгар це міф

його не встигли замінувати

виходить, що почали мінувати після перших обстрілів, та не встигли це зробити до підходу ворога
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05.07.2023 17:40 Відповісти
у заголовку - "завглибшки"

у тексті - "завдовжки"

курва, там усього завглибшки - від 60 до 100 км

і найцікавіше: хто й чим вимірював на відстані 40 км від лінії бойових дій?

невже ганя маляр міряла курвіметром?
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05.07.2023 17:05 Відповісти
Мда...
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05.07.2023 17:09 Відповісти
Я так розумію що Пінгвін з Єрмаком та МО очам свої не вірять що таке можливо зробити.
Тарана подалі від преси надіслали.
Цікаво яка погоняла ФСБ є в Тарана ?
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05.07.2023 17:38 Відповісти
И всё это было известно Генштабу еще в начале мая, поэтому и переносили сроки начала наступления, ждали технику и прежде всего брэдли, которые и вытаскивают на себе всю тяжесть этих первых месяцев наступления...
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05.07.2023 20:06 Відповісти
То нащо той контрнаступ було піарити?
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06.07.2023 02:39 Відповісти
 
 