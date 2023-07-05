Ворог облаштував систему інженерних загороджень до 40 км завглибшки, - Генштаб
Російська армія облаштувала глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з кількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна.
Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив у інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"За даними розвідки, противник влаштував на окупованих територіях глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна, і їхня щільність досить велика", - зазначив він.
За словами Громова, кожна смуга загороджень включає протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонних пірамід (знаних як "зуби дракона"), протитанкових їжаків, дротяних перешкод. Крім того, російські війська використовують міни або групи мін, встановлюючи їх на невилучність, як міни-пастки. Для подолання таких загороджень застосовується спеціальна інженерна техніка.
"Звичайно, під час виконання завдань ця техніка зазнає пошкоджень або виходить з ладу. У зв’язку з цим та для подальшого нарощування спроможностей наших військ у подоланні мінно-вибухових загороджень противника є домовленості з країнами-партнерами про продовження постачання необхідної кількості інженерної техніки, а саме установок та зарядів розмінування, танкових мостових укладачів, техніки для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях", - підсумував він.
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Ну то таке, редакція цн вже давно по таких дрібницях не заморочується...
Джерело: https://www.unian.ua/war/vin-nayrozumnishiy-zaluzhniy-ziznavsya-shcho-vchivsya-u-golovnokomanduvacha-zs-rf-gerasimova-11991906.html УНІАН
Принаймі, ця новина, під якою ви пишите коменти, демонструє, що Герасимов тямить у військовій справі більше ніж найвеличніший Боневтік та вся його шобла, яка НЕ займалась обороноздатністю України, хоча поруч наливалось кров'ю чудовисько перед нападом на Україну.
І це бачили всі притомні люди.
Да, зелень?
напевне були у пса такі заслуги, що всюди мова йшла про нього, а не про героїв на передовій...
Він думав руzмразота буде грати пісюнами на барабанах та пианіно а не готуватися до конторнаступу.
Про це ще весною говорили. Державу здавали.
А навіщо
Немає в світі таких загороджень щоб запобігти наступу армії
Загородження тільки певний час стримують наступ але не відміняють його
Кацапи в херсонській обл робили міні загородження і це не стало приводом відмови від повернення територій до України
Потом будут сделаны проходы.
А разминировать будут сами московиты.
Щось немає на цю тему розголосу???!!
https://korrespondent.net/ukraine/4604329-v-vsu-rasskazaly-chem-porazyly-mosty-u-chonhara
Силы обороны били по Чонгарскому мосту и параллельной переправе через озеро Сиваш крылатыми ракетами Storm Shadow.
Це війна і дуже цинічна зі сторони ворога
І робить що зробив --- те і здобрів
А рф я думаю ми не давали їм ексклюзивне право -обстріл бомбардування України і. д. т. п.
А бєніна макака розвалила те, що вже було збудовано, до нього…
і навіть якщо би у листопаді - грудні 21-го почали готувати оборону на кримських перешийках, а не пасажирські шатли, то кацапи не вийшли би з Криму взагалі…
Але бубочка готувався годувати кацапів шашликами на перше травня.
замінований Чонгар це міф
його не встигли замінувати
виходить, що почали мінувати після перших обстрілів, та не встигли це зробити до підходу ворога
у тексті - "завдовжки"
курва, там усього завглибшки - від 60 до 100 км
і найцікавіше: хто й чим вимірював на відстані 40 км від лінії бойових дій?
невже ганя маляр міряла курвіметром?
Тарана подалі від преси надіслали.
Цікаво яка погоняла ФСБ є в Тарана ?