Україна та постраждалі держави подали позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану через катастрофу МАУ
Україна, Канада, Велика Британія та Швеція подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН через збиття Тегераном 8 січня 2020 року літака рейсу PS752.
Про це суд повідомив у середу, 5 липня, інформує Цензор.НЕТ.
У заяві країн ідеться, що Іран порушив низку зобов’язань за Монреальською конвенцією, збивши літак Міжнародних авіаліній України після вильоту з Тегерана.
"На думку заявників, Іран не вжив усіх можливих заходів для запобігання незаконного та умисного вчинення злочину, включно зі знищенням рейсу PS752. Згодом також не зміг провести неупереджене, прозоре і справедливе кримінальне розслідування відповідно до міжнародного права", - йдеться в пресрелізі суду.
Україна, Канада, Швеція та Британія намагаються обґрунтувати юрисдикцію Суду на підставі пункту 1 статті 36 Статуту Суду та пункту 1 статті 14 Монреальської конвенції, сторонами якої є всі чотири заявники та Іран.
Нагадаємо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака загинули в авіакатастрофі. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".
21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.
Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.
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Зе влада підписала відмову від претензій до Ірана через збитий український пасжирський літак ще у 2020 році. Просто блд.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_91.html В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
https://nbaai.gov.ua/enquiry/katastrofa-litaka-b-737-ur-psr-v-irani-onovlennya/
Можеш ще на наступних виборах за Зе проголосувати, по бажанню.
Оце називається пруфи, а посилання на помийку то не пруф...
А чай, кава, Зе, вибори то просто флуд...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC
Судові розгляди28 грудня 2022 року, Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття пасажирського літака рейсу PS752https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-116 [115] .
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Statement-on-Ukraine-International-Airlines-Flight-PS752.aspx
https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-mizhnarodnoyi-grupi-z-koordinaciyi-dopomogi-zhertvam-rejsu-ps752-pro-arbitrazh
До речі це було попередження Зе клоуну коли він був в Омані.
я "в темі", з українців там був екіпаж, це 9 осіб + 2 пассажира
І ?
Поговорили ....
Чого чекае Україна?!
Збітки від ху&ло астрономічні! Чому не звертайтесь до «судового механізму»?
Чому не тиснете?!!!
Кожен день це подарунок кацапам.
Урад України е. 300 000 державних службовцев е.
Міністерство Юстиції е.
Міністерство закордонних справ на місті.
А позива нема.