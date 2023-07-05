УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини
824 17

Україна та постраждалі держави подали позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану через катастрофу МАУ

мау

Україна, Канада, Велика Британія та Швеція подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН через збиття Тегераном 8 січня 2020 року літака рейсу PS752.

Про це суд повідомив у середу, 5 липня, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві країн ідеться, що Іран порушив низку зобов’язань за Монреальською конвенцією, збивши літак Міжнародних авіаліній України після вильоту з Тегерана.

"На думку заявників, Іран не вжив усіх можливих заходів для запобігання незаконного та умисного вчинення злочину, включно зі знищенням рейсу PS752. Згодом також не зміг провести неупереджене, прозоре і справедливе кримінальне розслідування відповідно до міжнародного права", - йдеться в пресрелізі суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іранські суди щодо збиття літака МАУ фіктивні, - Міжнародна слідча група

Україна, Канада, Швеція та Британія намагаються обґрунтувати юрисдикцію Суду на підставі пункту 1 статті 36 Статуту Суду та пункту 1 статті 14 Монреальської конвенції, сторонами якої є всі чотири заявники та Іран.

Нагадаємо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака загинули в авіакатастрофі. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран засудив військових, яких визнали винними за збиття літака МАУ в 2020 році - найбільший термін - 10 років

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Також читайте: В Ірані відбулося вже п’ять судових засідань у справі про збитий літак МАУ, - посольство України

Автор: 

Іран (2069) МАУ (823) Міжнародний суд ООН (168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Що за нісенітниця?
показати весь коментар
05.07.2023 16:41 Відповісти
+1
ОДНИМ СЛОВОМ БЛД -

Зе влада підписала відмову від претензій до Ірана через збитий український пасжирський літак ще у 2020 році. Просто блд.
показати весь коментар
05.07.2023 15:25 Відповісти
+1
А зробить такій крок- подати до міжнородного суду - за усі збитки що вже е в Україні - це « неможливо»?!

Чого чекае Україна?!

Збітки від ху&ло астрономічні! Чому не звертайтесь до «судового механізму»?

Чому не тиснете?!!!

Кожен день це подарунок кацапам.

Урад України е. 300 000 державних службовцев е.
Міністерство Юстиції е.
Міністерство закордонних справ на місті.

А позива нема.
показати весь коментар
05.07.2023 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОДНИМ СЛОВОМ БЛД -

Зе влада підписала відмову від претензій до Ірана через збитий український пасжирський літак ще у 2020 році. Просто блд.
показати весь коментар
05.07.2023 15:25 Відповісти
Що за нісенітниця?
показати весь коментар
05.07.2023 16:41 Відповісти
пруф маєш?
показати весь коментар
05.07.2023 17:07 Відповісти
Там багато накопаєш як що ссилкою вмієш користуватися

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_91.html В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
показати весь коментар
05.07.2023 18:13 Відповісти
Ти брехливий рашистський бот з посиланнями на рашистські пропагандонські сайти.

https://nbaai.gov.ua/enquiry/katastrofa-litaka-b-737-ur-psr-v-irani-onovlennya/
показати весь коментар
05.07.2023 19:11 Відповісти
Лови - ти брехливий пі*орастичний бот з Лахти
показати весь коментар
05.07.2023 19:39 Відповісти
дякую, але це не пруф а стосовно "украинская делегация не является частью..." взагалі повна маячня, бо є процедура ІКАО, там чітко прописано з кого формується комісія по розслідуванню авіатрощі. І Україна як член цієї організації, як сторона приналежності судна та екіпажа, буде складової комісії. Можна саботувати, робити ніхуа, але не може не бути членом комісії, а стверджується ж саме що не є...
показати весь коментар
05.07.2023 19:17 Відповісти
Ну як що це не пруф і Україна у тебе виграла у цьому випадку можеш сміливо йти пити чай чи каву.
Можеш ще на наступних виборах за Зе проголосувати, по бажанню.
показати весь коментар
05.07.2023 19:41 Відповісти
Загибель людей то привід для спекуляцій чи маніпуляцій.
Оце називається пруфи, а посилання на помийку то не пруф...
А чай, кава, Зе, вибори то просто флуд...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC

Судові розгляди28 грудня 2022 року, Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття пасажирського літака рейсу PS752https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-116 [115] .

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Statement-on-Ukraine-International-Airlines-Flight-PS752.aspx

https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-mizhnarodnoyi-grupi-z-koordinaciyi-dopomogi-zhertvam-rejsu-ps752-pro-arbitrazh
показати весь коментар
05.07.2023 19:49 Відповісти
А головою пошурупать що Зе владі пох збиття літаку МАУ важко ?
До речі це було попередження Зе клоуну коли він був в Омані.
показати весь коментар
05.07.2023 19:52 Відповісти
Як що ти в темі то більщість загиблих там іноземці, українців там було менше половини.
показати весь коментар
05.07.2023 19:56 Відповісти
я "в темі", з українців там був екіпаж, це 9 осіб + 2 пассажира... якби ти користувався достовірними джерелами і хоча б заглянув в мій пруф, то теж чітко би знав це... По твоєму виходить "шурупати головою" це писати "менше половини"? Добре, тоді я проти тебе безсилий...
показати весь коментар
05.07.2023 21:00 Відповісти
Це тупорилий бот. Не годуйте йог
показати весь коментар
05.07.2023 20:35 Відповісти


я "в темі", з українців там був екіпаж, це 9 осіб + 2 пассажира

І ?

Поговорили ....

показати весь коментар
05.07.2023 23:00 Відповісти
Нах це туди Лахта обригана
показати весь коментар
05.07.2023 23:01 Відповісти
Тягомотина на роки .
показати весь коментар
05.07.2023 15:27 Відповісти
А зробить такій крок- подати до міжнородного суду - за усі збитки що вже е в Україні - це « неможливо»?!

Чого чекае Україна?!

Збітки від ху&ло астрономічні! Чому не звертайтесь до «судового механізму»?

Чому не тиснете?!!!

Кожен день це подарунок кацапам.

Урад України е. 300 000 державних службовцев е.
Міністерство Юстиції е.
Міністерство закордонних справ на місті.

А позива нема.
показати весь коментар
05.07.2023 15:35 Відповісти
 
 