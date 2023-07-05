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Новини
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Уряд Шмигаля став на сторону бюрократів і схематозників, - ексголова Ради реформ Барабаш

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль самоусунувся від вирішення економічних проблем країни під час повномасштабної війни і фактично передав управління урядом Офісу президента і представникам парламенту.

 Здебільшого його думку і рішення ігнорують на всіх рівнях влади.

Про це заявила ексвиконавча директорка Національної ради реформ при президентові України, інвестбанкір та антикорупційна активістка Марія Барабаш у Facebook.

За її словами, без втручання Шмигаля і уряду пройшло підвищення податків на пальне, зростання податків, повернення перевірок для ФОП, збільшення вартості банківських комісій (інтерчейнджу) та підвищення вартості електроенергії для населення. Уряд відреагував лише на рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання.

"Раптом прокинувся з летаргічного сну Прем'єр-міністр Шмигаль. І на секунду заявив, що такі рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифу на холодну воду не були погоджені з Урядом України, і взагалі це самодіяльність НКРЕКП, а Уряд не має до цього жодного відношення. Очевидно, що не має. Питання тільки в тому, чому Уряд дізнається про такі рішення постфактум?", - написала вона.

На її думку, на Шмигаля "не звертають увагу не тільки чиновники топрівня… Якщо тобі не доповідають, значить, не вважають тебе особою, яка приймає рішення". Керівник виконавчої гілки влади держави, на переконання Барабаш, відсторонений від прийняття рішень або добровільно від них самоусунувся. Вона вказала, що в державі досі немає програми діяльності Уряду (згідно ст. 114 Конституції). На думку активістки, в ОП побоюються виростити конкурента, тому Шмигаль їх влаштовує: "на вагах пріоритетів сильний Уряд чи політична доцільність в Офісі Президента вирішили обрати останнє".

За її словами, "уряд зайняв позицію страуса" щодо підвищення податків від голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, про відмову від готівки від заступника голови ОП Ростислава Шурми, "і здається йому в цій позі дуже комфортно", - вважає Барабаш.

В питаннях, які стосуються відповідальності уряду, Шмигаля вона теж називає неефективним: "Прем’єр має нести відповідальність за координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Цього немає. Глава Уряду має у воєнний час аналізувати та оцінювати адекватність бізнес-регулювання мирного часу. Цього немає. Очільник Кабміну у воєнний час зобов'язаний вмикати зелене світло, розстеляти килимову доріжку для виробників зброї для фронту, для кожного інвестора, який на свій страх і ризик вирішує працювати в Україні. Цього немає. Прем'єр-міністр має оцінити адекватність та доцільність наявності сотень контрольних органів, зайнятість у них сотень тисяч осіб, щоб зняти навантаження з платників податків. Цього немає. Прем'єр-міністр у країні, що воює, повинен бути на боці виробника і споживача, а не бюрократа і схематозника. Цього немає".

"На жаль, наші тилові структури очолює людина, яка не бажає створювати напругу, протистояти, відстоювати рішення, які потрібні Україні. Шмигаль пливе за течією і тільки спостерігає, як його кораблем під назвою "Український уряд" керують всі, хто може дотягнутися до керма. Це при тому, що багатьом зрозуміло, що обраний курс, не є вірним", - резюмує активістка.

Автор: 

економіка (935) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+17
В якому сенсі "став"? Цей уряд там стояв.
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05.07.2023 15:27 Відповісти
+11
треба ж всім розповідати про боротьбу з олігархами і корупцією, одночасно призначаючи на посаду прем'єра людину ахмєтова
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05.07.2023 15:35 Відповісти
+11
плюс на всі інші посади відвертих зрадників, кримінал і колишніх ригів
Було питання у відео - чи є хоч один посадовець призначений зеленським, якого би хоч якось шанували українці - ЖОДНОГО
Навіть зебіли всіх їх ненавидять.
пс. Залужний не рахується, бо його не зеля призначав.
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05.07.2023 15:37 Відповісти
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Нарід знав що обирав , хотіли красти
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05.07.2023 15:26 Відповісти
А в історії ******** України колись було по-іншому? Корупційно-олігархічна система ж нікуди не зникла. Вона вижила, не зважаючи на 2 Майдани і війну. Змінювати треба не прізвища в системі, а саму систему.
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05.07.2023 16:09 Відповісти
а что вы хотели от еврейской шестерки у татарина уголовника Ахметова.. шобла она и есть шобла тупая дебильная зашкваренная если такой же кретин как Вова с клавишами и без штанов допускает высший пиллотаж коррупции мега масштаба назначая человекас улицу в прошлом чинушу менеджера Наперста Ринатика Премьер Министром то чгео вы ждете их также комфортно подвесят за яйца единственное что может помогать это то что Шмыгло еврей и любит вкусную красивую жизнь тому может в последний момент просто ********* с поста...оставив все пенделя Ахметке и Вовчику..в нашей власти просто опаздывают все время ПСИХИАТРИЯ ПРИЧЕМ ЭКСТРЕННАЯ СО СМИРИТЕЛЬНЫМИ РУБАШКАМИ....пока страной прявят дебилы шизофренники то у нас все будет как в дурке...
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05.07.2023 16:32 Відповісти
В якому сенсі "став"? Цей уряд там стояв.
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05.07.2023 15:27 Відповісти
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
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05.07.2023 15:28 Відповісти
Ідеальний уряд. З точки зору русні.
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05.07.2023 15:29 Відповісти
Зазеленився шмигаль єрмакович.
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05.07.2023 15:30 Відповісти
Шмигаль збився з курсу -- мабуть будуть міняти .
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05.07.2023 15:31 Відповісти
І після цього, як їх тепер не критикувати? хоча так заборонили їх критикувати, так що треба їх відразу саджати у в'язницю!
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05.07.2023 15:32 Відповісти
Немає сенсу закидати щось ахметівській підстілце яка залежна на 100% від Беніного Буратіно-пісюніста.
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05.07.2023 15:35 Відповісти
треба ж всім розповідати про боротьбу з олігархами і корупцією, одночасно призначаючи на посаду прем'єра людину ахмєтова
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05.07.2023 15:35 Відповісти
плюс на всі інші посади відвертих зрадників, кримінал і колишніх ригів
Було питання у відео - чи є хоч один посадовець призначений зеленським, якого би хоч якось шанували українці - ЖОДНОГО
Навіть зебіли всіх їх ненавидять.
пс. Залужний не рахується, бо його не зеля призначав.
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05.07.2023 15:37 Відповісти
Дамочка, ви брешете - 27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України.
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05.07.2023 16:11 Відповісти
Не брешу. Залужного наполегливо рекомендував Захід.
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05.07.2023 16:13 Відповісти
Чим можете підтвердити свою версію?
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05.07.2023 21:34 Відповісти
слова які. просто уряд шахраїв
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05.07.2023 15:37 Відповісти
Ну не знаю, кажется, уряд шмыгаля таким и создавался чтобы небыло конкуренции между премьер-министром и зелёным мошенником.
Сравните кролика и шмыгаля, второго никогда небыло слышно, его всегда затмевал зелёный балбес.
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05.07.2023 15:38 Відповісти
Тупі створіння оточують себе ще тупішими, щоб на їх фоні виглядати краще.
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05.07.2023 16:41 Відповісти
Хто кого підтримує-той є тим самим...
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05.07.2023 15:40 Відповісти
А хто ще сумнівався, що шмигло--така сама олігархічна лялька, як і буратінка? Кожна зелено-синя тварюка на своєму місці намагається продати Країну дорожче.
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05.07.2023 15:42 Відповісти
Так а в чому претензія? Так і було задумано, в рамках плану "хоть паржом".
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05.07.2023 15:43 Відповісти
А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк,
А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг! (с)
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05.07.2023 15:44 Відповісти

шмыг... шмыг... шмыг... шмыгаль!
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05.07.2023 16:04 Відповісти
він звідти і не виходив
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05.07.2023 15:44 Відповісти
Конституція України.
Стаття 5

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

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05.07.2023 16:01 Відповісти
А як же?
Они ж ему свои,родненькие
А мы - чужие
Как там говорил президент
Про Ваньку БАКАНОВА
Друг детства
А значит - Ваньке можно все
Даже родину предать
Вот такой добрый у нас президент
Народу,судя по опросам,нравится
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05.07.2023 16:09 Відповісти
а що, з вересня 2019-го в Україні був самостійний незалежний від ЄрЗе уряд та його прем'єр?
Може, хто згадає... то назовіть ФИО та дату...
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05.07.2023 16:12 Відповісти
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05.07.2023 16:17 Відповісти
На думку активістки, в ОП побоюються виростити конкурента, тому Шмигаль їх влаштовує: "на вагах пріоритетів сильний Уряд чи політична доцільність в Офісі Президента вирішили обрати останнє". Джерело:

В самую точку! И это означает, что при нынешнем президенте (подчеркиваю - ПРЕЗИДЕНТЕ, т.к. ОП - это плоть от плоти президента) никакого профессионального премьер-министра (а, соответственно, и правительства) в Украине не будет. И тут речь уже не о том, что не будет никакой ВОЕННОЙ экономики, не будет НИКАКОЙ экономики.
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05.07.2023 16:20 Відповісти
Елдак убрал посредника и вышел на рыжего или наоборот?
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05.07.2023 17:02 Відповісти
Найманий менеджер Ахметова і Зеленського чудово виконав завдання заради якого він буа призначений на посаду керівника Уряду.
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06.07.2023 11:56 Відповісти
Не розумію чи довго будуть згадувати ті яйця по 17 грн, адже визнали що то було помилково і просто людський фактор помилки. Щодо податків наче ж повертають на довоєнний час і нічого нового не додали. Розуміння має бути що війна і на армію треба гроші, і на виплати треба гроші, на все треба гроші, а то ми звикаємо до того що нам наче хтось винен, а європейці з нас сміються. Не завжди ж будуть допомагати маємо і самі
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06.07.2023 23:30 Відповісти
 
 