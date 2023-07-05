Уряд Шмигаля став на сторону бюрократів і схематозників, - ексголова Ради реформ Барабаш

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль самоусунувся від вирішення економічних проблем країни під час повномасштабної війни і фактично передав управління урядом Офісу президента і представникам парламенту.

Здебільшого його думку і рішення ігнорують на всіх рівнях влади.

Про це заявила ексвиконавча директорка Національної ради реформ при президентові України, інвестбанкір та антикорупційна активістка Марія Барабаш у Facebook.

За її словами, без втручання Шмигаля і уряду пройшло підвищення податків на пальне, зростання податків, повернення перевірок для ФОП, збільшення вартості банківських комісій (інтерчейнджу) та підвищення вартості електроенергії для населення. Уряд відреагував лише на рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання.

"Раптом прокинувся з летаргічного сну Прем'єр-міністр Шмигаль. І на секунду заявив, що такі рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифу на холодну воду не були погоджені з Урядом України, і взагалі це самодіяльність НКРЕКП, а Уряд не має до цього жодного відношення. Очевидно, що не має. Питання тільки в тому, чому Уряд дізнається про такі рішення постфактум?", - написала вона.

На її думку, на Шмигаля "не звертають увагу не тільки чиновники топрівня… Якщо тобі не доповідають, значить, не вважають тебе особою, яка приймає рішення". Керівник виконавчої гілки влади держави, на переконання Барабаш, відсторонений від прийняття рішень або добровільно від них самоусунувся. Вона вказала, що в державі досі немає програми діяльності Уряду (згідно ст. 114 Конституції). На думку активістки, в ОП побоюються виростити конкурента, тому Шмигаль їх влаштовує: "на вагах пріоритетів сильний Уряд чи політична доцільність в Офісі Президента вирішили обрати останнє".

За її словами, "уряд зайняв позицію страуса" щодо підвищення податків від голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, про відмову від готівки від заступника голови ОП Ростислава Шурми, "і здається йому в цій позі дуже комфортно", - вважає Барабаш.

В питаннях, які стосуються відповідальності уряду, Шмигаля вона теж називає неефективним: "Прем’єр має нести відповідальність за координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Цього немає. Глава Уряду має у воєнний час аналізувати та оцінювати адекватність бізнес-регулювання мирного часу. Цього немає. Очільник Кабміну у воєнний час зобов'язаний вмикати зелене світло, розстеляти килимову доріжку для виробників зброї для фронту, для кожного інвестора, який на свій страх і ризик вирішує працювати в Україні. Цього немає. Прем'єр-міністр має оцінити адекватність та доцільність наявності сотень контрольних органів, зайнятість у них сотень тисяч осіб, щоб зняти навантаження з платників податків. Цього немає. Прем'єр-міністр у країні, що воює, повинен бути на боці виробника і споживача, а не бюрократа і схематозника. Цього немає".

"На жаль, наші тилові структури очолює людина, яка не бажає створювати напругу, протистояти, відстоювати рішення, які потрібні Україні. Шмигаль пливе за течією і тільки спостерігає, як його кораблем під назвою "Український уряд" керують всі, хто може дотягнутися до керма. Це при тому, що багатьом зрозуміло, що обраний курс, не є вірним", - резюмує активістка.