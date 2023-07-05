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Новини Війна
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Для ефективної боротьби з флотом РФ у Чорному морі потрібні F-16 та далекобійна зброя, - Генштаб ЗСУ

самолет,f-16,f16

Для ураження бойових кораблів противника в місцях базування потрібні балістичні ракети ATACMS або їх вітчизняні аналоги – балістичні ракети "Сапсан".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із варіантів знищення російських ракетоносіїв у Чорному морі є наявність сучасних багатоцільових винищувачів покоління 4++, що дозволяють застосовувати авіаційні засоби ураження по морських цілях на дальності 200 км і більше. За умов отримання Україною сучасних літаків F-16 (F-18) з відповідним обладнанням та озброєнням – це стане можливим", - пояснив він.

Водночас, зазначив Громов, боротьба з ракетною зброєю полягає не тільки у знищенні її носіїв, а також в ураженні місць її зосередження, зберігання, перевантаження під час транспортування.

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"Всі можливі варіанти нами враховуються та використовуються, в залежності від обстановки та даних розвідки. Слід розуміти, що засоби та способи протидії ударним можливостям противника є досить чутливою інформацією, розповсюдження якої може надати ворогу перевагу в питаннях збереження своєї ударної зброї", - додав він.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ сказав, що для ураження суден ворога під час переходу морем або на рейді необхідні останні модифікації протикорабельних крилатих ракет типу Harpoon, Brimstone, "Нептун" або їх аналоги. У цьому контексті він зауважив, що Україна здатна самостійно виробляти відповідні засоби протидії і вже це робить.

Для ефективної боротьби з Чорноморським флотом РФ необхідна далекобійна, високоточна зброя. Наприклад, для ураження бойових кораблів противника в місцях базування потрібні балістичні ракети ATACMS або їх вітчизняні аналоги – балістичні ракети "Сапсан", підсумував Громов.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6784) F16 F-16 (689)


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05.07.2023 15:52 Відповісти
Правильно: Нептун и Сапсан. Которые зеледент зарубил под корень, ну или под асфальт.
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05.07.2023 15:53 Відповісти
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05.07.2023 15:53 Відповісти
А Гарпуни де?
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05.07.2023 15:55 Відповісти
"ATACMS або їх вітчизняні аналоги" - вот бы спросить с тех, кто отменил разработку этих "аналогов" на завершающей стадии.
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05.07.2023 15:57 Відповісти
На жаль , наша ракетна військова промисловість , це повний жопєр.
Як і увесь Укроборонпром.
Нема у нас свого Шпєєра , котрий налагодив у Німеччині випуск новітньої зброї . Будь то перший в світі реактивний літак , чі ракети Фау.
Це просто ***************.
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05.07.2023 16:36 Відповісти
А ті безпілотні торпеди що всім тикали?
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05.07.2023 17:56 Відповісти
і запрацює зерновий коридор,
а не йти на поступки терористам і знімати санкції з кацапського банка
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05.07.2023 19:34 Відповісти
 
 