Для ефективної боротьби з флотом РФ у Чорному морі потрібні F-16 та далекобійна зброя, - Генштаб ЗСУ

Для ураження бойових кораблів противника в місцях базування потрібні балістичні ракети ATACMS або їх вітчизняні аналоги – балістичні ракети "Сапсан".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із варіантів знищення російських ракетоносіїв у Чорному морі є наявність сучасних багатоцільових винищувачів покоління 4++, що дозволяють застосовувати авіаційні засоби ураження по морських цілях на дальності 200 км і більше. За умов отримання Україною сучасних літаків F-16 (F-18) з відповідним обладнанням та озброєнням – це стане можливим", - пояснив він.

Водночас, зазначив Громов, боротьба з ракетною зброєю полягає не тільки у знищенні її носіїв, а також в ураженні місць її зосередження, зберігання, перевантаження під час транспортування.

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"Всі можливі варіанти нами враховуються та використовуються, в залежності від обстановки та даних розвідки. Слід розуміти, що засоби та способи протидії ударним можливостям противника є досить чутливою інформацією, розповсюдження якої може надати ворогу перевагу в питаннях збереження своєї ударної зброї", - додав він.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ сказав, що для ураження суден ворога під час переходу морем або на рейді необхідні останні модифікації протикорабельних крилатих ракет типу Harpoon, Brimstone, "Нептун" або їх аналоги. У цьому контексті він зауважив, що Україна здатна самостійно виробляти відповідні засоби протидії і вже це робить.

Для ефективної боротьби з Чорноморським флотом РФ необхідна далекобійна, високоточна зброя. Наприклад, для ураження бойових кораблів противника в місцях базування потрібні балістичні ракети ATACMS або їх вітчизняні аналоги – балістичні ракети "Сапсан", підсумував Громов.

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