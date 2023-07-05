Бійці 47-ї ОМБр знищили новітній ворожий танк Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські воїни із 47-ї механізованої бригади "Магура" високоточним снарядом із самохідної гаубиці М109А6 "Паладін" знищили новітній російський Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку.
Відеозапис враження російської бронемашини опублікував на своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"155 мм самохідна гаубиця М109А6 Паладін 47-ї механізованої бригади "Магура" високоточним снарядом знищила новітній російський Т-90М "Прорив" на запорізькому напрямку. З ураженого танку врятувався тільки один поранений член екіпажу, двоє інших залишились та згоріли разом з танком. Експортна вартість Т-90М сягає до 4,5 млн. доларів", - пише у коментарі Бутусов.
Топ коментарі
+20 частный сектор
показати весь коментар05.07.2023 16:07 Відповісти Посилання
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2023 16:11 Відповісти Посилання
+15 Colt
показати весь коментар05.07.2023 16:17 Відповісти Посилання
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бо всі рухи орка нагадали заплив проти течії
лиш дуже повільні рухи
храни и помогай вам Бог
Результат, не забарився! Мальчік у труселях, по дорозі повз!
Усе, як і просили орки!! Можем повторити!
Слава Україні!
MrStepanov
Mack13
ВипадковоЗазирнув
NikaNiko
Энди Мир
Вообще правильный путь - нейтрализация бункерного, ведь в элите рф полно людей, которые хотят его сместить и поставить соответствующего времени президента, а не сваренного на каше Второй мировой маразматика. Этот ресурс необходимо использовать.
Источник: https://www.msn.com/en-us/news/world/meet-the-t-84-ukraine-has-its-own-tank-to-fight-russia/ar-AA1du6DP?ocid=msedgntp&cvid=640496b36d9e439984917e92893a1c3d&ei=11 Meet the T-84: Ukraine Has Its Own Tank to Fight Russia (msn.com)