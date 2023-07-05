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Новини
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Чоловік і жінка отримали адмінпротоколи за те, що співали в кафе пісні Лепса

лепс

Чоловік та жінка співали в кафе на Київщині пісню російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує війну проти України. На прохання зупинитися - почали поводитися агресивно. В підсумку отримали адмінпротоколи, а чоловік ще й повістку.

Інцидент трапився 1 липня в Погребах. Про це розповіли в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитись", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Бійці годують полонених українським сухпаєм та "для підняття" духу вмикають їм російські пісні: "Всех фашистов за#башим! Денацификация!". ВIДЕО

Поліцейські склали на порушників протоколи за дрібне хуліганство. Чоловіку також вручили повістку до Броварського ТЦК.

Покарання за дрібне хуліганство передбачає штраф від 4026 до 9394 грн, або 40-60 годин громадських робіт, або 1-2 місяці виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку чи адміністративний арешт на 15 діб.

Також дивіться: Воїн-скрипаль виконує "Пісню про рушник" у бліндажі після бою. ВIДЕО

На "підприємця закладу, в якому відбувався конфлікт", склали адмінпротокол за порушення правил торгівлі та надання послуг.

Автор: 

Київська область (4094) музика (498) Нацполіція (15276) штраф (1880)


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Топ коментарі
+20
І квитки їм до Ростова в один кінець видайте. Нехай надрочують на кацапське лайно звідти.
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05.07.2023 16:27 Відповісти
+12
100% таємні любителі "руского мира". Покарання за дрібне ***********? Ну, хоч так. А може все-таки "чемодан, вокзал..."?
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05.07.2023 16:29 Відповісти
+10
а мали звєзди отримати
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05.07.2023 16:25 Відповісти
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Напевно про рюмочку
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05.07.2023 16:25 Відповісти
Бл@дь, для таких, як ти, треба тут 100500 фоток твого куміра викласти - дивись, щоб тобі повилазило. І це реально, і без усіляких стандартів. До речі, були тут фото і цього #жидівського ушльопка
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05.07.2023 17:13 Відповісти
Інтересна арихметика. Україна транспортує своєю територією російський газ і нафту до Європи.
рашка отримує за газ і нафту мільярди доларів і фінансує війну проти України , тобто вбивство українських воїнів і цивільних громадян. Але карають того , хто співає пісеньки , а того , хто допомагає вбивати українців , не чіпають.
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05.07.2023 17:31 Відповісти
На прохання західних партнерів. Знайдуть альтернативу - відмовляться.
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05.07.2023 17:47 Відповісти
Нафта йде виключно до ********. А газу обмаль та контракт діє ще рік. З того газу виробляють в тому числі і зброю для ЗСУ.
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05.07.2023 19:04 Відповісти
Ти , мабуть , теж співак лєпсов ? Ну тоді не дивно , що за той газ платять країни , які не розірвали контракти з орками , а ти не розумієш цього . Тебе разом з тими караоке-дебілами на облік до психіатра .
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05.07.2023 20:33 Відповісти
Ні , для тебе особисто замовлю по радіо третю частину Другої фортепіанної сонати сі-бімоль мінор Шопена , якщо в твоїй голові не доста клепки , що транспортування російських енергоносіїв до Європи - це заробіток на крові.
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05.07.2023 22:05 Відповісти
Йди на х.. , лєпсокабзон !
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07.07.2023 10:06 Відповісти
а мали звєзди отримати
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05.07.2023 16:25 Відповісти
Таки да!!
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05.07.2023 16:28 Відповісти
Це навіть не обговорюється . І на перший раз ставити на облік до психіатра .
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05.07.2023 20:37 Відповісти
І квитки їм до Ростова в один кінець видайте. Нехай надрочують на кацапське лайно звідти.
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05.07.2023 16:27 Відповісти
Толерантність до ворогів вбиває. Нажаль ці адмінпротоколи їм до "ср4ки".... це потенційні керкгувальники ворога.
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05.07.2023 17:07 Відповісти
спаліть цю шарагу
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05.07.2023 19:49 Відповісти
ну так хочется свои корни вспомнить кацапам
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05.07.2023 16:27 Відповісти
Вони вибачалися на українській, я бачив)
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05.07.2023 16:40 Відповісти
они думают на кацапской.
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05.07.2023 16:41 Відповісти
Ну таке, ти навіть пишеш на кацапський) Не в тому справа, просто це культурне питання, в нас дуже вріс "голубой огонек"
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05.07.2023 16:44 Відповісти
я могу и на мове. но кацапы не поймут. а тут их много. И ругаться не хочу на мове.
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05.07.2023 16:46 Відповісти
Це тепер таке "покарарання" - давати сєпарам папірець з Українським текстом , щоб читали на камеру ? Таке падло тепер затаїть злобу за те , що його принизили і буде краще маскуватися . Всі ці гниди повинні нести реальні покарання - корегувальники сидіти в тюрмах , а лєпсолюбітєлі платити немаленькі штрафи .
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10.07.2023 08:10 Відповісти
От у що виливається "рюмка на столє".
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05.07.2023 16:28 Відповісти
100% таємні любителі "руского мира". Покарання за дрібне ***********? Ну, хоч так. А може все-таки "чемодан, вокзал..."?
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05.07.2023 16:29 Відповісти
Здоровый лобяра наверняка справка в кармане что за больной матерью ухаживает.
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05.07.2023 16:31 Відповісти
Якби ще по ватним рилам отримали від поліції, то хоч якийсь сенс був би в існуванні цієї самої поліції.
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Аби отримали по рилу від Поліції то тут би зграя пробігла у коментарі "мусара тварят бєзпрєдєл, ай яй яй мусора плахіє" й т.п.! Та й не можна бити людей за пісню якщо Ви хочете жити у нормальній країні, має бути Закон й покарання по Закону.
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05.07.2023 17:10 Відповісти
По-перше : не за пісню , а за тупе завивання орків і при цьому підвиваючи . По-друге : можна уявити , що у Великобританії або США якісь дебіли під час Другої Світової війни співали і пританцьовували під німецькі або японські пісні ? Де б вони опинилися ? А закони і правила в чих країнах працюють .
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10.07.2023 08:18 Відповісти
"А кто это сделал?" == "А кто его выбрал?"
Вот это его и выбрало.
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05.07.2023 16:34 Відповісти
Ще треба вводити громадські роботи, за розповсюдження цієї гидоти🤢
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05.07.2023 16:37 Відповісти
це шедевр.... https://www.youtube.com/watch?v=HNei44fVhHE&t=806s
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05.07.2023 16:39 Відповісти
Навіщо карати? Потрібно нагороджувати! Купити білети до Московії, народ навіть скинеться, і позбавити громадянства без бюрократичної тяганини.
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05.07.2023 16:49 Відповісти
Так. Бо я собі таке навіть уявити не можу. Для мене українська мова з 2014 стала основним показником. Перестав спілкуватись взагалі. І в Інеті теж. Кому потрібно, хай переводить. Мова це ідентифікатор.
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05.07.2023 17:00 Відповісти
а шо таке? какая разніца? і за таких ******* зараз цей весь ******* і твориться, бо якшо всі ненавиділи все кацапське, срані кацапаи сралися сюди сунутись
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05.07.2023 17:43 Відповісти
Еталонна Північна Корея ? Значить ви еталонний - сам виберіть хто ви еталонний вибір у нас поки великий не те що в країні чучхе .
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05.07.2023 17:49 Відповісти
Навіть рашці до пн. Кореї як до неба рачки. Там повний треш. Нє баісь, вразливий ти наш.
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05.07.2023 17:51 Відповісти
Це було б найкраще !
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10.07.2023 08:20 Відповісти
А я сижу, например, в этом кафе и должен слушать козломордый тупорылый вой? Я его органически не перевариваю.
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05.07.2023 17:44 Відповісти
Співай Цоя, ДДТ, Макаревича. Можна.
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05.07.2023 17:53 Відповісти
Це те саме що і лепс - тіже яйця тільки в профіль.
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05.07.2023 17:57 Відповісти
іди в жопу-це лепс-розбиті яйця
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05.07.2023 19:51 Відповісти
В кожного свій смак - комусь і Бітли ікона а комусь кацапські недорокери, хоча і в першому випадку і в другому музика в цих виконавців ні риба ні мясо ( а в декого смердить плагіатом - це про кацапських рокерів якщо що ).
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05.07.2023 20:00 Відповісти
хлопчику-ти ще на горщику сидів а вони вже були !!!!!!! так що відпочинь попісяй і попустить
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05.07.2023 20:03 Відповісти
А що таке - кацапські недорокери ваші кумири чи переоцінені Бітли (які були Бекстріз бойсами свого часу ), а тверезо оцінити музику цих виконавців не виходить ( музику а не співи)?
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05.07.2023 20:09 Відповісти
Чиста правда - знаючи справжній рок 70-80 , можу стверджувати , що вся ця руская муйня плагіат . Абсолютно кожна кацапська "рок" "композиція"! Мене й до війни нудило від тих "музикантів" та їхніх кривлянь .
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10.07.2023 08:26 Відповісти
По закону можна
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05.07.2023 19:53 Відповісти
Тобто наше суспільство хворе - а кацапське яке тоді?
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05.07.2023 17:55 Відповісти
не можу зрозуміти, маючи доступ до усієї можливої світової музики споживати кацапське гівно. ну як?
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05.07.2023 16:56 Відповісти
Глисти не можуть без гімна.... його шукають й знаходять вони всюди.
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05.07.2023 17:12 Відповісти
Так це ж культура "народа дамбаса" - генетична пам'ять батьків-зеків, які мотали срока у тамтешніх тюрмах-колоніях. Це - раби, але дуже агресивні і безбашенні, практично зомбі. І вони дуже подобаються #уйлу - ідеальна армія для диктаторів
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Вже й в Києві народи дамбаса заправляють? А може то місцеве борщагівське бидло? Ні?
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05.07.2023 19:06 Відповісти
На жаль , не тільки в Києві . В будь-якому населенному пункті України можна почути кацапске завивання з машин , в закладах харчування , в громадському транспорті , із смартфонів підлітків ... . І це під час війни , коли кацапня погрожує знищити Україну і всіх нас ! І цих фанатів руского лайна в тому числі .
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10.07.2023 08:33 Відповісти
замало, не дійде
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05.07.2023 16:57 Відповісти
Вони мають право вибору СВОГО, особисто, ЛІХТАРНОГО СТОВПА, без участі адміністрації району!!
Як і довжину вірьовки…Усе інше, не на часі.
Слава Україні!!
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05.07.2023 16:59 Відповісти
А нельзя сделать так, чтоб по закону сделать так чтоб такие курицы носили утки раненым, а такие петухи копали окопы?
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05.07.2023 17:15 Відповісти
Вибачаюсь, звідки вони? Часом, не преселенці з юхо-вастока? Бо отаких ждунів - повний Київ: живуть, пляжаться, жеруть-п'ють і розповідають, "как ккраіна дамбіла бамбас". Ще, сук@, і виправдується, що не пішов в апалчєніє, а втік від призову ваєвать за лднр. На фронт його, без підготовки, нехай там лєпса співає
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05.07.2023 17:18 Відповісти
А як нащєт простих піZдюлєй?
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05.07.2023 17:32 Відповісти
І це було б найдієвіше !
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10.07.2023 08:34 Відповісти
Где-то смотрел видео с этими уродами, по-моему у Стерненко, просят простить их, типа - много всосали и вата поперла наружу.
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05.07.2023 17:52 Відповісти
Ігора Білозора взагалі за українську пісню забили, і то де?!
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05.07.2023 17:56 Відповісти
Справа в тому що бидло не хоче розуміти що йде війна "они устали от войни " ,цьому ще дає привід що в ОП і так званий міністр культури до цього спонукають ,а ще недолугі блогері які свідомо чи з власної тупості запрошують "хороших русских " знайшли експертів.
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05.07.2023 18:55 Відповісти
 
 