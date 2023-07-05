Чоловік і жінка отримали адмінпротоколи за те, що співали в кафе пісні Лепса

Чоловік та жінка співали в кафе на Київщині пісню російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує війну проти України. На прохання зупинитися - почали поводитися агресивно. В підсумку отримали адмінпротоколи, а чоловік ще й повістку.

Інцидент трапився 1 липня в Погребах. Про це розповіли в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитись", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські склали на порушників протоколи за дрібне хуліганство. Чоловіку також вручили повістку до Броварського ТЦК.

Покарання за дрібне хуліганство передбачає штраф від 4026 до 9394 грн, або 40-60 годин громадських робіт, або 1-2 місяці виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку чи адміністративний арешт на 15 діб.

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На "підприємця закладу, в якому відбувався конфлікт", склали адмінпротокол за порушення правил торгівлі та надання послуг.