Чоловік і жінка отримали адмінпротоколи за те, що співали в кафе пісні Лепса
Чоловік та жінка співали в кафе на Київщині пісню російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує війну проти України. На прохання зупинитися - почали поводитися агресивно. В підсумку отримали адмінпротоколи, а чоловік ще й повістку.
Інцидент трапився 1 липня в Погребах. Про це розповіли в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитись", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські склали на порушників протоколи за дрібне хуліганство. Чоловіку також вручили повістку до Броварського ТЦК.
Покарання за дрібне хуліганство передбачає штраф від 4026 до 9394 грн, або 40-60 годин громадських робіт, або 1-2 місяці виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку чи адміністративний арешт на 15 діб.
На "підприємця закладу, в якому відбувався конфлікт", склали адмінпротокол за порушення правил торгівлі та надання послуг.
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рашка отримує за газ і нафту мільярди доларів і фінансує війну проти України , тобто вбивство українських воїнів і цивільних громадян. Але карають того , хто співає пісеньки , а того , хто допомагає вбивати українців , не чіпають.
Вот это его и выбрало.
Як і довжину вірьовки…Усе інше, не на часі.
Слава Україні!!