Важливо скористатися вікном можливостей та почати передвступні переговори з ЄС до кінця року, - Порошенко
Оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства.
Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко у Брюсселі під час роботи Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Для проривного результату потрібно виконати всі рекомендації Єврокомісії, заявив він після зустрічі з Єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.
"Дякую Комісару ЄС за предметну та щиру розмову. Головна тема — забезпечення належного виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії для позитивного рішення лідерів ЄС щодо початку передвступних переговорів. Наголосив на безпрецедентній єдності та консолідації влади, опозиції та громадянського суспільства навколо курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - сказав п'ятий президент.
"Важливо максимально ефективно скористатись вікном можливостей для прискорення реформ та започаткування передвступних переговорів до кінця цього року. Цих проривних рішень очікує українське суспільство і українські герої на фронті. Бо кожен крок до членства в ЄС — це успіх української державності, наш крок в майбутнє і нищівна поразка путінського режиму", - додав Порошенко.
Водночас, зазначив Порошенко, варто усвідомити, що оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства.
На зустрічі з Генеральним директором з питань розширення та сусідства Європейської Комісії Гертом Яном Купманом лідер "ЄС" сказав: "Безпосередньо у нього в руках "українське досьє" для вступу до Євросоюзу. Вдячний за глибоке розуміння та підтримку України і нашого народу на шляху до членства в ЄС в теперішніх складних безпекових умовах".
"Ми не маємо жодного морального права схибити. Бо головним критерієм для визначення готовності чи неготовності України до подальших етапів приєднання до Євросоюзу є результативність українських реформ", - додав Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Учасники зустрічі, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!!
А потім п
А з другого боку, просто цікаво, яку реальну оцінку Порох дає ********* процесу вступу України в НАТО. Бо, наскільки не готова Україна (з тої самої вини ЄрЗе і його слуг уродів) вступати в ЄС, настільки рівнозначно Україна не готова вступати в НАТО. Але є ще такий фактор, як війна - в звязку з чим рішення про прийняття України в НАТО має бути прийнятним і вже давно...
Оце дилема...
Заява із серії "влітку-тепло, взимку-холодно".
А не хоче Порошенко сказати: ЯК в Україні відбувається ця сама "реалізація" цих самих "реформ". І яких конкретних "результатів" досягнуто в Україні?
Ні, "не на часі"?
В тебе яка з/п на ботофермі подляка?
А Прошенко знає, що ти у нього перекладач з дипломатичної мови на звичайну?
І питання навіть не в цьому. Гаразд там Європарламент, дипломатія і таке інше. А чому він про це в Україні не каже? Звичайною мовою? Може не вміє "звичайною, людською"? Може, йому треба твої координати скинути для перекладу?
А ось твій комент дуже промовистий. Злив заліковий.
Блін, канікули же... понабігали недоучки
Як там мертвечук? ще присилає тобі методички і з/п? Чи ти вже в подляка на фермі?
На жаль.
Щоб стати частиною європейської родини, частиною Євросоюзу, нам необхідно виконати 7 пунктів вступних вимог Єврокомісії. А зробити це Україна має протягом наступних двох-трьох місяців. За цей час ми маємо продемонструвати прорив.
Як тоді, у 2017 році, для підписання безвізового режиму з ЄС ми виконали 144 критерії. І тільки так.
Зараз - потрібна така ж тактика.
Про це говорили з депутатами Європарламенту на Парламентському комітеті асоціації з Європейським Союзом.
Україна повинна встигнути виконати всі умови до жовтня, до оціночної місії, надати все, що стосується верховенства права, незалежності антикорупційної інфраструктури, електронного декларування, свободи ЗМІ, свободи людей, здоров'я, прав людини, всього.
Це все, в першу чергу, повинні зробити ми: Уряд та Верховна Рада. А далі справа за Європейським Союзом.
Тут ми говоримо однією мовою. І мова ця не англійська чи українська. Це мова свободи і демократії. І ця мова дуже добре зрозуміла українцям.