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Новини
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Важливо скористатися вікном можливостей та почати передвступні переговори з ЄС до кінця року, - Порошенко

порошенко

Оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко у Брюсселі під час роботи Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Для проривного результату потрібно виконати всі рекомендації Єврокомісії, заявив він після зустрічі з Єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.

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"Дякую Комісару ЄС за предметну та щиру розмову. Головна тема — забезпечення належного виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії для позитивного рішення лідерів ЄС щодо початку передвступних переговорів. Наголосив на безпрецедентній єдності та консолідації влади, опозиції та громадянського суспільства навколо курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - сказав п'ятий президент.

"Важливо максимально ефективно скористатись вікном можливостей для прискорення реформ та започаткування передвступних переговорів до кінця цього року. Цих проривних рішень очікує українське суспільство і українські герої на фронті. Бо кожен крок до членства в ЄС — це успіх української державності, наш крок в майбутнє і нищівна поразка путінського режиму", - додав Порошенко.

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Водночас, зазначив Порошенко, варто усвідомити, що оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства.

На зустрічі з Генеральним директором з питань розширення та сусідства Європейської Комісії Гертом Яном Купманом лідер "ЄС" сказав: "Безпосередньо у нього в руках "українське досьє" для вступу до Євросоюзу. Вдячний за глибоке розуміння та підтримку України і нашого народу на шляху до членства в ЄС в теперішніх складних безпекових умовах".

"Ми не маємо жодного морального права схибити. Бо головним критерієм для визначення готовності чи неготовності України до подальших етапів приєднання до Євросоюзу є результативність українських реформ", - додав Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петро (15193) членство в ЄС (1299)


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Топ коментарі
+20
Це те вікно, яке зелені гниди внаглу закладають цеглою?
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05.07.2023 16:29 Відповісти
+14
Именно так. Только на Западе не ложи и все видят.

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05.07.2023 16:32 Відповісти
+13
Будем посмотреть, Зеля в который раз пообещал, правда ни хрена не сделал.

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05.07.2023 16:30 Відповісти
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Це те вікно, яке зелені гниди внаглу закладають цеглою?
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05.07.2023 16:29 Відповісти
Именно так. Только на Западе не ложи и все видят.

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05.07.2023 16:32 Відповісти
Будем посмотреть, Зеля в который раз пообещал, правда ни хрена не сделал.

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05.07.2023 16:30 Відповісти
Та - на тих реформах -- шеи кінь не валявся .
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Таких вказівок, в Омані не давали!!
Учасники зустрічі, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!!
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки!!! ФАС!!!
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05.07.2023 16:38 Відповісти
Щас, "многостаночник" , + + https://censor.net/user/234052, заявиться Не пропустить!
А потім п
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05.07.2023 16:47 Відповісти
Порох не дорікає Євросоюзу за затримку рішення про вступ України в ЄС; тому що прийняття цього рішення цілковито залежить від ЄрЗе та його слуг уродів (і не потрібно пояснювати, де і в чому ця залежність)...

А з другого боку, просто цікаво, яку реальну оцінку Порох дає ********* процесу вступу України в НАТО. Бо, наскільки не готова Україна (з тої самої вини ЄрЗе і його слуг уродів) вступати в ЄС, настільки рівнозначно Україна не готова вступати в НАТО. Але є ще такий фактор, як війна - в звязку з чим рішення про прийняття України в НАТО має бути прийнятним і вже давно...
Оце дилема...
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05.07.2023 16:41 Відповісти
Оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон'юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства. Джерело:

Заява із серії "влітку-тепло, взимку-холодно".
А не хоче Порошенко сказати: ЯК в Україні відбувається ця сама "реалізація" цих самих "реформ". І яких конкретних "результатів" досягнуто в Україні?
Ні, "не на часі"?
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05.07.2023 16:41 Відповісти
Єврокомісія вже сама сказала: з числа конче необхідного виконано "дві з семи". Читай пресу.
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05.07.2023 16:48 Відповісти
Навіщо флудити? Це новина не про те, що "сказала Єврокомісія", а про те, що сказав Порошенко.
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05.07.2023 16:50 Відповісти
Флуд - це тоді, коли ти намагаєшся якось по зедебільному зрозуміти чи протрактувати наведену тобою же цитату з цієї інфи. Так, Порох дипломатично сказав: "Україна не виконує своїх зобов'язань по вступу в ЄС"
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05.07.2023 16:54 Відповісти
Двічі текс перечитав і не знайшов цитату Прошенка, що "Україна не виконує своїх зобов'язань щодо вступу до ЄС". Може, тому, що він так не говорив? Як гадаєш: Чому?
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05.07.2023 17:07 Відповісти
я тобі переклав абзац з дипломатичної на пряму мову.
В тебе яка з/п на ботофермі подляка?
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05.07.2023 17:12 Відповісти
Зрозумів.
А Прошенко знає, що ти у нього перекладач з дипломатичної мови на звичайну?
І питання навіть не в цьому. Гаразд там Європарламент, дипломатія і таке інше. А чому він про це в Україні не каже? Звичайною мовою? Може не вміє "звичайною, людською"? Може, йому треба твої координати скинути для перекладу?
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05.07.2023 18:02 Відповісти
кажеш, не флудиш? Ну-ну
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05.07.2023 18:26 Відповісти
Мій комент має пряме відношення до топіка. Вчи матчасть - що таке "флуд".
А ось твій комент дуже промовистий. Злив заліковий.
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06.07.2023 10:52 Відповісти
школота, кого ти вчити зібралась?
Блін, канікули же... понабігали недоучки
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06.07.2023 14:02 Відповісти
Те що Порох сказав то все,перепрошую,до сраки.Він давно ні на що не впливає,на жаль чи на щастя - як кому.Надто сильно його збили на минулих виборах...
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05.07.2023 17:11 Відповісти
та в тому, що ти радієш - можеш навіть не наголошувати.
Як там мертвечук? ще присилає тобі методички і з/п? Чи ти вже в подляка на фермі?
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05.07.2023 17:17 Відповісти
Ну да, занадто. Только вот это крайний опрос фиаловского NV, который никак не обвинить в любви к Пороху, накануне дня независимости 2022 уже во время большой войны.

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05.07.2023 17:49 Відповісти
Згоден,фіалівське опитування не можна звинуватити в симпатіі до Пороха,там симпатіі лише до грошей.Тому оту таблицю можна помістити під іншим заголовком - хто скільки дав...Тим,які взагалі ні холєри не дали - дали один відсоток,ось тільки треба пам"ятати,що до Кличка з такими пропозиціями треба звертатись три-чотири рази,пояснювати що він в одній зв"язці,союзник,спільник і однодумець...що то вклад в піар і т.д.
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06.07.2023 08:36 Відповісти
Врете, причем совсем тупо Это, например, опрос дипломатов перед войной. Цифры почему-то "вдруг" совпали

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06.07.2023 11:12 Відповісти
Реформи, чисті руки, хоча би чистіші, - тоді ЄС буде ближчим. Зевлада може не впоратись із такими важкими завданнями.
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05.07.2023 16:43 Відповісти
А в окно возможностей надо всю зелень выбрасывать, или только ту, что совсем сгнила? Тут важно не перепутать. Петр Алексеевич человек бывалый, и теперь лучше разбирается в окнах, зелени и в том, что лучше в окно, а что еще можно припрятать в морозильник.
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05.07.2023 16:45 Відповісти
Зе-ОП, а точніше -- їхньому кукловоду -- цього всього не треба, ніяка Європа з НАТО не потрібна. Тому -- ніхто нікуди не йде.
На жаль.
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05.07.2023 16:51 Відповісти
А небритий писок думає, що чим частіше буде волать "дайте нам, прийміть нас і тд" то тут все йому на блюдечку і піднесуть.
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Вступ в ЄС це не швидкий процес, члени ЄС-країни Східної Європи роками були кандидатами поки отримали членство. Той хто говорить що це швидкий процес, скоріш за все бреше.
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05.07.2023 17:50 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/6500 Петро Порошенко :
Щоб стати частиною європейської родини, частиною Євросоюзу, нам необхідно виконати 7 пунктів вступних вимог Єврокомісії. А зробити це Україна має протягом наступних двох-трьох місяців. За цей час ми маємо продемонструвати прорив.
Як тоді, у 2017 році, для підписання безвізового режиму з ЄС ми виконали 144 критерії. І тільки так.
Зараз - потрібна така ж тактика.
Про це говорили з депутатами Європарламенту на Парламентському комітеті асоціації з Європейським Союзом.
Україна повинна встигнути виконати всі умови до жовтня, до оціночної місії, надати все, що стосується верховенства права, незалежності антикорупційної інфраструктури, електронного декларування, свободи ЗМІ, свободи людей, здоров'я, прав людини, всього.
Це все, в першу чергу, повинні зробити ми: Уряд та Верховна Рада. А далі справа за Європейським Союзом.
Тут ми говоримо однією мовою. І мова ця не англійська чи українська. Це мова свободи і демократії. І ця мова дуже добре зрозуміла українцям.
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06.07.2023 00:10 Відповісти
 
 