Важливо скористатися вікном можливостей та почати передвступні переговори з ЄС до кінця року, - Порошенко

Оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко у Брюсселі під час роботи Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Для проривного результату потрібно виконати всі рекомендації Єврокомісії, заявив він після зустрічі з Єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.

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"Дякую Комісару ЄС за предметну та щиру розмову. Головна тема — забезпечення належного виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії для позитивного рішення лідерів ЄС щодо початку передвступних переговорів. Наголосив на безпрецедентній єдності та консолідації влади, опозиції та громадянського суспільства навколо курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - сказав п'ятий президент.

"Важливо максимально ефективно скористатись вікном можливостей для прискорення реформ та започаткування передвступних переговорів до кінця цього року. Цих проривних рішень очікує українське суспільство і українські герої на фронті. Бо кожен крок до членства в ЄС — це успіх української державності, наш крок в майбутнє і нищівна поразка путінського режиму", - додав Порошенко.

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Водночас, зазначив Порошенко, варто усвідомити, що оцінка Єврокомісії щодо прогресу України залежатиме не від політичної кон’юнктури, а від реалізації обіцяного комплексу реформ, від конкретних результатів із досягнення критеріїв членства.

На зустрічі з Генеральним директором з питань розширення та сусідства Європейської Комісії Гертом Яном Купманом лідер "ЄС" сказав: "Безпосередньо у нього в руках "українське досьє" для вступу до Євросоюзу. Вдячний за глибоке розуміння та підтримку України і нашого народу на шляху до членства в ЄС в теперішніх складних безпекових умовах".

"Ми не маємо жодного морального права схибити. Бо головним критерієм для визначення готовності чи неготовності України до подальших етапів приєднання до Євросоюзу є результативність українських реформ", - додав Порошенко.

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