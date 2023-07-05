Президент "Київміськбуду" Кушнір має 3 групу інвалідності через онкологію, підкорення Евересту було його мрією, - пресслужба

Президент "Київміськбуду" має третю групу інвалідності через онкологію та періодично проходить обстеження, зокрема і за кордоном.

Про це редакції Цензор.НЕТ у листі повідомила пресслужба Кушніра.

Зазначається, що Кушнір дійсно має 3-тю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться з онкологією (меланома).

"Що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що підкорення Евересту було мрією Кушніра, "яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку про інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.

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