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Новини
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Президент "Київміськбуду" Кушнір має 3 групу інвалідності через онкологію, підкорення Евересту було його мрією, - пресслужба

кушнір

Президент "Київміськбуду" має третю групу інвалідності через онкологію та періодично проходить обстеження, зокрема і за кордоном.

Про це редакції Цензор.НЕТ у листі повідомила пресслужба Кушніра.

Зазначається, що Кушнір дійсно має 3-тю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться з онкологією (меланома).

"Що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що підкорення Евересту було мрією Кушніра, "яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку про інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.

Дивіться: Дружина голови "Київміськбуду" Кушніра має віллу у Франції за €20 млн. ВIДЕО

Автор: 

Київміськбуд (91) Кушнір (25) інвалідність (276)


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Топ коментарі
+57
Ага ага, в мене теща від онкології померла, то вона поки боролася, була худа як бранець Бухенвальда, і ледве мала сил доповзти від ліжка до туалету. А тут онкохворий лізе на Еверест, ага. Які ще цікаві історії розкажуть зелені уйобки своїй отарі?
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05.07.2023 16:43 Відповісти
+31
А в Рєзнікова яка група інвалідності, що йому постійно сходить з рук розкрадання бюджету МО України?
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05.07.2023 16:44 Відповісти
+23
Зелений кагал майстри по виготовленню лапші на вуха населення.
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05.07.2023 16:45 Відповісти
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Благородно, романтично але зовсім-зовсім не на часі...
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05.07.2023 20:34 Відповісти
Інвалідність через атрофію або відсутність совісті, як і у решти можновладців.
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05.07.2023 21:26 Відповісти
В наший країні у кожного піда...са є інвалідність.
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05.07.2023 22:40 Відповісти
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