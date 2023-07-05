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Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили "зернову угоду"

зерно

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у середу обговорив телефоном із держсекретарем США Ентоні Блінкеном "Чорноморську зернову ініціативу", а також питання приєднання Швеції до НАТО.

Про це повідомляє "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фідан і Блінкен говорили про розширення НАТО, чорноморську "зернову угоду" і співпрацю в боротьбі з синтетичними наркотиками", - інформує агентство.

Як повідомлялося раніше, "Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса" і "Південний") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до повної зупинки роботи "зернового коридору" з 18 липня, – МЗС РФ

Наприкінці травня російське МЗС заявило, що "Чорноморській зерновій ініціативі" доведеться підшукувати альтернативи, якщо Россільгоспбанк не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.

Автор: 

зерно (3134) Туреччина (3628) Блінкен Ентоні (1157) зерновий коридор (583)


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Я б включив Швецію в зернову угоду... морська держава - як-не як...
І Ердогану було б приємно...
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05.07.2023 16:57 Відповісти
Скільки людей в Україні загиноло від кацапських ракет з американською електронікою, а нікому в голову не дійшло щоб звернутися до провідною юридичної компанії НьоЙорка і подати коллективний іск на тих хто продає в Рашу ці товари, на 100 млн чи на 200 вони подивляться і самі скажуть є перспектива чі нема, до їх буде 20 відсотків, а на гроші дрони для ЗСУ
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05.07.2023 17:10 Відповісти
Угода буде працювати доки у ній зацікавлена Туреччина.
А думка росії? Хде то росія? Хто її бачив?
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05.07.2023 17:16 Відповісти
От падли. Не можна добрива до угоди вносити. парасії це й треба..вони ними шантажують. всеж таки тихцем зепадли врубали його прокачку з Тольятті..
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05.07.2023 17:22 Відповісти
Яка може бути угода? Чому ми маємо просити дозвіл на транспортування свого зерна своїми водами? Туреччина на цьому добре гріє руки, то хай забезпечує військовий супровід кораблям. Можна взагалі пускати ті кораблі вздовж українських берегів на румунські води далі.
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05.07.2023 18:03 Відповісти
Допоки іноземні судна знаходяться в наших теріторіальних водах вони можуть бути уражені російськими військовими силами. А в нейтральних вже ні бо це піратство. Тобто потрібно забезпечити тільки 12 миль шляху. Це година ходу.
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05.07.2023 19:56 Відповісти
 
 