Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили "зернову угоду"

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у середу обговорив телефоном із держсекретарем США Ентоні Блінкеном "Чорноморську зернову ініціативу", а також питання приєднання Швеції до НАТО.

Про це повідомляє "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фідан і Блінкен говорили про розширення НАТО, чорноморську "зернову угоду" і співпрацю в боротьбі з синтетичними наркотиками", - інформує агентство.

Як повідомлялося раніше, "Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса" і "Південний") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

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Наприкінці травня російське МЗС заявило, що "Чорноморській зерновій ініціативі" доведеться підшукувати альтернативи, якщо Россільгоспбанк не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.