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Новини Війна
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Країни НАТО використовують війну РФ проти України як можливість для випробувань своєї передової зброї та отримують цінні уроки, - The Insider

himars

Війна Росії проти України дає країнам НАТО можливість випробувати свої новітні озброєння на реальному полі бою, і як наслідок вони отримують цінний досвід. Види зброї, яку вони передали, стали все більш досконалими з початку війни.

Про це пише видання The Insider із посиланням на повідомлення Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Члени НАТО, зокрема США, Канада, Велика Британія, Німеччина і Франція, надають Україні зброю і проводять навчання з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

З початком війни види озброєнь, які вони передають, стають дедалі більш досконалими, і Україна прагне отримати сучасні танки, системи протиповітряної оборони та літаки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки цьому союзники України "фактично можуть побачити, чи працює їхня зброя, наскільки ефективно вона працює і чи потрібно її модернізувати".

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"Для військової промисловості світу кращого полігону не винайдеш", - додав він.

Резніков вказав, що Україна збила російську ракету "Кинжал" у травні за допомогою американської системи Patriot. Раніше Росія заявляла, що ці ракети неможливо збити.

Резніков зазначив, що Україна також демонструє країнам НАТО, як може працювати їхня зброя при спільному використанні.

Водночас він сказав, що спроби Росії вивести з ладу українську зброю за допомогою таких дій, як глушіння сигналів, означають постійне оновлення технологій, таких як боєприпаси з GPS-наведенням і безпілотники, що знову ж таки надає цінні можливості для навчання, зазначають у виданні.

"Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав Рєзніков.

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Петро П'ятаков, полковник у відставці, який зараз є консультантом з питань збройової промисловості, розповів, що західні виробники артилерії "активно зацікавлені в отриманні зворотного зв'язку від українських артилеристів для усунення недоліків".

За його словами, бойові дії в Україні оголили деякі проблеми. "Під час операцій стало очевидним, що ці системи не були призначені для такої інтенсивної війни".

Німецький оборонний підрядник також сказав виданню, що вони "багато чого навчилися у солдатів в Україні", які, коли щось помічають, "пропонують це, і наші інженери програмного забезпечення сідають, щоб вони могли оновити".

Тим часом Джек Вотлінг з лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute сказав, що бойові дії також дали Заходу нову інформацію про те, як працює російська зброя.

Але він попередив, що Захід "розкрив багато своїх власних можливостей перед Росією та Китаєм, і тому йому доведеться змінити способи роботи деякого свого обладнання, щоб зберегти конкурентну перевагу".

Також читайте: Болгарія підтримала вступ України до НАТО

Автор: 

НАТО (6547) зброя (7535)


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Топ коментарі
+29
И это прекрасно!
А нет ли там у них три, четыри сотни эксперементальных Томогавков?Ну, так, для эксперемента. ВСУ помогут протестировать за спасибо, безоплатно, НА ХАЛЯВУ для производителя.
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05.07.2023 17:23 Відповісти
+25
Більше надавайте. Всю випробуємо.
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05.07.2023 17:21 Відповісти
+21
Навіть експериментальні, не серійні зразки.
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05.07.2023 17:22 Відповісти
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Більше надавайте. Всю випробуємо.
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05.07.2023 17:21 Відповісти
Навіть експериментальні, не серійні зразки.
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05.07.2023 17:22 Відповісти
ХАЛЯВА для разработчиков! ХАЛЯВА! СПЕШИТЕ!
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Ага. Дайте нам штук 10 бомбардировщиков B-21 Raider... испробуем на все 5++
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05.07.2023 18:15 Відповісти
Нам дают старье , а себя пополняют современным оружием . ( смотрите ТТХ и годы изготовления )
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05.07.2023 19:54 Відповісти
И это прекрасно!
А нет ли там у них три, четыри сотни эксперементальных Томогавков?Ну, так, для эксперемента. ВСУ помогут протестировать за спасибо, безоплатно, НА ХАЛЯВУ для производителя.
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05.07.2023 17:23 Відповісти
Во👍
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05.07.2023 17:25 Відповісти
Знамо перец, а то кацапам все ножки Буша, да ножки буша, пост цынговые щелэпы выпробовуваты.
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Свой уже пора собрать! Купить у них разобранный и собрать на ЮжМаше.
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05.07.2023 17:49 Відповісти
Заважає якийсь дурачок.
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05.07.2023 17:56 Відповісти
Издание всего-навсего цитирует Резникова, который предлагает Украину как полигон для испытаний. С одной стороны это хорошо, но у нас есть и свои комплексы, на которые мистер яйцо забил большой и толстый болт.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
Розраховано на тих, кого більше в рази. Власне вони і забезпечують результат під час голосування.
В одному французькому кіно було сказано, що ідіоти ходять по вулицям натовпами.
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05.07.2023 18:29 Відповісти
Країни НАТО використовують савєцкіх балотних насікомих як одноразовий піддослідний продукт😃
ЦЕНЗОР учись доки я тут👆
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Надаваите швидше і більше -- шоб ми не ставали хлопчиками для биття.
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Тому і літаками затягують. Навіщо їм швидке завершення війни. Ще не все випробували...
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05.07.2023 17:24 Відповісти
Трохи не так... зброя в них 20-ти річної витримки, але не розчихлялась по-справжньому...
А боєзапасу з кінцевим терміном багато...
Новітні системи ППО стріляють AMRAM 120... яким 30 років...
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05.07.2023 17:26 Відповісти
а можна яо випробувати по сРашке, скажемо то не ми
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05.07.2023 17:27 Відповісти
Ядерна то не то. Світ не сприймає. А як би "спустити" воду на деяких парашинських ГЕС, це краще. Світова спільнота закриє очі.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
ну хоч мааленьку, бо дуже напрошуються бл.ді
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05.07.2023 17:35 Відповісти
Не , здадимся кацапам... Чам смотреть козломордому в зубы ,лучше ему рыло набекрень свернуть, заодно протестировать всякие там химерные весчи... А ШО ДЕЛАТЬ..
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05.07.2023 17:27 Відповісти
З=С, ЧАМ=ЧЕМ. веСЧи - правильно
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05.07.2023 17:45 Відповісти
Рашка может прекратить финансировать армию, может рабов оставить без хлеба но, рашка никогда не прекратит золотить ручку лживым языкам со всего мира. Украинцам стоит это учесть и воспринимать такого рода вбросы как вражеское ИПСО
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05.07.2023 17:28 Відповісти
Кремль своїми терористичними погрозами, залякуваннями все ж таки взяв на б*до умовний Захід&США і тепер йде гарячковий пошук прикрити страх, якоюсь лабудою типу Будапешт - меморандум.

Адвокатами диявола ще продовжуються модернізації юридичної формули відмови, але це стає все більше нагадувати Мюнхен 1938 - прикриття страху перед агресором ніби "пошуками мирного розв'язання"

"Таке відчуття, що розмови про гарантії безпеки насправді розмивають картину... Єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, є членство в НАТО", - Кая Каллас, Прем'єр-міністр Естонії

І далі "Євроатлантична безпека не буде повною без участі України.

Каллас закликала союзників не вагатися і не піддаватися "терористичним" залякуванням з боку Росії.

Запропоновані зобов'язання щодо гарантій безпеки, а також продовження військової підтримки України недостатні для стримування російської агресії.

Нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів.

"В багатьох перереконані, що ми не повинні робити те чи інше, тому що це провокує Путіна або Росію, особливо на використання ядерної зброї. Ці погрози спрямовані на те, щоб залякати нас. Суть тероризму полягає в тому, щоб змусити нас боятися, щоб ми утрималися від рішень, які в іншому випадку ухвалили б. І це те, що вони намагаються зробити".
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Я вас умоляю... Не иметь своего мнения - цэ просто АБЫРВАЛГ . Мюнхен 1938 - это калька на Раппаль1922 года. Антигитлеровская коалиция Мюнхеном попыталась вбить клин между крепнущей дружбой Гитлера с кремлядью. Жаль шо тогда не срослось. Дай бог теперь все гуртом наверстаем... Вобьем клин(осиновый) в козлорылию, попутавшую берега.
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05.07.2023 17:39 Відповісти
Я к чему, в Мюнхене(тогда) Украина отсутствовала... Нынче же Киев отпоет кацапов.
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05.07.2023 17:48 Відповісти
раппаль=рапалль
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05.07.2023 17:49 Відповісти
Дякую! Приємно зустріти людину яка знає історію. Рапалло, Ліга націй, - нинішнє ООН, модернізоване до ще більшої імпотенції т. Сталіним, ЄС, в якому мають право вето маріонетки Кремля типу Орбана і т.п. "консерви" від т. Сталіна, експорт корупції, який прийшов на зміну експорту комунізму...- далі б*до світового масштабу перед шантажем т. Гітлера, потім Мюнхен 1938... друга світова війна і як результат прирощення до імперії Сталіна пів Європи...

Отаке банальне б*до умовного Заходу і США. Історія повторюється.

Напевно т. Пу і т. Сі знають історію і беруть до уваги б*дливість, продажність і опортуністичність умовного Заходу&США.

Справді все починалося в Рапалло.
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05.07.2023 18:26 Відповісти
А я пляшу от Версаля, когда Штаты и иже экономически изолировали Германию(1918 г .) кацапы , обратите внимание, не УССР, а РСФСР , экономичяески разблокировали Германию, даже ГОНДУРАС тогда ВОЗМУТИЛСЯ. С РАПАЛЛЯ ДРУЖБА ГЕРМАНИЯ - СОВОК РАСТЕТ. ВЕСЬ МИР ПОПЫТАЛСЯ ВБИТЬ КЛИН МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВКОМ (МЮНХЕН), НО НЕ СРОСЛОСЬ. Но последовала кремлевская издевка над США и всем Миром - РАПАЛЛЬ-2(пакт Молотова-Риббентропа). Сейчас очередь за Штатами , но с нашей промощью - должен последовать "Мюнхен-2", который дасть позитив-результ, так шо не хныкать.
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05.07.2023 18:45 Відповісти
ЗЫ ... Надо полагать, вы отталкиваетесь от совковых нарративов в истории. ИМХО. - не рвите сердце, все будет пучком.
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05.07.2023 18:47 Відповісти
Согласен! Версаль изнасиловал Германию дополнительно, после поражения. Все остальное следствие Версаля.
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05.07.2023 18:50 Відповісти
Справді все починалося не в Рапалло, а в Версалi 1918. Но объективности ради , все началось еще ранее, когда кацапы затеяли Первую мировую войну( кацапы наобещали сербам первенство на Балканах, среди южных славян). И сербы помогли развязать Первую мировую. Кацапы тогда губу раскатили на Босфор-Дарданеллы с Балканами. Германия сдрейфила , шо кацапы разынут варежку на влажную германскую мечту (северную Африку) и поспешили объявить кацапам войну и все закрутилось завертелось (до сих пор)... не остановился тот волчек. Помните кацапское , мол от Пацифик - до Атлани и шобы козломордые помыли свои чоботы в Индийском?
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05.07.2023 18:58 Відповісти
Так шо Германию никто не насиловал за развязывание ПМВ... - отдали должное, как Японии после 2МВ. Так шо на очереди и Мюнхен 2, и Версаль-2, и Нюрнберг-2, но для кацапов и надолго, понятно , шо таукитайцы сделают для козломордии Рапалле-суньмуй в цяйвыньсухим-2. Но той мощи кацапы уже не будут иметь, как сейчас и Германия с Японией.
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05.07.2023 19:04 Відповісти
"Не надо было водку трогать" - так однажды один юморист пояснил причину распада СССР. То что происходило в мире до Первой мировой войны одна реальность, после поражение Германии - другая. Но, Версаль толкнул Германию в объятия большевистской России.

Человечество потеряло шанс покончить с мировыми войнами... Нацизм Гитлера и большевизм Сталина оказались страшной взрывной массой.
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05.07.2023 19:17 Відповісти
Но тем не менее, дядя Сэм обуздал зло наполовину(Першингами на фрицевской территории и своим нэви флитом на Окинаве, ось Токио-Берлин). Очередь пришла обуздать и каазламордию. ЗЫ... следует отметить , шо Штаты ни на Европу , ни на лаптеунтию, да и на нас не нападали, чего не скажешь ни о фрицах , ни о ягелеядных. И о да, що до вашего "Человечество потеряло шанс покончить с мировыми войнами...", благодаря тем же Штатам, человечество оттянуло время от неизбежного, накопив силы дальше противостоять извечному европейскому злу делить и дальше мир, Ведь вы же не будете отрицать европейское зло и в отношении изничтожения майя... а колонии от Индонезии до Африки. А вот Штаты обуздали еврохотелки, замешанные на крови. После второй мировой консенсус худо-бедно был соблюден. Но вот кацапам мало стало земли длиной в 9 000 км, все мечтают об Атлани и Индийском океане, мало им добра в сибирских епенях, дай им только толк и амеры этому не мешали, еще и ножками буша подкармливали , на свою голову.
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05.07.2023 19:47 Відповісти
Кста, трогать водку, кацапы периодически делают этот популистский шаг, бо боятся женских кастрюльных бунтов, когда кацапы пропивают все и вся, из-за чего страдает семья. И это в масштабах всей страны. А спросите почему страна спаивает своих мужиков, бо держит их за рабов. А рабы , чтобы не бастовали и не думали худо о кремляди , заливает им сурло доступным по цене чимиргесом, бо другой продукт промышленность каазлабадии не в состоянии произвести с изобилием.
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05.07.2023 19:54 Відповісти
Дякую! Я обов'язково Вам відпишу - продовжимо. ФБ https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVykPLiPIO3YtBz2xYtrrLFQNPSyxSIka0YTYPGLEuSn2fnPxLUrkQ3Oh686isYi1dJy22f5cL0rSZGzGzGVwL9UeyVus79KsUzhyoSnunEM1Fsqs_aclN_9V45ue307clHI4RtoYe1rjdKkT9PyhNL8KrjAJibKghvPpLSZdZIz1RM5ApX8xLSlyYqL8DGcws&__tn__=-]C%2CP-R Николай Нестор Нагорняк
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05.07.2023 20:47 Відповісти
когда?
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06.07.2023 01:27 Відповісти
Але ж бо, тiльки не через фб, бо гидую ним користуватися. Ондого, на ЦН, якщо буде нагода.
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06.07.2023 08:34 Відповісти
Помнится гениальная фраза времен КПСС&СССР: «колебаться вместе с линией партии»... И это при однопартийной системе и персоналистской диктатуре очередного партийного вождя колебание линии партии.

А в США две партии и колебания их генеральных линий часто оказывались в противофазе, накладывались до затухания, с трудом восстанавливаясь, но в протиположном направлении - очень редко в истории США входили в резонанс.

Главное противоречие внешней политики США стремление сохранить за собой роль активного мирового шерифа и глухой изоляционизм.

Пароксизм этих двух крайностей всегда приводил к мировым катаклизмам.
Мировой шериф соблюдал нейтралитет, когда в Европе уже под пеплом предыдущей войны повышалась температура - предвестник следующей. Европейская война ставала мировой, а в США пребывали в забытьи изоляционизма. Потом мировой шериф просыпался, но было уже поздно.

Читал много о Версале, - "в январе 1919 года в Версальском дворце во Франции собралась международная конференция, чтобы окончательно оформить итоги Первой мировой войны. Ее основной задачей была выработка мирных договоров с Германией и другими побежденными государствами мирных переговорах, так в W - Вильсоне - президенте, который как будто "не от мира сего" толкав и протолкнул в решения свою невообразимую смесь религиозности, фантастической наивности и т.п., заложив бомбу замедленного действия - вторую мировую войну.

А недавно. А Трамп - Байден... Вот это колебание линий партий... То они в Афганистане, то они покидают Афганистан. Теперь спасают НАТО от Украины...
Есть ли внешняя политика в США? И кем приходится миру шериф США: сонный, трусливый,...
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06.07.2023 09:15 Відповісти
Та їх і брати не треба. Бздо воно і бздо
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05.07.2023 17:52 Відповісти
І дай їм Бог здоров'я!!!
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Хм ''новітнє озброєння''. Тепер зрозуміло чого дають ''піпеточними дозами''- бо воно ''новітнє''. Ще б літаки F-16 швидше ''оноволися'' може тоді їх передадуть.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
Вы правы. Уже получили бы, подай заявку в 2020 году.
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05.07.2023 17:40 Відповісти
The Insider это журнал где работают тысячи журналистов и редакторов. Мог ли Кремль заказать такую статью щедро заплатив одному из тысячи авторов? Мог и он это сделал, а пропустить такую статью для любых СМИ является необходимостью для привлечения и увеличения аудитории.
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05.07.2023 17:37 Відповісти
а узкопленочные здесь ее подхватили на ура. АТУ ИХ...
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05.07.2023 17:41 Відповісти
Журнал The Insider принадлежит россиянину Роману Доброхову. Это все что нужно знать о журнале и его владельцах
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05.07.2023 17:42 Відповісти
А кто мешал Украине испытывать на кацапах свои новые разработки? Асфальт и миллиард деревьев.
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05.07.2023 17:45 Відповісти
Якийсь дурачок.
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05.07.2023 17:58 Відповісти
Білий шум.
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05.07.2023 17:46 Відповісти
Новітню зброю?! Тут стару не дають під приводом того, щоби "не розсекретити". Стаття явно лайном смердить.
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05.07.2023 17:46 Відповісти
Не берiть тяжкого в руки, тупого в голову, а то ви - гарячi , як свiже кiнське лайно.
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05.07.2023 17:52 Відповісти
Звиняюсь, стидаюся запытаты, типо, проверка на вшивость... Але ж бо скажiть , чому бавовник такий вогненебезпечний? Правду люди говорят, шо он шалит без доступа воздуха?
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05.07.2023 17:56 Відповісти
Кацапа спалилась - молчит, шо рыба об лед.
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05.07.2023 19:06 Відповісти
мадярія теж випробує свої новітні зразки зброї?...
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05.07.2023 18:22 Відповісти
У всіх війнах щось випробовують(
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05.07.2023 18:42 Відповісти
Украину используют. Как полигон. И при этом гибнут украинцы.
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05.07.2023 19:19 Відповісти
мы для них - папуасы. Но обезьянках испытывают, да еще и на шару.
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06.07.2023 01:00 Відповісти
Шкода, що вони не випробовують свою авіацію і ОТРК!
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05.07.2023 19:39 Відповісти
Серйозно ?

Техніка, якій десятки років - новітня ?

Полігон для знищення українців, на жаль, - так.
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05.07.2023 20:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1676631809516339206 Замминистра иностранных дел приводит в пример войну в Персидском заливе.
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06.07.2023 05:47 Відповісти
 
 