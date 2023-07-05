Країни НАТО використовують війну РФ проти України як можливість для випробувань своєї передової зброї та отримують цінні уроки, - The Insider

Війна Росії проти України дає країнам НАТО можливість випробувати свої новітні озброєння на реальному полі бою, і як наслідок вони отримують цінний досвід. Види зброї, яку вони передали, стали все більш досконалими з початку війни.

Про це пише видання The Insider із посиланням на повідомлення Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Члени НАТО, зокрема США, Канада, Велика Британія, Німеччина і Франція, надають Україні зброю і проводять навчання з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

З початком війни види озброєнь, які вони передають, стають дедалі більш досконалими, і Україна прагне отримати сучасні танки, системи протиповітряної оборони та літаки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки цьому союзники України "фактично можуть побачити, чи працює їхня зброя, наскільки ефективно вона працює і чи потрібно її модернізувати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах показали фото "розумних" авіабомб JDAM-ER під крилом літаків ЗСУ. ФОТО

"Для військової промисловості світу кращого полігону не винайдеш", - додав він.

Резніков вказав, що Україна збила російську ракету "Кинжал" у травні за допомогою американської системи Patriot. Раніше Росія заявляла, що ці ракети неможливо збити.

Резніков зазначив, що Україна також демонструє країнам НАТО, як може працювати їхня зброя при спільному використанні.

Водночас він сказав, що спроби Росії вивести з ладу українську зброю за допомогою таких дій, як глушіння сигналів, означають постійне оновлення технологій, таких як боєприпаси з GPS-наведенням і безпілотники, що знову ж таки надає цінні можливості для навчання, зазначають у виданні.

"Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав Рєзніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорила в Авіаційному комітеті НАТО організацію польотів, застосування безпілотників і медичне забезпечення

Петро П'ятаков, полковник у відставці, який зараз є консультантом з питань збройової промисловості, розповів, що західні виробники артилерії "активно зацікавлені в отриманні зворотного зв'язку від українських артилеристів для усунення недоліків".



За його словами, бойові дії в Україні оголили деякі проблеми. "Під час операцій стало очевидним, що ці системи не були призначені для такої інтенсивної війни".

Німецький оборонний підрядник також сказав виданню, що вони "багато чого навчилися у солдатів в Україні", які, коли щось помічають, "пропонують це, і наші інженери програмного забезпечення сідають, щоб вони могли оновити".

Тим часом Джек Вотлінг з лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute сказав, що бойові дії також дали Заходу нову інформацію про те, як працює російська зброя.

Але він попередив, що Захід "розкрив багато своїх власних можливостей перед Росією та Китаєм, і тому йому доведеться змінити способи роботи деякого свого обладнання, щоб зберегти конкурентну перевагу".

Також читайте: Болгарія підтримала вступ України до НАТО