Країни НАТО використовують війну РФ проти України як можливість для випробувань своєї передової зброї та отримують цінні уроки, - The Insider
Війна Росії проти України дає країнам НАТО можливість випробувати свої новітні озброєння на реальному полі бою, і як наслідок вони отримують цінний досвід. Види зброї, яку вони передали, стали все більш досконалими з початку війни.
Про це пише видання The Insider із посиланням на повідомлення Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Члени НАТО, зокрема США, Канада, Велика Британія, Німеччина і Франція, надають Україні зброю і проводять навчання з моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року.
З початком війни види озброєнь, які вони передають, стають дедалі більш досконалими, і Україна прагне отримати сучасні танки, системи протиповітряної оборони та літаки.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки цьому союзники України "фактично можуть побачити, чи працює їхня зброя, наскільки ефективно вона працює і чи потрібно її модернізувати".
"Для військової промисловості світу кращого полігону не винайдеш", - додав він.
Резніков вказав, що Україна збила російську ракету "Кинжал" у травні за допомогою американської системи Patriot. Раніше Росія заявляла, що ці ракети неможливо збити.
Резніков зазначив, що Україна також демонструє країнам НАТО, як може працювати їхня зброя при спільному використанні.
Водночас він сказав, що спроби Росії вивести з ладу українську зброю за допомогою таких дій, як глушіння сигналів, означають постійне оновлення технологій, таких як боєприпаси з GPS-наведенням і безпілотники, що знову ж таки надає цінні можливості для навчання, зазначають у виданні.
"Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав Рєзніков.
Петро П'ятаков, полковник у відставці, який зараз є консультантом з питань збройової промисловості, розповів, що західні виробники артилерії "активно зацікавлені в отриманні зворотного зв'язку від українських артилеристів для усунення недоліків".
За його словами, бойові дії в Україні оголили деякі проблеми. "Під час операцій стало очевидним, що ці системи не були призначені для такої інтенсивної війни".
Німецький оборонний підрядник також сказав виданню, що вони "багато чого навчилися у солдатів в Україні", які, коли щось помічають, "пропонують це, і наші інженери програмного забезпечення сідають, щоб вони могли оновити".
Тим часом Джек Вотлінг з лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute сказав, що бойові дії також дали Заходу нову інформацію про те, як працює російська зброя.
Але він попередив, що Захід "розкрив багато своїх власних можливостей перед Росією та Китаєм, і тому йому доведеться змінити способи роботи деякого свого обладнання, щоб зберегти конкурентну перевагу".
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А нет ли там у них три, четыри сотни эксперементальных Томогавков?Ну, так, для эксперемента. ВСУ помогут протестировать за спасибо, безоплатно, НА ХАЛЯВУ для производителя.
В одному французькому кіно було сказано, що ідіоти ходять по вулицям натовпами.
ЦЕНЗОР учись доки я тут👆
А боєзапасу з кінцевим терміном багато...
Новітні системи ППО стріляють AMRAM 120... яким 30 років...
Адвокатами диявола ще продовжуються модернізації юридичної формули відмови, але це стає все більше нагадувати Мюнхен 1938 - прикриття страху перед агресором ніби "пошуками мирного розв'язання"
"Таке відчуття, що розмови про гарантії безпеки насправді розмивають картину... Єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, є членство в НАТО", - Кая Каллас, Прем'єр-міністр Естонії
І далі "Євроатлантична безпека не буде повною без участі України.
Каллас закликала союзників не вагатися і не піддаватися "терористичним" залякуванням з боку Росії.
Запропоновані зобов'язання щодо гарантій безпеки, а також продовження військової підтримки України недостатні для стримування російської агресії.
Нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів.
"В багатьох перереконані, що ми не повинні робити те чи інше, тому що це провокує Путіна або Росію, особливо на використання ядерної зброї. Ці погрози спрямовані на те, щоб залякати нас. Суть тероризму полягає в тому, щоб змусити нас боятися, щоб ми утрималися від рішень, які в іншому випадку ухвалили б. І це те, що вони намагаються зробити".
Отаке банальне б*до умовного Заходу і США. Історія повторюється.
Напевно т. Пу і т. Сі знають історію і беруть до уваги б*дливість, продажність і опортуністичність умовного Заходу&США.
Справді все починалося в Рапалло.
Человечество потеряло шанс покончить с мировыми войнами... Нацизм Гитлера и большевизм Сталина оказались страшной взрывной массой.
А в США две партии и колебания их генеральных линий часто оказывались в противофазе, накладывались до затухания, с трудом восстанавливаясь, но в протиположном направлении - очень редко в истории США входили в резонанс.
Главное противоречие внешней политики США стремление сохранить за собой роль активного мирового шерифа и глухой изоляционизм.
Пароксизм этих двух крайностей всегда приводил к мировым катаклизмам.
Мировой шериф соблюдал нейтралитет, когда в Европе уже под пеплом предыдущей войны повышалась температура - предвестник следующей. Европейская война ставала мировой, а в США пребывали в забытьи изоляционизма. Потом мировой шериф просыпался, но было уже поздно.
Читал много о Версале, - "в январе 1919 года в Версальском дворце во Франции собралась международная конференция, чтобы окончательно оформить итоги Первой мировой войны. Ее основной задачей была выработка мирных договоров с Германией и другими побежденными государствами мирных переговорах, так в W - Вильсоне - президенте, который как будто "не от мира сего" толкав и протолкнул в решения свою невообразимую смесь религиозности, фантастической наивности и т.п., заложив бомбу замедленного действия - вторую мировую войну.
А недавно. А Трамп - Байден... Вот это колебание линий партий... То они в Афганистане, то они покидают Афганистан. Теперь спасают НАТО от Украины...
Есть ли внешняя политика в США? И кем приходится миру шериф США: сонный, трусливый,...
Техніка, якій десятки років - новітня ?
Полігон для знищення українців, на жаль, - так.