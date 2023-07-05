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Новини Війна
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Росія формує нові військові частини у Центральному та Південному військових округах, - Генштаб ЗСУ

рф

Російська Федерація зараз формує нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв", — зазначив Громов.

Посилаючись на наявні дані, генерал поінформував, що до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. На думку представника Генштабу ЗСУ, можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року, а строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій.

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Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784)


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Топ коментарі
+5
Здравствуй мясо, молодое и не очень, незнакомое.
Много вас уже зарыли украинцы.
На навоз перегрызут вас черви и опарыши.
Чернозем и землю вы унавозите прекрасно.
Не вы первые, бараны тупорылые,
Но последние в Истории народов,
Что хотели земли нашей, украинской.
Вам дебилам и детям вашим, тупорылым назидание.
Не ходите вы в землю украинскую,
Вас там смерть и черви ждут, дебилов генетических.
.
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05.07.2023 17:17 Відповісти
+4
Як весело на Украіну сунуть -- нікому навіть не спадає на думку -- шо нахера та віина .
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05.07.2023 17:18 Відповісти
+2
Глазки узкий, значит русский.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
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та хто б сумнівався....
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05.07.2023 17:12 Відповісти
Здравствуй мясо, молодое и не очень, незнакомое.
Много вас уже зарыли украинцы.
На навоз перегрызут вас черви и опарыши.
Чернозем и землю вы унавозите прекрасно.
Не вы первые, бараны тупорылые,
Но последние в Истории народов,
Что хотели земли нашей, украинской.
Вам дебилам и детям вашим, тупорылым назидание.
Не ходите вы в землю украинскую,
Вас там смерть и черви ждут, дебилов генетических.
.
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05.07.2023 17:17 Відповісти
Шедови може і знищать якусь частину цих дивізій...
Але коли ж авіація запрацює... Це по їх частині... з далекої відстані...
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05.07.2023 17:18 Відповісти
Як весело на Украіну сунуть -- нікому навіть не спадає на думку -- шо нахера та віина .
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05.07.2023 17:18 Відповісти
Після таких втрат😃 Це що новина?
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05.07.2023 17:19 Відповісти
Глазки узкий, значит русский.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
"Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв" = Чергове м'ясо.
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05.07.2023 17:35 Відповісти
смысл этих дивизий один выстрел и нет танка
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Мда, значит и Украине придется готовить резервы.
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05.07.2023 19:01 Відповісти
Откуда у них столько техники, сколько ее осталось ?

/
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05.07.2023 20:04 Відповісти
Нужен ассиметричный ответ, прежде всего нужно вывести из строя и дискредитировать руководство рф, подорвать ни на чем не основанную патологическую веру в "доброго царя" путина. То есть нужно подорвать жестокий, куражистый и глупый нрав руководства рф. Объяснить людям в рф, что такая рабская жизнь ничего им не дает, кроме круглосуточного труда на ромиллиардеров и вороватых чиновников. Победивший духовно победит на поле боя. Тут важную роль играет Интернет, потому что в 20 веке его не было и народам СССР и нацисткой Германии никак не было донести правду, сейчас это можно. Организовать постоянно меняющиеся прокси-сереры, которые фсб и роскомнадзор не сможет блокировать. Распостранять правду о поражениях армии путина на поле боя, о ее некомпетентном командовании, о диких зверствах чеченцев, о диких бурятах на территории Украины. Должна проснуться русская интеллигенция и сказать свое веское слово. Немногие демократы в рф так же не должны молчать. Слава Украине! Пригожина на Москву!
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05.07.2023 20:37 Відповісти
Достали эти внеполитикантропы, лезут и лезут толпой.
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05.07.2023 21:16 Відповісти
Потери орков 231700 убитыми, а вместе с раненными миллион. Им мало миллиона, надо дедов переплюнуть наверно.
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05.07.2023 21:16 Відповісти
 
 