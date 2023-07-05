Росія формує нові військові частини у Центральному та Південному військових округах, - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація зараз формує нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв", — зазначив Громов.

Посилаючись на наявні дані, генерал поінформував, що до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. На думку представника Генштабу ЗСУ, можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року, а строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій.

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