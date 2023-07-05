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Новини Допомога Україні Війна
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Багато з того, що зазвичай входить до компетенції збройних сил США, в Україні виконує ЦРУ, - Newsweek

цру

За даними Newsweek, багато чого з того, що США роблять для допомоги Україні, тримається в секреті, і багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконує ЦРУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що ЦРУ допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією "військової" логістики, а ще контактує з країнами, які допомагають Україні в протистоянні з РФ, але бажають, щоб про це не знали росіяни.

Разом з тим ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії. Наприклад, співрозмовники Newsweek заявили, що Україна не попереджала США про атаки на російських військових високопоставлених осіб або про удари по об'єктах в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Бернс таємно відвідував Київ та ознайомився з амбітним планом визволення окупованих територій, - The Washington Post

Але будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має обмеження, поставлені Адміністрацією Байдена, щоб не втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт з Росією. "Це складний баланс: ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі не буде американських черевиків", - цитує Newsweek одного високопоставленого співробітника розвідки.

Інший співрозмовник видання - відставний високопоставлений співробітник військової розвідки - своєю чергою справедливо зазначив: "Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам потрібно нагадати собі, що війну виграють українці, а не ми".

Також читайте: Невдоволення росіян війною створює для ЦРУ можливість вербувати шпигунів, яка випадає раз на покоління. Ми не дамо їй пропасти даремно, - Бернс

Автор: 

США (23417) ЦРУ (142)


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Топ коментарі
+21
Було б не погано шоб і західне управління і суди ввіишли в Украіну -- бо наші можновладці вже землі під ногами не чують.
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05.07.2023 17:40 Відповісти
+16
"ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії".
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05.07.2023 17:42 Відповісти
+8
Удари по об'єктах в Криму без відома єрмака.
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05.07.2023 17:40 Відповісти
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Було б не погано шоб і західне управління і суди ввіишли в Украіну -- бо наші можновладці вже землі під ногами не чують.
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05.07.2023 17:40 Відповісти
Удари по об'єктах в Криму без відома єрмака.
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05.07.2023 17:40 Відповісти
Нарешті, прояснили...
Назвіть, що найменьше, трьох апологетів ЦРУ в Україні... це неважко..
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05.07.2023 17:41 Відповісти
"ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії".
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05.07.2023 17:42 Відповісти
Це кацапський "переклад" відомої дитячої книжки.
Спеціально подивився в оригіналі, - там такий текст відсутній. Навіть близько нема.
В українському перекладі 1977 року також відсутні ці слова.
Краще не читати кацапські переклади взагалі. Обов'язково як не збрешуть, - то перекрутять.

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05.07.2023 22:39 Відповісти
Будет время- гляну в оригинале (на английском). Но сдаётся мне, что вы не на перевод, а на чучело без мозгов обиделись.
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06.07.2023 07:32 Відповісти
Я викладав цю книгу в мережу 10 років тому. https://toloka.to/t46573
Сканування та обробка також мої. А тому досить добре знаю її текст.
І того, що понаписували кацапи, там нема.
P.S. Всі 14 книг оригінальної серії англійською (PDF) в мене також є. Перевірити на відповідність було просто.
Перше видання англійською можна завантажити з сайту Бібліотеки Конгресу США, - https://tile.loc.gov/storage-services/service/rbc/rbc0001/2006/2006gen32405/2006gen32405.pdf
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06.07.2023 08:13 Відповісти
Один з кацапських перекладів, але більш-менш відповідний оригіналу.
Завантажив колись із Рутрекера.

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06.07.2023 08:38 Відповісти
ОК, так что насчёт чучела без мозгов (без привязки к первоисточнику)?
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06.07.2023 13:00 Відповісти
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06.07.2023 13:55 Відповісти
Чергова пустопорожня писанина.
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05.07.2023 17:42 Відповісти
да у нас тоже многое из того, что надлежит делать президенту, делают другие. Тот, кто занимает кресло президента продолжает снимать видосики.
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05.07.2023 17:43 Відповісти
Бойден ж сказав, що збройних сил США не буде в Україні. Про ЦРУ розмов не було.
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05.07.2023 17:49 Відповісти
Букви
@Bykvu
Українські військові вимушені жити поряд з замінованими тілами ворогів.

Бліндаж захисники відбили під час штурму, вирити новий вони не можуть через щільні обстріли. Проте вони сидять не на карематі. Під цими білими пакетами - ворожі тіла.

Винести тіла неможливо, оскільки вони заміновані. Залишити позиції не можна, тому що окупанти поряд і одразу ж підуть назад.

"Спека 35 градусів. Сморід страшенний. Не тільки в цьому бліндажі. Вся побита посадка повна тілами та частинами тіл, що розкладаються", - розповідають фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

"Зворотнім напрямком нас починає крити з міномета. Приліт на фото поранив одного з військових, що нас супроводжував. Дізнаємось про поранення хлопця, тільки як забігаємо в той самий бліндаж. Укритись більше немає де. Ми сідаємо на тіла".

"Хлопці поливають себе водою через люту спеку. Нервово курять. Військовий, що весь час прикриває обличчя від запаху, дивиться нам в душу і каже: Покажіть їм. Так виглядає війна".
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05.07.2023 17:52 Відповісти
Ну так ЦРУ не хоче, щоб знали кацапи, то ви на цензорі напишіть...
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05.07.2023 17:56 Відповісти
Цінне Ремонтне Управління.
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05.07.2023 18:01 Відповісти
Слабоватенько, первым делом должны были навести на всех « ТРОЯНСКИХ. КОНЯК» УТИЛИЗИРОВАТЬ ИЛИ АРЕСТОВАТЬ , чтобы выменять на своих
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05.07.2023 19:39 Відповісти
одне завдання виявиться не до снаги найкращим аналітикам цру - визначити, що "коїться у голові" президента України... це для цру буде - друга затока свиней
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05.07.2023 18:20 Відповісти
То може ЦРУ наших можновладців тойво... зробить хорошими?
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05.07.2023 18:28 Відповісти
Та вони б залюбки. Але нащо різати курку, котра несе золоті яйця?
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05.07.2023 18:44 Відповісти
действительно - хз что там творится в головах. нужно действовать так, как действует постоянный член совбеза ООН и самого ООН с правом вето, почетный член магате и других важных организаций. - захваты атомных станций, подрывы дамб, массовый геноцид мирного населения, экоцид, нарушение морского права и т.д. и т.п. тогда все будет ок.
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05.07.2023 18:29 Відповісти
Ні про що. Заяви "для бідних".
"США бояться бути втягнутими" - це із серії "напівшишечки - єто нє ізмєна" або "наполовину вагітні" чи щось таке.
Ну і "про голови" : "О, ми не знаємо, що у них в головах".
Та ви, хлопці, знаєте, що "зелень" вже зжерла, що, пардон, вже виsрала, а що ще тільки збирається. І що в головах у патологічних шахраїв та брехунів - теж ясно.
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05.07.2023 18:42 Відповісти
Потрібно вводити зовнішне управління країною бо в головах щурі.
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05.07.2023 18:42 Відповісти
Вже
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05.07.2023 18:45 Відповісти
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05.07.2023 18:53 Відповісти
А можна, щоб ЦРУ виконувало ще й функції Рєзнікова, Шмигаля, Єрмака, Зеленського, Стефанчука і т.п. недоумків (включно з суддями та прокурорами)? Може хоч трохи навели б лад в країні.
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05.07.2023 20:23 Відповісти
 
 