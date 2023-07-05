Багато з того, що зазвичай входить до компетенції збройних сил США, в Україні виконує ЦРУ, - Newsweek
За даними Newsweek, багато чого з того, що США роблять для допомоги Україні, тримається в секреті, і багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконує ЦРУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Повідомляється, що ЦРУ допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією "військової" логістики, а ще контактує з країнами, які допомагають Україні в протистоянні з РФ, але бажають, щоб про це не знали росіяни.
Разом з тим ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії. Наприклад, співрозмовники Newsweek заявили, що Україна не попереджала США про атаки на російських військових високопоставлених осіб або про удари по об'єктах в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.
Але будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має обмеження, поставлені Адміністрацією Байдена, щоб не втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт з Росією. "Це складний баланс: ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі не буде американських черевиків", - цитує Newsweek одного високопоставленого співробітника розвідки.
Інший співрозмовник видання - відставний високопоставлений співробітник військової розвідки - своєю чергою справедливо зазначив: "Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам потрібно нагадати собі, що війну виграють українці, а не ми".
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Назвіть, що найменьше, трьох апологетів ЦРУ в Україні... це неважко..
Спеціально подивився в оригіналі, - там такий текст відсутній. Навіть близько нема.
В українському перекладі 1977 року також відсутні ці слова.
Краще не читати кацапські переклади взагалі. Обов'язково як не збрешуть, - то перекрутять.
Сканування та обробка також мої. А тому досить добре знаю її текст.
І того, що понаписували кацапи, там нема.
P.S. Всі 14 книг оригінальної серії англійською (PDF) в мене також є. Перевірити на відповідність було просто.
Перше видання англійською можна завантажити з сайту Бібліотеки Конгресу США, - https://tile.loc.gov/storage-services/service/rbc/rbc0001/2006/2006gen32405/2006gen32405.pdf
Завантажив колись із Рутрекера.
@Bykvu
Українські військові вимушені жити поряд з замінованими тілами ворогів.
Бліндаж захисники відбили під час штурму, вирити новий вони не можуть через щільні обстріли. Проте вони сидять не на карематі. Під цими білими пакетами - ворожі тіла.
Винести тіла неможливо, оскільки вони заміновані. Залишити позиції не можна, тому що окупанти поряд і одразу ж підуть назад.
"Спека 35 градусів. Сморід страшенний. Не тільки в цьому бліндажі. Вся побита посадка повна тілами та частинами тіл, що розкладаються", - розповідають фотографи Костянтин і Влада Ліберови.
"Зворотнім напрямком нас починає крити з міномета. Приліт на фото поранив одного з військових, що нас супроводжував. Дізнаємось про поранення хлопця, тільки як забігаємо в той самий бліндаж. Укритись більше немає де. Ми сідаємо на тіла".
"Хлопці поливають себе водою через люту спеку. Нервово курять. Військовий, що весь час прикриває обличчя від запаху, дивиться нам в душу і каже: Покажіть їм. Так виглядає війна".
"США бояться бути втягнутими" - це із серії "напівшишечки - єто нє ізмєна" або "наполовину вагітні" чи щось таке.
Ну і "про голови" : "О, ми не знаємо, що у них в головах".
Та ви, хлопці, знаєте, що "зелень" вже зжерла, що, пардон, вже виsрала, а що ще тільки збирається. І що в головах у патологічних шахраїв та брехунів - теж ясно.