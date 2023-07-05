Багато з того, що зазвичай входить до компетенції збройних сил США, в Україні виконує ЦРУ, - Newsweek

За даними Newsweek, багато чого з того, що США роблять для допомоги Україні, тримається в секреті, і багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконує ЦРУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що ЦРУ допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією "військової" логістики, а ще контактує з країнами, які допомагають Україні в протистоянні з РФ, але бажають, щоб про це не знали росіяни.

Разом з тим ЦРУ насамперед націлена зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії. Наприклад, співрозмовники Newsweek заявили, що Україна не попереджала США про атаки на російських військових високопоставлених осіб або про удари по об'єктах в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

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Але будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має обмеження, поставлені Адміністрацією Байдена, щоб не втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт з Росією. "Це складний баланс: ЦРУ дуже активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі не буде американських черевиків", - цитує Newsweek одного високопоставленого співробітника розвідки.

Інший співрозмовник видання - відставний високопоставлений співробітник військової розвідки - своєю чергою справедливо зазначив: "Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам потрібно нагадати собі, що війну виграють українці, а не ми".

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