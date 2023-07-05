Спікерка литовського Сейму Чміліте-Нільсен не підтримала посилення санкцій проти білорусів через переміщення "Вагнера"

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не згодна з тим, що потрібно уніфікувати санкції проти росіян і білорусів, як того хоче президент країни Гітанас Науседа через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю LRT.

За словами спікерки, її не переконують аргументи президента про необхідність запровадження санкцій у зв'язку з загрозами, що виникають через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер", - заявила вона.

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Спікерка висловила переконання, що потрібно проконсультуватися з Державною прикордонною службою та іншими установами, відповідальними за безпеку, щоб зрозуміти, "чи бачать вони в цьому проблему і необхідність подальшого посилення закону і його перегляду, чи все під контролем".

"Поки що не бачу необхідності його переглядати", – резюмувала Чміліте-Нільсен.

Нагадаємо, що відповідно до литовського закону про встановлення обмежувальних заходів через військову агресію проти України, з 2 по 3 травня наступного року росіянам і білорусам обмежено отримання литовських віз та статус електронного резидента.

Для громадян Росії ускладнена можливість приїзду в Литву і придбання нерухомості, а їх заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не приймаються.

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Сейм доповнив список санкцій, але передбачив винятки для громадян Білорусі. Тому президент ветував закон.