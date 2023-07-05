Спікерка литовського Сейму Чміліте-Нільсен не підтримала посилення санкцій проти білорусів через переміщення "Вагнера"
Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не згодна з тим, що потрібно уніфікувати санкції проти росіян і білорусів, як того хоче президент країни Гітанас Науседа через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" до Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю LRT.
За словами спікерки, її не переконують аргументи президента про необхідність запровадження санкцій у зв'язку з загрозами, що виникають через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" у Білорусі.
"Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер", - заявила вона.
Спікерка висловила переконання, що потрібно проконсультуватися з Державною прикордонною службою та іншими установами, відповідальними за безпеку, щоб зрозуміти, "чи бачать вони в цьому проблему і необхідність подальшого посилення закону і його перегляду, чи все під контролем".
"Поки що не бачу необхідності його переглядати", – резюмувала Чміліте-Нільсен.
Нагадаємо, що відповідно до литовського закону про встановлення обмежувальних заходів через військову агресію проти України, з 2 по 3 травня наступного року росіянам і білорусам обмежено отримання литовських віз та статус електронного резидента.
Для громадян Росії ускладнена можливість приїзду в Литву і придбання нерухомості, а їх заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не приймаються.
Сейм доповнив список санкцій, але передбачив винятки для громадян Білорусі. Тому президент ветував закон.
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Нічого дивного. Звичайна простітуція.
А завтра Родину продаш?
То бульбараша посібник терористичній організації, то таке, не варте уваги.
Вона їх не рахує терористами, а російськими громадянами. С...ка. Заплатили. Перевірити на предмет доходів. Родичів то же.
😡😡
"Литво, Батьківщино моя!!
Ти на здоров'я схожа! Яка ти дорога, лиш той збагнути може, Хто втратить раз тебе....." ©
але мабудь, не всі читали......... *****....
треба фізично ліквідувати цих покидьків і тоді війні кінець.