УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12528 відвідувачів онлайн
Новини
2 697 23

Спікерка литовського Сейму Чміліте-Нільсен не підтримала посилення санкцій проти білорусів через переміщення "Вагнера"

вікторія,чміліте-нільсен

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не згодна з тим, що потрібно уніфікувати санкції проти росіян і білорусів, як того хоче президент країни Гітанас Науседа через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю LRT.

За словами спікерки, її не переконують аргументи президента про необхідність запровадження санкцій у зв'язку з загрозами, що виникають через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер", - заявила вона. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва розглядає посилення санкцій проти Білорусі у зв’язку з переміщенням туди ПВК "Вагнер", - Науседа

Спікерка висловила переконання, що потрібно проконсультуватися з Державною прикордонною службою та іншими установами, відповідальними за безпеку, щоб зрозуміти, "чи бачать вони в цьому проблему і необхідність подальшого посилення закону і його перегляду, чи все під контролем".

"Поки що не бачу необхідності його переглядати", – резюмувала Чміліте-Нільсен.

Нагадаємо, що відповідно до литовського закону про встановлення обмежувальних заходів через військову агресію проти України, з 2 по 3 травня наступного року росіянам і білорусам обмежено отримання литовських віз та статус електронного резидента. 

Для громадян Росії ускладнена можливість приїзду в Литву і придбання нерухомості, а їх заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не приймаються.

Читайте також: Говорили про план трирічної підтримки ЗСУ, - Резніков зустрівся із литовським колегою Анушаускасом

Сейм доповнив список санкцій, але передбачив винятки для громадян Білорусі. Тому президент ветував закон.

Автор: 

Білорусь (7969) Литва (2448) санкції (12117) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Чмирота. Чергова. ********.
показати весь коментар
05.07.2023 17:40 Відповісти
+5
А коли разом з нелегалами "вагнерівці" полізуть через кордон в Литву, це буде чия проблема - спікерки? Чи прикордонників, у яких "вагнерівці" будуть стрілять?
показати весь коментар
05.07.2023 18:23 Відповісти
+4
"Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер".

То бульбараша посібник терористичній організації, то таке, не варте уваги.
показати весь коментар
05.07.2023 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чмирота. Чергова. ********.
показати весь коментар
05.07.2023 17:40 Відповісти
Ще одна курва на утриманні ху&ла.

Нічого дивного. Звичайна простітуція.
показати весь коментар
05.07.2023 17:55 Відповісти
Похожа на Натали Портман. Совпадение ?
показати весь коментар
05.07.2023 17:43 Відповісти
Мені вона більше схожа на Вовину "дєвочку" із Бучі
показати весь коментар
05.07.2023 18:46 Відповісти
Сегодня Вагнеру ты даш..
А завтра Родину продаш?
показати весь коментар
05.07.2023 17:45 Відповісти
"Кадры решают всё" - известно, чей это постулат.
показати весь коментар
05.07.2023 17:57 Відповісти
"Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер".

То бульбараша посібник терористичній організації, то таке, не варте уваги.
показати весь коментар
05.07.2023 17:47 Відповісти
Виділю ще: "Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер".

Вона їх не рахує терористами, а російськими громадянами. С...ка. Заплатили. Перевірити на предмет доходів. Родичів то же.
показати весь коментар
05.07.2023 17:58 Відповісти
Да бросьте, теперь это туристичне угруповання .
показати весь коментар
05.07.2023 19:22 Відповісти
Як "доктор Плешнер. На "лыжах". Не дойде подумав.....
показати весь коментар
05.07.2023 19:24 Відповісти
А кто в роли Штирлица, затрудняюсь...
показати весь коментар
05.07.2023 19:33 Відповісти
Полєзная ідіотка.
показати весь коментар
05.07.2023 17:55 Відповісти
Така молода консерва, а вже вибухнула
показати весь коментар
05.07.2023 17:56 Відповісти
Jesli prezident skazal tak,tak ona skazet naooborot ,sovsem nevazno pro sto idiot rec.Ona nicego neresajet,pustoje mesto
показати весь коментар
05.07.2023 17:59 Відповісти
Ona byvsaja cempionka Evropi po sachmatam i 2 raza serebro vygrala,vot tak i popala v sejm.Zavtra ona sovsem po drugomu budet govorit.Netu ona za kacapov tolko princip jesli prezident tak skazal,ona skazet naooborot
показати весь коментар
05.07.2023 18:28 Відповісти
Типа, по каждому вопросу она имеет своё мнение.
показати весь коментар
05.07.2023 19:23 Відповісти
Da tipo izobrazajet iz sebia vaznoj figuroj,kak sachmatax.
показати весь коментар
05.07.2023 19:44 Відповісти
Ферзь может легко остаться без короны, и сколько ни приклеивай потом - отпадает.
показати весь коментар
05.07.2023 21:17 Відповісти
Litwo, Ojczyzno moja.......
😡😡
показати весь коментар
05.07.2023 18:02 Відповісти
Як писав, один геніальний дядько, майже 200 років тому:
"Литво, Батьківщино моя!!
Ти на здоров'я схожа! Яка ти дорога, лиш той збагнути може, Хто втратить раз тебе....." ©

але мабудь, не всі читали......... *****....
показати весь коментар
05.07.2023 18:14 Відповісти
Типа рашистам дуже важно отримати білоруський паспорт . Смішна тьотка
показати весь коментар
05.07.2023 18:03 Відповісти
толку від санкцій, якщо, путні і лукашенко як жили в своїх палацах у розкоші, з гаремами, так і живуть.
треба фізично ліквідувати цих покидьків і тоді війні кінець.
показати весь коментар
05.07.2023 18:08 Відповісти
А коли разом з нелегалами "вагнерівці" полізуть через кордон в Литву, це буде чия проблема - спікерки? Чи прикордонників, у яких "вагнерівці" будуть стрілять?
показати весь коментар
05.07.2023 18:23 Відповісти
 
 