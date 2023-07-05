1,5% осіб, які цього року виїжджали по системі "Шлях", не повернулися в Україну, - Держприкордонслужба

З початку 2023 року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У визначений термін – протягом 60 діб – вчасно не повернулися 1,5% осіб, які цього року виїжджали з України по системі "Шлях".

Як зазначають у Держприкордонслужбі, більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким, як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи.

Як результат, лише упродовж червня поточного року більш як 1300 особам було відмовлено у виїзді за межі України. Усі вони слідували як водії суб’єктів господарювання. А загалом, з початку цього року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".

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З початку цього року більш як 150 особам, в тому числі 26 особам протягом червня, оголошено про підозру у вчиненні злочину за ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).