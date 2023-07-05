1,5% осіб, які цього року виїжджали по системі "Шлях", не повернулися в Україну, - Держприкордонслужба
З початку 2023 року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У визначений термін – протягом 60 діб – вчасно не повернулися 1,5% осіб, які цього року виїжджали з України по системі "Шлях".
Як зазначають у Держприкордонслужбі, більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким, як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи.
Як результат, лише упродовж червня поточного року більш як 1300 особам було відмовлено у виїзді за межі України. Усі вони слідували як водії суб’єктів господарювання. А загалом, з початку цього року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".
З початку цього року більш як 150 особам, в тому числі 26 особам протягом червня, оголошено про підозру у вчиненні злочину за ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
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В мене закордонного паспорта не має. Виїжджати не збирався і не збираюся. Мобілізації не боюсь, бо не пройду медкомісію. Вік вже не той.
Ці обмеження на виїзд громадянам це люте беззаконня та видбудова сталінської держави.
Бачити ситі морди квартала та держ службовців на відпочинку за кордоном ніяк не стімулюють звичайних громадян помирати за цих мерзотників.
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