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Новини
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1,5% осіб, які цього року виїжджали по системі "Шлях", не повернулися в Україну, - Держприкордонслужба

кордон,дпсу

З початку 2023 року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У визначений термін – протягом 60 діб – вчасно не повернулися 1,5% осіб, які цього року виїжджали з України по системі "Шлях".

Як зазначають у Держприкордонслужбі, більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким, як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи.

Як результат, лише упродовж червня поточного року більш як 1300 особам було відмовлено у виїзді за межі України. Усі вони слідували як водії суб’єктів господарювання. А загалом, з початку цього року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є випадки неповернення: Держприкордонслужба посилено перевірятиме підстави для перетину кордону за системою "Шлях"

З початку цього року більш як 150 особам, в тому числі 26 особам протягом червня, оголошено про підозру у вчиненні злочину за ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4821) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+4
А хто ж повернеться туди де Щеля не закінчив війну.
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05.07.2023 18:02 Відповісти
+3
а стефанчук-младший? Этот спортсмэн за все 10% сойдет.
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05.07.2023 18:01 Відповісти
+3
А скільки берете за неповернення? Озвучуйте, озвучуйте...
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05.07.2023 18:08 Відповісти
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а стефанчук-младший? Этот спортсмэн за все 10% сойдет.
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05.07.2023 18:01 Відповісти
А хто ж повернеться туди де Щеля не закінчив війну.
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05.07.2023 18:02 Відповісти
Что за опечатка? 150 процентов не вернулись
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05.07.2023 18:02 Відповісти
Окрім " Шляху" ше є 20 лазівок .
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05.07.2023 18:03 Відповісти
20+. Я, так собі мислю. То, що показують, що ловлять? Так. Показник треба дати. Ну, багато залежить від керівництва. Уявляю, скільки наловили "наказали" і відпустили.
В мене закордонного паспорта не має. Виїжджати не збирався і не збираюся. Мобілізації не боюсь, бо не пройду медкомісію. Вік вже не той.
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05.07.2023 18:10 Відповісти
А скільки берете за неповернення? Озвучуйте, озвучуйте...
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05.07.2023 18:08 Відповісти
Це державна таємниця. Всі нетрудові доходи йдуть на ЗСУ.
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05.07.2023 18:12 Відповісти
Прикордонники настільки чесні, чи жадібні, що не випустили 1300 осіб за цей рік ?
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05.07.2023 18:18 Відповісти
Система "Шляк би тя трафив!"
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05.07.2023 18:30 Відповісти
Зробимо Шлях разом.
Ці обмеження на виїзд громадянам це люте беззаконня та видбудова сталінської держави.
Бачити ситі морди квартала та держ службовців на відпочинку за кордоном ніяк не стімулюють звичайних громадян помирати за цих мерзотників.
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05.07.2023 18:59 Відповісти
у фопов бабла много вот и выехать хотели
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05.07.2023 19:32 Відповісти
а люся вафлестович що скаже???
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05.07.2023 19:43 Відповісти
Может с ними что-то случилось, почему вы сразу о плохом думаете?
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05.07.2023 19:48 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/35461 Андрій Смолій

⚡️ 05/07.23р. у Тернополі НАБУ затримали нардепку від «Слуги народу»Людмилу Марченко і її помічницю

Попередьно, депутатку схопили у неї вдома під час отримання хабаря у 3 тисячі доларів

Ділові жіночки оформляли дозволи чоловікам на виїзд за кордон через систему "Шлях
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05.07.2023 21:59 Відповісти
 
 