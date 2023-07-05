Підвищення цін на пальне збільшить надходження до бюджету і допоможе підтримувати ЗСУ, - Шмигаль
Підвищення цін на пальне приведе до збільшення надходжень до бюджету, що допоможе державі підтримувати Збройні сили України.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам укотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що ні в Європі, ні в Україні не спостерігається і не прогнозується дефіциту пального.
Нагадуємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повертаються на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.
Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпалива на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л.
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ВОЗМОЖНО ? ПРОКЛЯТЫЕ ПРЕДАТЕЛИ ,СДАВАВШИЕ ВАС ,ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ !МИР ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ ПРАВДУ , что высшее руководство Украины ГОТОВИЛО КАПИТУЛЯЦИЮ
Про увеличение доходов в казну от повышения цен на электроэнергию я писал. На необходимость повышения придумали восстановительные работы))
Для топлива ничего восстанавливать не надо)) рассказали реальную причину))
Куда легче пилить бюджет, когда все подконтрольно))
И не будут покупать не только бензин, но и страховку, резину, запчасти и автоуслуги.
Мобильность людей уменьшится, число уехавших вырастет.
А уменьшать зарплаты чиновников не пробовали ?
Почему у нас их такое количество ?
До каких пор это будет длиться ?
PS: Докази треба???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!