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Підвищення цін на пальне збільшить надходження до бюджету і допоможе підтримувати ЗСУ, - Шмигаль

шмигаль

Підвищення цін на пальне приведе до збільшення надходжень до бюджету, що допоможе державі підтримувати Збройні сили України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам укотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ні в Європі, ні в Україні не спостерігається і не прогнозується дефіциту пального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довоєнні податки повернулися: Найбільші мережі АЗС різко підвищили ціни на бензин та дизпаливо (оновлено)

Нагадуємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повертаються на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.

Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпалива на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л.

Автор: 

податки (3883) підвищення цін (34) паливо (895) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+55
Може замість підвищення цін трішки вжати горлянки беніних слуг, щоб не жерли в три горла? Ех, мрії, мрії...
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05.07.2023 18:23 Відповісти
+49
И привидет к еще большему обнищанию тех кто остался в стране
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05.07.2023 18:22 Відповісти
+47
А може просто перестати красти?????????
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05.07.2023 18:32 Відповісти
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неправда він йде на дороги
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05.07.2023 20:20 Відповісти
зашморганий не треба прикриватись зсу.
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05.07.2023 20:28 Відповісти
Підвищення цін на пальне приведе до збільшення ціни для закупівель "зеленими грабіжниками із МО бабломойского "бадяги" для ЗСУ із нинішніх 80 грн за літр.до 120-140 грн за літр
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05.07.2023 20:46 Відповісти
Пошуруйте по диванам замминистров,можно будет вторую армию профинансировать,а если привести в порядок зарплаты судей и податкивцев,то на третью наберется финансирование.
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05.07.2023 20:49 Відповісти
А може для підтримки ЗСУ не потрібно купляти яйця по 17 грн і дизпаливо по 66грн
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05.07.2023 20:55 Відповісти
та майте совість... Ще скажіть, членовози не оновлювати, стадо радників із членкинями розігнати чи держморд поскорочувати???
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05.07.2023 21:31 Відповісти
это МЕЛОЧИ, они ТАМ МИЛЛИАРДЫ ВЫКРУЧИВАЮТ НА ВООРУЖЕНИИ ГНИДЫ ЕРМАК ЗЕЛЕНСКИЙ И ИХ ХОЛУИ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ ,УКРАЛИ 9 миллиардов‼️НО ВСЕ генералы ,офицеры -ПАТРИОТЫ МОЛЧАТ ! ПОЧЕМУ ,ВЕДЬ ВЫ И ВАШИ СОЛДАТЫ ПОГИБАЮТ ОТ НЕДОСТАЧИ ОРУЖИЯ !КАК это
ВОЗМОЖНО ? ПРОКЛЯТЫЕ ПРЕДАТЕЛИ ,СДАВАВШИЕ ВАС ,ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ !МИР ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ ПРАВДУ , что высшее руководство Украины ГОТОВИЛО КАПИТУЛЯЦИЮ
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05.07.2023 22:15 Відповісти
Яка красива маніпуляція
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05.07.2023 21:04 Відповісти
Дебилы))
Про увеличение доходов в казну от повышения цен на электроэнергию я писал. На необходимость повышения придумали восстановительные работы))
Для топлива ничего восстанавливать не надо)) рассказали реальную причину))
Куда легче пилить бюджет, когда все подконтрольно))
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05.07.2023 21:10 Відповісти
Життя, як страшний сон. Тільки прокинутися не виходить. От же суки.
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05.07.2023 21:10 Відповісти
Пане Шмигалю - ніякими барабанами , купленими за мільйони державних грошей ЗСУ захистити неможна!!! І нікого іншого теж ! Коли ви вже перестане так откровенно брехати??? Коли вже буде притягнуті до відповідальності діячі від вашої команди, які так справно пиляють бюджет на сковорідкі, барабани, стадіони і асфаль?? Вам самим не страшно?? документи зараз зберігаються 7 років - як ви будете дивитися в очі українцям, які розуміють, що іде тотальне крадівництво і весь ваш механізм з розподілу бюджетних коштів - це механізм знищення обороноздатності країни???
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05.07.2023 21:14 Відповісти
Если продать несколько золотых батонов/унитазов наших клептократов - можно будет ещё пару лет финансировать ВСУ даже без Запада
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05.07.2023 21:58 Відповісти
Копець пенснярам...
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05.07.2023 22:00 Відповісти
Процентов 10-15 просто поставят машины в гараж.
И не будут покупать не только бензин, но и страховку, резину, запчасти и автоуслуги.
Мобильность людей уменьшится, число уехавших вырастет.
А уменьшать зарплаты чиновников не пробовали ?
Почему у нас их такое количество ?
До каких пор это будет длиться ?
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05.07.2023 22:01 Відповісти
Після таких заяв кім то шановним шмиглі, шановний пане президент, не треба щось казати, про підвищення пенсій, заробітних плат, соц виплат та інше! Бо це шахрайство!!!
PS: Докази треба???
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05.07.2023 22:06 Відповісти
А какая ему (лично) выгода от повышения цен, я бы рекомендовал проверил этот СТРАННЫЙ ИНТЕРЕС, кто получит в итоге прибыль и где ему перепадет!
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05.07.2023 22:12 Відповісти
По моему он ******
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05.07.2023 22:13 Відповісти
...no comment
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05.07.2023 22:21 Відповісти
Підвищення піде на яйця по 17, а приведе до сміттєвих баків незахищені верстви населення і зменшить об'єми волонтерської допомоги ЗСУ
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05.07.2023 22:37 Відповісти
Дебілоїд,збільшення цін на пальне збільшить ціни нв все.Тепер твій дружбан Резніков буде закупляти яйця по 127 гривень
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05.07.2023 23:35 Відповісти
Тварюка. Як людям жити, які залишилися без роботи, ьбез домівок, без речей. Зашийте тварюки собі кармани. Та й зробіть так, щоб було що втік (втекли) вся зелень, і в УКРАЇНІ буде все добре.
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05.07.2023 23:47 Відповісти
А барабанов со сковородками сколько купить можна, про телеговнофон даже молчу.
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06.07.2023 06:52 Відповісти
****,добийте свій народ остаточно.Підніміть все що можно,позабирайте всіх на фронт і незабаром податки в бюджет нікому буде сплачувати.А потім заберіть пенсії у пенсіонерів і субсидіі і тоді не потрібно буде ні с ким воювати
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06.07.2023 07:57 Відповісти
Україна критично потребує обладнання для зберігання та транспортування палива та нафтопродуктів... На дайнний час в Україні є лише одне вцілівше підприємство!" Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості - свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі сумнівних людей ( частина з яких уже за гратами), була створена комісія, яка після ряду перевірок, довела , що порушень немає, або усунуті і рекомендувало зняти санкціїї, проте уже 9-й місяць підприємство не працює… 300+ людей без роботи, державний та місцевий бюджети недоотримали десятки мільйонів податків...ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
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06.07.2023 09:34 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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06.07.2023 10:16 Відповісти
5.10 голосуйте на следующих выборах. Не будут красть, 100%
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06.07.2023 11:37 Відповісти
Щоб не виникала кризова ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів в Україні, необхідно підтримувати і розвивати власне виробництво. В Чернівцях 9 місяців блокують роботу незаконно накладеними санкціями єдиного машинобудівного заводу в Україні, який виготовляє обладнання для транспортування та зберігання нафти та газу, а також їх переробки. Скільки б за цей час завод міг би поставити обладнання для зруйнованих війною енергетичних об'єктів, нафто- та газосховищ, яку кількість надходжень недоотримав бюджет від сплати податків?
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06.07.2023 13:42 Відповісти
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