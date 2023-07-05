Підвищення цін на пальне збільшить надходження до бюджету і допоможе підтримувати ЗСУ, - Шмигаль

Підвищення цін на пальне приведе до збільшення надходжень до бюджету, що допоможе державі підтримувати Збройні сили України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам укотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ні в Європі, ні в Україні не спостерігається і не прогнозується дефіциту пального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довоєнні податки повернулися: Найбільші мережі АЗС різко підвищили ціни на бензин та дизпаливо (оновлено)

Нагадуємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повертаються на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.

Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпалива на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л.