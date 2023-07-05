УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12592 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
743 7

Рух українського опору на окупованих територій "Жовта стрічка" буде зривати "вибори" росіян на захоплених територіях

жовта,стрічка

Український опозиційний рух на окупованих територіях "Жовта Стрічка" готується зривати "вибори" окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі руху.

У повідомленні зазначається: "Рашисти планують провести свої так звані "місцеві виборі" на окупованих територіях 10 вересня. Рух "Жовта Стрічка" закликає місцевих жителів бойкотувати цей захід.

Також ми готуємо низку заходів для зриву процесу "голосування" та фіксуємо всіх колаборантів, які братимуть участь в підготовці "виборів". Наші активісти в Луганську вже маркують приміщення, де будуть проходити цей цирк, літерою "Ї".

Ось перші адреси дільниць: 1) Луганськ, вул. Пушкіна, 2; 2) Луганськ, вул. Звейнека, 147б Також поширюємо стікери в самому центрі Луганська!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують спротив в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Автор: 

партизани (194) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ті ''вибори'' ніхто не визнає! Так для внутрішнього лохторату.
показати весь коментар
05.07.2023 18:33 Відповісти
Рехверендум на Кримі теж ніхто не визнав, але Крим опинився у кацапів.
показати весь коментар
05.07.2023 18:35 Відповісти
Тимчасово. Крим ще до "референдуму" був безперешкодно окупований рашистами ("Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю" - Тимошенко Ю.).
показати весь коментар
06.07.2023 02:22 Відповісти
Сміливі люди,без сумніву,проукраїнські..
Але це небезпечно для їхнього життя.
Хоча,можливо,на півдні рашисти більш лояльні до місцевого населення,бо вони їх чекали.....не було спротиву,все розмінували,мужики не взяли в руки зброю та не зупинили ворога,як під Києвом....
Тепер там рашисти перетворюють все на пустелю..........
показати весь коментар
05.07.2023 18:46 Відповісти
Як можна зривати те чого немає? Це кацапська операція - черговий сільський цирк.
Українцям в окупації Краще не палитися на дрібницях, а передавати тихесенько координати того чого треба...
показати весь коментар
05.07.2023 18:48 Відповісти
Вінки та Чорна стрічка - спрацюють краще...
показати весь коментар
05.07.2023 19:10 Відповісти
Фіксуйте всіх колаборантів, передавайте дані СБУ, зі стрічками не "паліться" - українці вас, як героїв Криму, бажають зустріти живими.
показати весь коментар
06.07.2023 02:32 Відповісти
 
 