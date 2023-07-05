Рух українського опору на окупованих територій "Жовта стрічка" буде зривати "вибори" росіян на захоплених територіях

Український опозиційний рух на окупованих територіях "Жовта Стрічка" готується зривати "вибори" окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі руху.

У повідомленні зазначається: "Рашисти планують провести свої так звані "місцеві виборі" на окупованих територіях 10 вересня. Рух "Жовта Стрічка" закликає місцевих жителів бойкотувати цей захід.

Також ми готуємо низку заходів для зриву процесу "голосування" та фіксуємо всіх колаборантів, які братимуть участь в підготовці "виборів". Наші активісти в Луганську вже маркують приміщення, де будуть проходити цей цирк, літерою "Ї".

Ось перші адреси дільниць: 1) Луганськ, вул. Пушкіна, 2; 2) Луганськ, вул. Звейнека, 147б Також поширюємо стікери в самому центрі Луганська!"

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