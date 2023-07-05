РФ від початку війни втратила вбитими та пораненими близько 220 тис. військових та 6,2 тис. одиниць бронетехніки, - Міноборони Великої Британії
Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються в близько 220 тисяч убитими й пораненими.
Про це поінформував молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", - заявив Хіппі.
Також, за словами представника Міноборони Великої Британії, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.
Це зокрема майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.
"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "Вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.
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65 000 - 70 000 вбитих орків і біля 150 000 поранених, з яких половина повернулась назад на фронт. Біля 2000 знищених танків, 10-15% з яких відновлено з 3300 що були на озброєнні у ворога і біля 1 000 - 1 500 артсистем, з 5 600 що є на озброєнні - це більш реальні цифри, виходячи з положення на фронті.
Бо виходить, все по "кокешнікову", знищено 47 хаймарсів, з з 29 що були у нас.
попробуй обосновать свой высер...\ну хотя бы логически...\
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 июня это 74130 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 июля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Повторю для тебе +/-500 000 І мало того на балотах гроболізація в розгарі. Ти мене розумієш?
Атеїст не повірить в Бога, які б докази ви йому не наводили, а віруюча людина завжди буде віруючою, які б докази відсутності Бога йому не наводили. Кожен залишиться при своїй думці і наведене 10, або сотні аргументів на свою користь. Так і по втратам ворога. Кожен може вірити в те, що хоче і довіряти тим даним, яким хоче. Адже це його повне право. Але є мінімум 3 об'єктивних фактора, які опосередковано доводять, що цифри які наводить наш генштаб, завищені мінімум в 3 рази.
Є дані сайту oryx, що підраховують втрати орків, виходячи з фото і відеофіксації. І вони, приблизно відповідають даним від Мін оборони Великобританії. Звісно, що частину втраченої техніки просто фізично не можливо зафіксувати супутником, але тільки частину. Нехай відхилення буде 10,15,20, ну добре 25%, але 400% як по артилерії не може. І це зрозуміло будь-якій об'єктивній людині, що живе в реальності, а не у мультфільму з супергероями.
Які б тут факти, або аргументи не наводили, кожен все одно залишиться при своїй думці.
Для мене особисто очевидно, не можуть бути втрати у орків 230 000 вбитими. Для мене це настільки очевидно, як 2Х2 = 4, або як факт, що Земля обертається навколо Сонця, або як той факт, що Україна переможе у війні. А для когось ні, з його погляду ворог дійсно втратив 230 000 вбитими і більше 4 000 танків, 8 000 БТР/БМП, та 4 200 артсистем. Кожен вірить в те, що хоче повірити.
https://twitter.com/rockfish31/status/1676269643391197184
Оказывается, в ЗСУ теперь иероглифами разговаривают.
https://twitter.com/EuroMaydan/status/1676280983291670529
Броня против дронов, популярная с обеих сторон. В последнее время опасайтесь бросаться не только прямо сверху, но и сбоку.
Ruzz Machinery losses 3x higher,
Ruzz Personnel losses 1.5x higher.
(Both damaged and destroyed)
Source: Oryx x2
Source: Ukr Gen Staff x0.67 x2
Otherwise Ruzzia would not have
mobilized
200 to 300 tsd personnel
additionally
since
21st September 2022,
have no need for
Pizzaghost armies.
USA said 200 tsd already a few months ago.