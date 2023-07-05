РФ від початку війни втратила вбитими та пораненими близько 220 тис. військових та 6,2 тис. одиниць бронетехніки, - Міноборони Великої Британії

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються в близько 220 тисяч убитими й пораненими.

Про це поінформував молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", - заявив Хіппі.

Також, за словами представника Міноборони Великої Британії, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.

Це зокрема майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "Вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок контрнаступу не вплинув на кількість втрат ЗСУ, - Міноборони