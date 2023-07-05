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Новини Війна
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РФ від початку війни втратила вбитими та пораненими близько 220 тис. військових та 6,2 тис. одиниць бронетехніки, - Міноборони Великої Британії

знищення

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються в близько 220 тисяч убитими й пораненими.

Про це поінформував молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", - заявив Хіппі.

Також, за словами представника Міноборони Великої Британії, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.

Це зокрема майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "Вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок контрнаступу не вплинув на кількість втрат ЗСУ, - Міноборони

Автор: 

армія рф (17842) Велика Британія (5663) втрати (4449)


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Топ коментарі
+4
Дивні оцінки. М'яко кажучи. Ну нічого. Нехай розважаються. Аби зброю давали.
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05.07.2023 18:39 Відповісти
+4
Кацапи мастирили мангали проти джавелінів, а не проти БПЛА. Проти джавелінів вони не помагають...
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05.07.2023 18:59 Відповісти
+3
завищені? на основі яких даних у вас такі припущення/твердження?
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05.07.2023 18:47 Відповісти
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Дивні оцінки. М'яко кажучи. Ну нічого. Нехай розважаються. Аби зброю давали.
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05.07.2023 18:39 Відповісти
Вже найвідсталіші верстви населення зрозуміли, що офіційні 220+ тисяч це не вбиті, а вбиті, поранені і полонені. Але найзапекліші будуть сперечатися навіть після офіційного визнання цього факту.
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05.07.2023 20:38 Відповісти
Найвідсталіша верства це написала з підвала під Костромою.
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05.07.2023 21:03 Відповісти
Ось це вже більш реальні цифри, хоча скоріш за все і вони трохи завищені.
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05.07.2023 18:42 Відповісти
завищені? на основі яких даних у вас такі припущення/твердження?
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05.07.2023 18:47 Відповісти
Та воно постійно висери пише-то асфальт, а зара підскулює з приводу дохлих асфабадітілєй.
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05.07.2023 18:55 Відповісти
про асфальт тут багато хто пише. )
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05.07.2023 18:58 Відповісти
Ми з вами набагато розумнілі за кінуто-скулящіх маларосов, ви самі бачите як вони хочуть кусьнуть українців, в той час як у асфабадітіля відлітає чіріпная каробка...
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05.07.2023 19:07 Відповісти
Якщо б, цифри, що наводить наш генштаб були б вірні, то війна давно б скінчилась.
65 000 - 70 000 вбитих орків і біля 150 000 поранених, з яких половина повернулась назад на фронт. Біля 2000 знищених танків, 10-15% з яких відновлено з 3300 що були на озброєнні у ворога і біля 1 000 - 1 500 артсистем, з 5 600 що є на озброєнні - це більш реальні цифри, виходячи з положення на фронті.
Бо виходить, все по "кокешнікову", знищено 47 хаймарсів, з з 29 що були у нас.
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05.07.2023 18:56 Відповісти
3300 танків, що були на озброєнні... а скільки танків в орків було на зберіганні? ти це врахував? а скільки нових танків вони можуть за рік виготовити? ти це теж рахував? а скільки орків вони моужть мобілізувати і вже мобілізували? порахував? а скільки зеків з колоній вони повигрібали в штрафбати на м'ясо? порахував? от і порахуй все це разом в комплексі. а то пишеш якусь дичину про війна вже закінчилася б.
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05.07.2023 19:04 Відповісти
200 танків у них вже готові на цей час. Інфа з Серпухова+ БПЛ скілки шт хз, але є в нас там свої люди
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05.07.2023 19:08 Відповісти
16 тис на зберіганні, 3300 було в строю. Знищенно/захоплено близько 2100 одиниць. По людських втратах, якби було лише вбито 200-250 тис, то + санітарні втрати загалом становили тоді 600-900 тис. Це нереальні цифри. Насправді як кажут західні розвідки вбито десь 70-80 тис кацапів, інше то поранені. Що вже чимало! Але недостатньо для руйнування боєздатності їх армії.
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05.07.2023 19:15 Відповісти
насправді якби там були втрати вбитими 70-80 тис, то ніхто на кацапії і не проводив би ніякої мобілізації, ніхто не залучав би пвк вагнера та інші пвк, барсів, вєтєранів. ніхто не вигрібав би зеків з колоній для м'ясних штурмів орки виділили для вторгнення близько 200 тис. це при умові, що в них армія 1 лям приблизно. нехай там тисяч 300 строковиків, інші тис 600-700 - це контрактники, з яких на початку виділили найбільш боєздатних близько 200 тис для вторгнення.
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05.07.2023 19:36 Відповісти
Та де! Як раз тому і мобілізація ьула, бо 80 тис вбитих + важко поранені стількіж приблизно, нехай -160 тис, а вони спочатку кинули 180 тис + 30 лднр, ну і Вагнер з росгвардією +20-30, як раз через оці -160 тис вибитих або вбитих і провели мобілізацію. Коротше, хай буде гречка аби не суперечка, Ваше право вірити в свої числа.
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05.07.2023 19:44 Відповісти
реальну мобілізацію орки почали ще в травні минулого року, коли через систему БАРС почали набирати резерв. і по цій системі вони призвали приблизно 50 тис ще до оголошення пуйлом чмобілізації. і вагнерам для їх м'ясних штурмів дозволили набрати зеків по тюрмах. і зараз в Україні налічується близько 400-450 тис орків
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05.07.2023 20:06 Відповісти
Навпаки, цифри кацапських втрат занижені. За півтора року РФ поставила в стрій більше мільона нових солдат (на додаток до 300-400 тіс. сухопутних війск без врахунку срочників, станом на початок 2022): 200 тис. з ЛДНР і нових ТОТ, 200 тис. найманців і зеків, 300 тис. добровольців, БАРСовців і контратників, 400 тис. мобілізованих. Це не рахуючи воюючих із росгвардії, прикордонників, ФСБшників і т.п... Втрати по бронетехніці у них такі великі, що у них зараз її дефіцит, і це при тому, що танків у них було більше ніж 20 тис., в т.ч. 3,5 тис на ходу, 10 тис. на консервації Т-90, Т-80, Т-72, плюс законсервовані Т-62, Т-64, Т-54
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05.07.2023 19:12 Відповісти
Що за казкова маячня. Небуло і немає у кацапстану стільки солдат. СВ 280 тис. +300 тис мобілізовані, вагнер та зеки - близько 50 тис. ЛДНР - 30 тис + моби до 100 тис. БАРС - 10 тис. Всі інші служби там буквально декілька тисяч. По Росгвардії невідомо, але навряд дуже багато, вони в основному зайняті утримуванням окупованих территорій або дислоковані на рашці. Тобто загалом близько 800 тис солдат, з них зараз на фронті майже 400 тис задіяно. Понад 150 тис відмінусовали (вбили або важко поранили), інші поранені повернулися назад в стрій. Всі інші в тилах або на ротації. От і вся арифметика, близька до реальності.
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05.07.2023 19:25 Відповісти
Тільки з ЛДНР після ПОВНОЇ мобілізації (за місяць до війни) було 120 тис., плюс мобілізовані пізніше і мобілізовані з нових ТОТ. Мобілізовані в РФ: їх велика мобілізація в жовтні 320 тис., плюс мобілізовані раніше і пізніше. Найманці - це не тільки Вагнер, але й Хамас (який брав Попасну) і більше 30 шт. інших ПВК. Зеків зазвичай в РФ сиділо 400-500 тис. чоловіків: зараз багато колоній закривається, а багато - переполовинені... По іншим цифрам приблизно та ж ситуація, хоча згоден, що нарахований мною 1,1 млн. нових солдатів може бути завищений, але це не меньше 800 тис., плюс солдати на початок війни, плюс воюючі з росгвардії, прикордонників і др.
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05.07.2023 19:38 Відповісти
Ну не знаю, щось забагато Ви пишите, але правду дізнаємось після війни вже
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05.07.2023 19:41 Відповісти
То ви все таки Кравченко чи Александр?
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05.07.2023 18:50 Відповісти
с чего ты это утверждаешь - сидишь в штабе паРаши...?
попробуй обосновать свой высер...\ну хотя бы логически...\
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05.07.2023 19:04 Відповісти
є й такі дані з-за поребрика / Понедельник 3 июля 2023г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 233573 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 июня это 74130 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 июля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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05.07.2023 18:49 Відповісти
это конечно хенерал - - но этому **************** ресурсу верить сомнительно...
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05.07.2023 19:05 Відповісти
Я тобі заївляю прямо і чесно, савецкого навоза на нашвій замлі дуже важко підрахувати.
Повторю для тебе +/-500 000 І мало того на балотах гроболізація в розгарі. Ти мене розумієш?
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05.07.2023 19:13 Відповісти
я думаю, що їхні дані ближчі до істини, ніж дані з західних джерел. а враховуючи, що на кацапії в генштабі і в кремлі немає одностайної монолітності (про що свідчить недавній шухер пригожина), то витік даних про їхні втрати цілком можливий.
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05.07.2023 19:23 Відповісти
но это не благодаря этому источнику...\просто есть простые математические расчёты...\
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05.07.2023 19:31 Відповісти
ну не знаю. це в нас можуть бути якісь математичні розрахунки і приблизні оцінки їхніх втрат. а в руснявому генштабі рахують по факту. одні дані дають для озвучення какашенці, інші реальні кладуть пуйлу для оцінки ситуації в мордорі. вони ж то пригальмували свою другу хвилю чмобілізації, яку анонсували відразу після Різдва. причина? мабуть однією з тих причин є можливе збурення біомаси через ці втрати або чергова масова втеча в Казахстан, Грузію чи інші країни. тому й продожили вони далі тихо проводити свою чмобілізацію, маскуючи її під набір на контракт "добровольців" і щоб менше було збурень, то і далі продовжили вигрібати зеків з тюрем для м'ясних штурмів. і паралельно почали закручувати гайки через електронний облік.
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05.07.2023 19:55 Відповісти
я не буду спорить - всё может быть...
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05.07.2023 19:58 Відповісти
та це і не спір. то просто міркування вголос. )
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05.07.2023 19:59 Відповісти
Дані є різні і правди скоріш за все ми не дізнаємось ніколи. Після другої світової війни пройшло вже більше 78 років і до цього часу не має точних даних по втратам, адже за різними джерелами вони відрізняються в 4-5 рази. Можно провести аналогію з вірою в Бога.
Атеїст не повірить в Бога, які б докази ви йому не наводили, а віруюча людина завжди буде віруючою, які б докази відсутності Бога йому не наводили. Кожен залишиться при своїй думці і наведене 10, або сотні аргументів на свою користь. Так і по втратам ворога. Кожен може вірити в те, що хоче і довіряти тим даним, яким хоче. Адже це його повне право. Але є мінімум 3 об'єктивних фактора, які опосередковано доводять, що цифри які наводить наш генштаб, завищені мінімум в 3 рази.
Є дані сайту oryx, що підраховують втрати орків, виходячи з фото і відеофіксації. І вони, приблизно відповідають даним від Мін оборони Великобританії. Звісно, що частину втраченої техніки просто фізично не можливо зафіксувати супутником, але тільки частину. Нехай відхилення буде 10,15,20, ну добре 25%, але 400% як по артилерії не може. І це зрозуміло будь-якій об'єктивній людині, що живе в реальності, а не у мультфільму з супергероями.
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05.07.2023 19:13 Відповісти
то може навпаки, Міноборони Британії і бере ці дані з Орікса. і не варто проводити аналогій з вірою чи з втратами під час 2 Світової, коли не було компів і не було можливості достеменно все чітко порахувати. так що такі опосередковані факти до дупи. і якби було так насправді, то русня і далі воювала би своїми новими танками і не сунула би на фронт Т-55, т-62.
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05.07.2023 19:31 Відповісти
Я ж про те і пишу. Можна навести, 10 аргументів, на користь різних данних, але все одно кожен залишиться при своїй думці.
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05.07.2023 19:35 Відповісти
ти пишеш дичину. я тобі пишу про реальну картину. 3300 танків у них було на озброєнні в армії на момент вторгнення. і ще близько 15000 танків у них було на зберіганні, з яких тільки близько 20% можна підняти і відновити до більш-менш боєздатних, тобто ще десь +- 3000-4000 шт.
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05.07.2023 19:39 Відповісти
Ясно! Ну добре, дичину, то дичину. Нехай буде так.
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05.07.2023 19:57 Відповісти
"Звісно, що частину втраченої техніки просто фізично не можливо зафіксувати супутником" - то ви в нас ще і "експерд" . Супутники фізично не можуть постійно пролітати над однією і те самою ділянкою Землі на кожному витку - робити це вони можуть тільки через кілька днів або тижнів ( є виняток з правила - але ніхто не буде запускати супутник оптичної розвідки на геостаціонарну орбіту). Щодо Оріксу - по вашому наші військові всі свої відеопідтвердження зразу передають в Орікс? І ще одне - а звідки ви можете що так звані дані британської розвідки не являються ЦІПСОМ?
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05.07.2023 19:44 Відповісти
якщо, ви уважно прочитаєте мій коментар, то там вже є відповідь на всі ваші питання.
Які б тут факти, або аргументи не наводили, кожен все одно залишиться при своїй думці.
Для мене особисто очевидно, не можуть бути втрати у орків 230 000 вбитими. Для мене це настільки очевидно, як 2Х2 = 4, або як факт, що Земля обертається навколо Сонця, або як той факт, що Україна переможе у війні. А для когось ні, з його погляду ворог дійсно втратив 230 000 вбитими і більше 4 000 танків, 8 000 БТР/БМП, та 4 200 артсистем. Кожен вірить в те, що хоче повірити.
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05.07.2023 19:54 Відповісти
А помните как многие смеялись с российских "мангалов"? А теперь сами используем, потому что помогает...
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05.07.2023 18:54 Відповісти
Це ти іспользуваний патаму ми і смІялісь
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05.07.2023 18:59 Відповісти
Кацапи мастирили мангали проти джавелінів, а не проти БПЛА. Проти джавелінів вони не помагають...
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05.07.2023 18:59 Відповісти
Кацап, ты имей в виду, что картинки из интернета, которые ты здесь лепишь как "мангалы от ЗСУ" имеют первоисточник.
https://twitter.com/rockfish31/status/1676269643391197184
Оказывается, в ЗСУ теперь иероглифами разговаривают.
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05.07.2023 19:14 Відповісти
敵味方双方で流行する対ドローン網籠装甲。最近は真上だけだけでなく側面から突入して来るのを警戒。
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05.07.2023 19:15 Відповісти
Сетчатая броня против дронов, популярная с обеих сторон. В последнее время опасайтесь бросаться не только прямо сверху, но и сбоку
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05.07.2023 21:02 Відповісти
японский , я поставил себе Гугл Траслэйт , сразу переводит после выделения
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05.07.2023 21:06 Відповісти
Ага,иероглифыhttps://twitter.com/i/status/1676312665763770397
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05.07.2023 19:23 Відповісти
А открыть не пробовал?
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05.07.2023 19:25 Відповісти
Конечно нет,потому и ссылку вставил. Это же не х@ю про иероглифы постить.
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05.07.2023 19:34 Відповісти
Дурачок... Это скрин с короткого видео.

https://twitter.com/EuroMaydan/status/1676280983291670529
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05.07.2023 19:35 Відповісти
И вот тебе примерный перевод. Не знаю правда с какого)

Броня против дронов, популярная с обеих сторон. В последнее время опасайтесь бросаться не только прямо сверху, но и сбоку.
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05.07.2023 19:46 Відповісти
Кацап, если ты не знаешь с какого, а плетёшь, что это от ЗСУ, значит пора тебе в бан.
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05.07.2023 21:13 Відповісти
Да уж... С идиотами бесполезно общаться.
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05.07.2023 21:16 Відповісти
Кацап, не неси ху#ни. Ты постишь непонятно какую хрень и выдаёшь это за фотки от ЗСУ.
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05.07.2023 21:51 Відповісти
200.000 тисяч полізло, плюс мобілізація 300.000 , плюс 200.000 контрактів. З огляду на ЛБЗ їх здохло багато-багато більше ніж 200.000...
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05.07.2023 18:57 Відповісти
Якщо чесно-якщо через нас пройло 67 000 плених савьєцкіх дабравольцов, то я можу стверджувати що втрати рашІстофашІстов в районі+/- 500 000
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05.07.2023 19:01 Відповісти
це в рази менше того ,що нам малює наш хвацький генштаб....правда він і на ранок 24.02.22 закликав нас до шашличків....
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05.07.2023 19:17 Відповісти
Взагалі то вранці 22 лютого наш Генштаб воював, а до шашликів закликав Зе
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05.07.2023 19:48 Відповісти
Never believe the current British Intelligence.

Ruzz Machinery losses 3x higher,
Ruzz Personnel losses 1.5x higher.
(Both damaged and destroyed)
Source: Oryx x2
Source: Ukr Gen Staff x0.67 x2

Otherwise Ruzzia would not have
mobilized
200 to 300 tsd personnel
additionally
since
21st September 2022,
have no need for
Pizzaghost armies.

USA said 200 tsd already a few months ago.
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05.07.2023 19:18 Відповісти
Генштаб говорить геть інші дані, от питання і кому вірити?
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05.07.2023 19:25 Відповісти
А навіщо тобі вірити? Зараз це вже не має сенсу. Мало сенс не вірити, а добре подумати, коли шли голосувати в 2019-му
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05.07.2023 19:51 Відповісти
верь Британским ученым
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05.07.2023 21:05 Відповісти
Х.... планував 50 000 втрат, навіть мішки закупили, через 6 місяців їх собез повідомляв про виплату "гробових" для 47000 і просив контрольну цифру для майбутніх виплат, а Генштаб ЗСУ в цей же час повідомляв про 50000. А щодо БТТ, то з якого дива х.... ввів кримінальну відповідальність за "оставленіє технікі ".
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05.07.2023 22:27 Відповісти
 
 