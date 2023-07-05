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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі

санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 18 закордонних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Текст відповідного указу №371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті глави Української держави. Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім - зареєстровані в РФ, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

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Автор: 

Кіпр (246) росія (66080) санкції (12117)


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Топ коментарі
+2
Піззєц теперка тим компаніям - ге ж?
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05.07.2023 18:45 Відповісти
+2
МАЙЖЕ НА 500 ДЕНЬ... оперативненько
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05.07.2023 19:39 Відповісти
+1
ШІ говорив. У велікого лідора є, або були накопичення. Санкції, значить вже не має.
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05.07.2023 18:48 Відповісти
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Піззєц теперка тим компаніям - ге ж?
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05.07.2023 18:45 Відповісти
ШІ говорив. У велікого лідора є, або були накопичення. Санкції, значить вже не має.
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05.07.2023 18:48 Відповісти
А де зареєстровані його компанії?
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05.07.2023 18:49 Відповісти
Через дорогу от тех, что под санкциями. Или даже под соседней пальмой.
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05.07.2023 19:10 Відповісти
Шо, і 'Квартал-95' із 'грін-фемілі'?
Нє? А чого?
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05.07.2023 19:02 Відповісти
Альфу-Центаврійську забули....
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05.07.2023 19:08 Відповісти
А на зелені офшори коли санкції накладеш????
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05.07.2023 19:17 Відповісти
МАЙЖЕ НА 500 ДЕНЬ... оперативненько
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05.07.2023 19:39 Відповісти
Поки жаби думали, то санкції накладені на пустишки
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05.07.2023 19:59 Відповісти
А як там із санкціями Данилов із цілим РНБОУ, проти співвласників Київміськбудом, які то Еверест підкоряють, то гроші за кордон України виводять, то самі, геть немічні, через кордон виїзджають… Схематоз Трубіцина діє..
Слава Україні!
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05.07.2023 21:09 Відповісти
Це шо? Невже проти своїх і єрмаківських компаній санкції зафігачив? Тоді скоро вибори, бо Лєнка заб'є його скумбрією.
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05.07.2023 22:29 Відповісти
 
 