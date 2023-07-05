Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 18 закордонних компаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Текст відповідного указу №371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті глави Української держави. Указ набуває чинності з дня оприлюднення.
У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім - зареєстровані в РФ, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.
Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нє? А чого?
Слава Україні!