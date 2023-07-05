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Новини
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Під Шевченківським судом в Києві пролунав другий вибух, поліція викликала до суду швидку. ВIДЕО

Ввечері 5 липня під будівлею Шевченківського районного суду пролунав другий вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти, які знаходяться під судом.

Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і попросив, щоб терміново під'їхала швидка допомога.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

Автор: 

вибух (4525) суд (11740) швидка (268)


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Топ коментарі
+13
Зелене шапіто суди перетворює на місце злочину
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05.07.2023 19:29 Відповісти
+13
вже надто сильно когось дістали ці підари в мантіях.. правильно..
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05.07.2023 19:34 Відповісти
+13
Судова реформа в дії.
найкращий метод люстрації судді
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05.07.2023 19:38 Відповісти
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Підготовка до саміту НАТО.
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05.07.2023 19:27 Відповісти
О. То поліція "відмазується".
Версія проста. Нарешті якусь справу довели до суду. А куй там. Спалимо.
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05.07.2023 19:28 Відповісти
Надо срочно все суды переподчинить Дерьмаку. Сразу все взрывы там скрепными станут.
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05.07.2023 19:28 Відповісти
"суду вибіг поліцейський і попросив, щоб терміново під'їхала швидка допомога." Дуже ціаво. А сам не годен був викликати?
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05.07.2023 19:28 Відповісти
В нього рахунок на телефоні був не поповнений.
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05.07.2023 20:16 Відповісти
Зелене шапіто суди перетворює на місце злочину
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05.07.2023 19:29 Відповісти
тобто другий вибух влаштував привид того що влаштував перший...
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05.07.2023 19:30 Відповісти
Молодчаги , дадут просраться и судьям и ментам! А там глядишь и *вагнеровский* поход на Банковую!
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05.07.2023 19:31 Відповісти
Мечта кацапа.
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05.07.2023 19:39 Відповісти
саня, слезь с бутылкі і перестань жрать с лопаті
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05.07.2023 19:55 Відповісти
Дивимося на перед справи.
А Что там за такиє дела?🤣
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05.07.2023 19:31 Відповісти
Хоч якийсь ряжений здох? Ні? Тоді нецікаво.
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05.07.2023 19:31 Відповісти
з сьогоднішнього вечірнього відосика: "братва, не взрывайте друг друга,..."
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05.07.2023 19:32 Відповісти
Навіть в воду дивитись не буду. Реакція влади. Спроба рашистів дестабілізації в Україні.🤣
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05.07.2023 19:32 Відповісти
Починається...народне правосуддя.
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05.07.2023 19:32 Відповісти
Знадобився другий дубль-цікаво..
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05.07.2023 19:33 Відповісти
вже надто сильно когось дістали ці підари в мантіях.. правильно..
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05.07.2023 19:34 Відповісти
начинается дискредитация Украины перед саммитом
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05.07.2023 19:34 Відповісти
На черзі
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05.07.2023 19:40 Відповісти
якщо ні одне тіло.котре носитьмантію судді.або мундур поліціянта не продіравлені .а власники їх не в реанімації- "зелено- квартальна максимальна підготовка до саміту НАТО.зхгідно фсбешної інструкцої втіленої ОП (офісом путіна)
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05.07.2023 19:36 Відповісти
Так у звинуваченні пишуть що від вибуху госпіталізували 140 чоловік. То що тоді гранати були потужнішими?
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05.07.2023 19:50 Відповісти
мабуть їх тоді було більше(гранат),плюс автоматні черги???
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05.07.2023 21:36 Відповісти
Дивно,що не Печерський
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05.07.2023 19:37 Відповісти
Навіть не знаю за кого вболівати. Начебто і людей підривати х-ве діло, але як згадаєш які люди з тих суддів, прокурорів ,адвокатів та інших помийниць приблатньонних - то наче й норм.
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05.07.2023 19:37 Відповісти
Судова реформа в дії.
найкращий метод люстрації судді
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05.07.2023 19:38 Відповісти
чому нічого не пишуть про Гуменюка? він живий?
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05.07.2023 19:41 Відповісти
Як виявляється легко гахнути суд з усією її дутою спеціальною охороною і системами перевірки.
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05.07.2023 19:43 Відповісти
Ніби мало втікали з засідання суду. І дехто втік. Реформа Авакова.
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05.07.2023 19:47 Відповісти
апять папередники
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05.07.2023 19:54 Відповісти
та у нас такі цирки не поодинокі

https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-iz-sudu-vtik-pidsudnyy/ У ЛУЦЬКУ ІЗ СУДУ ВТІК ПІДСУДНИЙ
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05.07.2023 19:53 Відповісти
"з будівлі суду вибіг поліцейський і попросив, щоб терміново під'їхала швидка допомога." - а подзвонити не можна було? Та евакуюйте приміщення, викличте саперів. ********* зелений цирк якийсь.
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05.07.2023 20:15 Відповісти
Мнагахадовочька. Всі чекали вибухів на ЗАЕС. Ага.
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05.07.2023 20:16 Відповісти
Скоро на всіх телемарахвонах: про "героїчні" будні людей у чорному.
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05.07.2023 21:05 Відповісти
 
 