Під Шевченківським судом в Києві пролунав другий вибух, поліція викликала до суду швидку. ВIДЕО

Ввечері 5 липня під будівлею Шевченківського районного суду пролунав другий вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти, які знаходяться під судом.

Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і попросив, щоб терміново під'їхала швидка допомога.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.