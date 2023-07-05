Під Шевченківським судом в Києві пролунав другий вибух, поліція викликала до суду швидку. ВIДЕО
Ввечері 5 липня під будівлею Шевченківського районного суду пролунав другий вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти, які знаходяться під судом.
Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і попросив, щоб терміново під'їхала швидка допомога.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
Топ коментарі
+13 Kan Kan #518965
показати весь коментар05.07.2023 19:29 Відповісти Посилання
+13 Alex Sav #513490
показати весь коментар05.07.2023 19:34 Відповісти Посилання
+13 Олександр Вінничук #554218
показати весь коментар05.07.2023 19:38 Відповісти Посилання
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Версія проста. Нарешті якусь справу довели до суду. А куй там. Спалимо.
А Что там за такиє дела?🤣
найкращий метод люстрації судді
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-iz-sudu-vtik-pidsudnyy/ У ЛУЦЬКУ ІЗ СУДУ ВТІК ПІДСУДНИЙ