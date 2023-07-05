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Наша школа хоч і розбита, але чиста від нечисті, - випускники школи №134 міста Харкова просять нагородити воїнів, які звільняли навчальний заклад у лютому 2022 року

орден,нагорода

Випускники спеціалізованої школи №134 міста Харкова створили петицію на сайті Президента України з ініціативою нагородити бійців спецпідрозділу "Кракен", які звільнили приміщення школи від росіян 27 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті Глави держави. 

У тексті петиції зазначається: "Нагородити державною нагородою орденом "За мужність" 3 ступеня командира бойової зведеної групи військовослужбовця спец підрозділу "Кракен" В/Ч А0458 солдата Олійника Дмитра Віталійовича, а також його побратимів котрі звільнили Харківську спеціалізовану школу №134".

Авторка петиції Щепілова Катерина зазначає, що "Саме завдяки відважності добровольців 27 лютого було зупинено та знищено понад тридцять військових росіян командного складу. Наша школа хоч і розбита але чиста від нечисті, яка хотіла занурити чудове українське місто в пітьму.

Шановний Володимир Олександровичу хочу додати що поспілкувавшись з випускниками нашої школи усі розподіляють думку про важливість відзначення державними нагородами добровольців бойової зведеної групи якою командував військовослужбовець спец підрозділу "Кракен" Олійник Дмитро Віталійович".

Підписати петицію можна ЗА ПОСИЛАННЯМ

Автор: 

нагорода (1280) Харків (5700) петиція (321)


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І це правильно.👍
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05.07.2023 20:44 Відповісти
Але перевірити треба.
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05.07.2023 20:45 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
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05.07.2023 21:03 Відповісти
По сути это была наша первая победа тогда. Старая окраина Харькова---Журавлёвка и школа старая, два брата моих там учились в 60гг. Напротив Карякиного сада---не все таксисты знают старое название. У старых школ есть что то притягательное, даже если там не учился, не типовой постройки. Они как центры притяжения для близко живущих. Жаль конечно. Скорее всего восстановить дороже будет, новую строить надо. Когда теперь?
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05.07.2023 21:41 Відповісти
Десь писали, що нібито головний розвідник Буданов брав участь в знищенні тієї москальскої дрг, і фото є де він озброєний в екіпі із групою зачистки
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05.07.2023 22:25 Відповісти
Якого х цей бабуїн робив у Харкові 27 лютого 2022 року ?
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05.07.2023 23:15 Відповісти
Гарна ідея, дякуючи їм і бійцям ЗСУ була звільнена та школа на Журавльовці. Нажаль кацапи підбили наш БТР, занадто близько підїхав, за що кацапи і були спалені в будівлі школи, уціліло тільки два кацапа. Школа зараз у 2023 році
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05.07.2023 23:13 Відповісти
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05.07.2023 23:22 Відповісти
 
 