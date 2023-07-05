Наша школа хоч і розбита, але чиста від нечисті, - випускники школи №134 міста Харкова просять нагородити воїнів, які звільняли навчальний заклад у лютому 2022 року

Випускники спеціалізованої школи №134 міста Харкова створили петицію на сайті Президента України з ініціативою нагородити бійців спецпідрозділу "Кракен", які звільнили приміщення школи від росіян 27 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті Глави держави.

У тексті петиції зазначається: "Нагородити державною нагородою орденом "За мужність" 3 ступеня командира бойової зведеної групи військовослужбовця спец підрозділу "Кракен" В/Ч А0458 солдата Олійника Дмитра Віталійовича, а також його побратимів котрі звільнили Харківську спеціалізовану школу №134".

Авторка петиції Щепілова Катерина зазначає, що "Саме завдяки відважності добровольців 27 лютого було зупинено та знищено понад тридцять військових росіян командного складу. Наша школа хоч і розбита але чиста від нечисті, яка хотіла занурити чудове українське місто в пітьму.



Шановний Володимир Олександровичу хочу додати що поспілкувавшись з випускниками нашої школи усі розподіляють думку про важливість відзначення державними нагородами добровольців бойової зведеної групи якою командував військовослужбовець спец підрозділу "Кракен" Олійник Дмитро Віталійович".

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