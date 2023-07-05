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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинула людина, троє поранені, - Офіс ГПУ

херсонщина

Внаслідок чергового обстрілу російською армією Білозерської громади Херсонської області загинув чоловік, поранені щонайменше троє осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 5 липня близько 19:00 загарбники обстріляли селища у Білозерській громаді.

Внаслідок атаки травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

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Автор: 

обстріл (29206) Херсонська область (5884)


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как же они достали, лезут и лезут куда не звали
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05.07.2023 21:11 Відповісти
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05.07.2023 21:14 Відповісти
В Белозёрке стоял памятник-- СУ-100. Если остался пусть даст ответку.
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05.07.2023 23:02 Відповісти
 
 