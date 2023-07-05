Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинула людина, троє поранені, - Офіс ГПУ
Внаслідок чергового обстрілу російською армією Білозерської громади Херсонської області загинув чоловік, поранені щонайменше троє осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у телеграмі.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, 5 липня близько 19:00 загарбники обстріляли селища у Білозерській громаді.
Внаслідок атаки травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення. Дані щодо потерпілих уточнюються.
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль