До Білорусі прибула лише незначна частина "вагнерівців", НАТО уважно стежить за ситуацією, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише частина найманців приватної військової компанії "Вагнер" вирушила до Білорусі після невдалої спроби заколоту в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю Politico.
Він нагадав, що "вагнерівці" продовжують діяти в Африці та далеко від лінії фронту в Україні, тоді як до Білорусі прибуло не так багато найманців.
"Ми бачили певну підготовку до розміщення сил Вагнера. Але ми поки що не бачили, щоб їх прибуло досить багато. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", – сказав Столтенберг.
Він був обережним у прогнозах подальшої долі ПВК "Вагнер", заявивши, що робити остаточні висновки про те, що стало, "трохи зарано".
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