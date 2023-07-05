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Новини Війна
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До Білорусі прибула лише незначна частина "вагнерівців", НАТО уважно стежить за ситуацією, - Столтенберг

вагнерівці

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише частина найманців приватної військової компанії "Вагнер" вирушила до Білорусі після невдалої спроби заколоту в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Він нагадав, що "вагнерівці" продовжують діяти в Африці та далеко від лінії фронту в Україні, тоді як до Білорусі прибуло не так багато найманців.

"Ми бачили певну підготовку до розміщення сил Вагнера. Але ми поки що не бачили, щоб їх прибуло досить багато. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", – сказав Столтенберг.

Він був обережним у прогнозах подальшої долі ПВК "Вагнер", заявивши, що робити остаточні висновки про те, що стало, "трохи зарано".

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Білорусь (7969) Столтенберг Єнс (1596) ПВК Вагнер (1542)


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бульбараша не прихисток тероризму? Єнс проснись.
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05.07.2023 21:21 Відповісти
лукашенко не довбойоб. міністр-кінь з московії не має жодного аргументу. Проти лукашка. Йому потрібні тільки інструктори, а не бійці.
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05.07.2023 21:27 Відповісти
Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", - сказав Столтенберг. Двічі стежили.як перший раз куйло настягував 90 тисяч для навчань а з другого разу, за уважного спостереження НАТО,напав на Україну стягнувши в "бульборусію" біля 160 тисяч солдат і війскової техніки.Що в НАТО спостерігають, КУЙЛУ ДО ОДНОГО МІСЦЯ.Він в курсі.що НАТО виконає домовленості з ним і не буде вмішуватися...
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05.07.2023 21:42 Відповісти
Та це й так всі знали. І тепер зверніть увагу на новини з прикордонних областей і як збільшилась кількість обстрілів. Щось підказує що це пов'язано
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06.07.2023 06:27 Відповісти
 
 