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Для чого було йти в ЗСУ, якщо рак? Багато людей не можуть звільнитись, маючи інвалідність першої групи, - "слуга народу" Безугла про Юрія Луценка

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона залишила коментар у соцмережі фейсбук. 

На думку Безуглої, знаючи, що у нього хвороба, Луценко пішов до ЗСУ, щоб зараз звільнитися інвалідом війни. 

Також, на її думку, Луценко проводив "публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі".

Для чого було йти в ЗСУ, якщо рак? Багато людей не можуть звільнитись, маючи інвалідність першої групи, - слуга народу Безугла про Юрія Луценка 01

Автор: 

Луценко Юрій (3447) Безугла Мар’яна (299)


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Топ коментарі
+144
блд...коли вона заткнеться?
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05.07.2023 22:55 Відповісти
+112
Мало того що вона безугла, та ще й безмозгла.
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05.07.2023 22:55 Відповісти
+88
так не можна писати но дуже хочеться

Маряна, краще у вас був би рак мозгу і тоді можна булоб спихнути ваш дебілізм на нього
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05.07.2023 22:57 Відповісти
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Дура.
До речі, майже таке саме п...ла Аліна Михайлова. Кончені ідіотки.
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12.07.2023 15:57 Відповісти
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