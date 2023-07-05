Для чого було йти в ЗСУ, якщо рак? Багато людей не можуть звільнитись, маючи інвалідність першої групи, - "слуга народу" Безугла про Юрія Луценка
Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона залишила коментар у соцмережі фейсбук.
На думку Безуглої, знаючи, що у нього хвороба, Луценко пішов до ЗСУ, щоб зараз звільнитися інвалідом війни.
Також, на її думку, Луценко проводив "публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі".
Топ коментарі
+144 MrStepanovM
показати весь коментар05.07.2023 22:55 Відповісти Посилання
+112 sergej gorin
показати весь коментар05.07.2023 22:55 Відповісти Посилання
+88 Джим Кері
показати весь коментар05.07.2023 22:57 Відповісти Посилання
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До речі, майже таке саме п...ла Аліна Михайлова. Кончені ідіотки.