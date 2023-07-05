Для чого було йти в ЗСУ, якщо рак? Багато людей не можуть звільнитись, маючи інвалідність першої групи, - "слуга народу" Безугла про Юрія Луценка

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона залишила коментар у соцмережі фейсбук.

На думку Безуглої, знаючи, що у нього хвороба, Луценко пішов до ЗСУ, щоб зараз звільнитися інвалідом війни.

Також, на її думку, Луценко проводив "публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі".