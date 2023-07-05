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Британія та Польща виступили за скорочений вступ України в НАТО: ЗСУ вже опанували західну зброю

рау

Міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявили, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений через те, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, надане альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау в середу, 5 липня, висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія, коли вона приєдналася до альянсу на початку цього року.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні.

Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до альянсу.

"Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія врешті-решт уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами. І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", – сказав Клеверлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може вступити до НАТО без "звичайної тяганини" за прикладом Швеції та Фінляндії, - Клеверлі

Автор: 

Велика Британія (5663) НАТО (6547) Польща (8629) членство в НАТО (1743) Рау Збіґнев (105) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+8
Тааак...

Тепер ЗЄ повинен послати нах Дуду і Сунака, щоб вже точно нічого не трапилося.
Це ж дуже мудро було - замість виконання обіцяних реформ хамити Байдену. Це точно "прискорить" вступ до НАТО.

А от кінець ЗЄ прискорити може...
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05.07.2023 23:21 Відповісти
+6
Ну зрозуміло що армію беруть у НАТО. Ту армію яка робить усе за НАТО - самотужки стримує та навалює саме тієї армії проти якої й створювалося те НАТО.
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05.07.2023 23:21 Відповісти
+4
Благодарно приму в подарок додаток для измерения зеленизации. За единицу измерения предлагаю использовать 1 бездумель.
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05.07.2023 23:30 Відповісти
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Ну зрозуміло що армію беруть у НАТО. Ту армію яка робить усе за НАТО - самотужки стримує та навалює саме тієї армії проти якої й створювалося те НАТО.
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05.07.2023 23:21 Відповісти
Не скажу, я з росіянами не розмовляю.
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05.07.2023 23:45 Відповісти
Неужели они думают шо мы тупее финов.
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05.07.2023 23:56 Відповісти
Тааак...

Тепер ЗЄ повинен послати нах Дуду і Сунака, щоб вже точно нічого не трапилося.
Це ж дуже мудро було - замість виконання обіцяних реформ хамити Байдену. Це точно "прискорить" вступ до НАТО.

А от кінець ЗЄ прискорити може...
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05.07.2023 23:21 Відповісти
Коли це Зе хамив Байдену?
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06.07.2023 00:57 Відповісти
Вчора на День незалежності США, коли заявив, що вступ України в НАТО є відповідальністю президента США.

Я б за таке припинив допомогу та фінансування України і ще й смоли киплячої б на спину ЗЄ вилив.

Подивимося, що зробить Госдеп...
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06.07.2023 01:02 Відповісти
Подивився останні новини про Зеленського. Ніде не знайшов те, що ви сказали. Він лише каже, що ЗАПРОШЕННЯ до НАТО буде важливим сигналом.
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06.07.2023 01:27 Відповісти
А ще, коли призначив очолювати АРМУ *****, яка розповсюджувала разом з агентами ФСБ Деркачем та Дубінським фейки про Байдена.
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06.07.2023 01:04 Відповісти
Непогано б ще й тест на вагітність був у одному додатку з радіацією
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05.07.2023 23:28 Відповісти
И еще гравитацию. 5 коп. рассмешил.
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05.07.2023 23:59 Відповісти
Благодарно приму в подарок додаток для измерения зеленизации. За единицу измерения предлагаю использовать 1 бездумель.
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05.07.2023 23:30 Відповісти
бажаючі можуть просто загуглити "додаток до смартфона для вимірювання радіації" та з запропонованих вибрати собі той, який вважають кращим ))
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05.07.2023 23:34 Відповісти
Ага. По цьому питанню будуть всі ЗА...... Окрім Угорщини та Турціі. І цього буде достатьно. "Партнери" скажуть - ми За. але в нас демократія і ми не підемо проти цього. Всім зручно. Партнери збережуть обличчя, Зеля скаже "ще трошки і перемога", а Турції та Угорщині буде все рівно, бо в цьому Альянсі їм відведена роль вічної Баби Яги.
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05.07.2023 23:28 Відповісти
оманські пдораси картавий і дєрьмак будуть проти.
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05.07.2023 23:32 Відповісти
Будут против Венгрия, Турция, Германия и конечно же США.
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05.07.2023 23:47 Відповісти
Кому скажут, тот и будет против.
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06.07.2023 00:00 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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06.07.2023 00:16 Відповісти
правильно.
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06.07.2023 03:14 Відповісти
Венгрию исключить Украину включить.
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06.07.2023 07:23 Відповісти
 
 