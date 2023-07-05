Протягом 5 липня російські окупанти завдали 38 авіаційних ударів, здійснили 54 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 05 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО.

Протягом доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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