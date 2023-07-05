Використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації - це особливо цинічний злочин, - Бутусов про затримання помічника нардепа Марченко

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував затримання 5 липня помічника нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко за отримання хабарів за незаконний перетин державному кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Сьогодні детективи НАБУ затримали помічника народного депутата Слуги народу Людмили Марченко під час отримання хабаря у 3500 доларів за оформлення чоловіку дозволу на перетин державног кордону як волонтеру за системою "Шлях".

Вирішується питання висунення підозри та затримання самої Марченко. Оскільки директор НАБУ С.Кривонос та голова САП О.Клименко зараз знаходяться у відрядженні у Брюсселі, питання санкції на затримання Слуги народу може вирішити тільки генеральний прокурор. Як відомо, закон про зняття депутатської недоторканості прийнятий з обмеженнями, і навіть за наявності доказів проти народного депутата слідчі змушені чекати на спеціальний дозвіл від вищого керівництва.

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За даними слідства, Марченко поставила на поток оформлення дозволів на перетин кордону по системі "Шлях" під виглядом сприяння волонтерам, але слідство знайшло докази, що це робилось за хабарі.

Будемо чекати на найближче судове засідання, і будемо чекати на реакцію влади, президента, керівництва фракції та партії Слуга народу, санкцію генерального прокурора на затримання Марченко.

Влада має сказали своє слово, адже використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації це особливо цинічний злочин, який має отримати і моральний осуд".