Використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації - це особливо цинічний злочин, - Бутусов про затримання помічника нардепа Марченко
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував затримання 5 липня помічника нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко за отримання хабарів за незаконний перетин державному кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Сьогодні детективи НАБУ затримали помічника народного депутата Слуги народу Людмили Марченко під час отримання хабаря у 3500 доларів за оформлення чоловіку дозволу на перетин державног кордону як волонтеру за системою "Шлях".
Вирішується питання висунення підозри та затримання самої Марченко. Оскільки директор НАБУ С.Кривонос та голова САП О.Клименко зараз знаходяться у відрядженні у Брюсселі, питання санкції на затримання Слуги народу може вирішити тільки генеральний прокурор. Як відомо, закон про зняття депутатської недоторканості прийнятий з обмеженнями, і навіть за наявності доказів проти народного депутата слідчі змушені чекати на спеціальний дозвіл від вищого керівництва.
За даними слідства, Марченко поставила на поток оформлення дозволів на перетин кордону по системі "Шлях" під виглядом сприяння волонтерам, але слідство знайшло докази, що це робилось за хабарі.
Будемо чекати на найближче судове засідання, і будемо чекати на реакцію влади, президента, керівництва фракції та партії Слуга народу, санкцію генерального прокурора на затримання Марченко.
Влада має сказали своє слово, адже використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації це особливо цинічний злочин, який має отримати і моральний осуд".
Будь ласка, зачекайте...
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А якщо без жартів- ТО ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ не було в Україні 30 років , бо олигархи вирощували себе дешеву робочу силу .
Нічого, значок нардепа, усе відмажить, і не таких спасав!
Деркач, рудьковський, катлєта, можуть підтвердити!
Слава Україні!
От синочок Ганни Герман розбився і я сказав "слава Богу". На мене усі накинулись, що так не можна. Можна, бо на наступний раз він на тій своїй "крутій тачці" відправив би на той світ невинних людей (як Зайцева з Харкова), а сам би залишився цілісіньким.
1) "Всі хочуть в ЕС!" Але ЄС вимагає справедливого законодавства в Україні та "верховенства права" І щоб самі люди дотримувалися вимог закону А вони несуть хабарі владі, щоб "порішать"
2) Замість "державника" вибрали "квартального дурника" та його крадійське "ЗЕ-шобло", які на закон "плювать хотіли (навіть Конституцією "підтираються")
3) Коли від них вимагають виконання закону - стать на захист країни, вони ховаються та ухиляються Деякі тікають через прикордонну річку й топляться А винен "уряд"(Який вони й вибрали)
Перефразоване питання з твору класика російської літератури ХІХ ст (чи то Островського чи Чехова): "Так чего же вы хотите? "Демократии или севрюги с хреном?"
(В оригіналі звучало так: "Чего-то хочется: то-ли севрюги с хреном то-ли демократии!")
У них даже официальные названия есть для коррупционных схем.
Ось ще безвіз заберуть...
А тут що? Та тут системні хабарі; причому явно хабарі йшли вище, як мінімум ;
І що?
Напевне що ланцюжка хабарництва, який веде в Київ, на Банкову (а є сумніви?) - не помітять... А для цього замилять цей випадок...
Жодного слугі на фронті...зате ухилятися та тирити- це вони роблять "професійно"...гниди...ганьба...!!!
Фронтовики кажуть, що, повернувшись, візьмуть за сраку кожного, вивезуть у посадку і "з фанатизмом" спитають, де ти , падло, було, як ми проливали кров і хоронили друзів? Думаю, що багато хто з цих сикунів набуде собі і грижу, і викривлення хребта, і ходитиме ривками і мичатиме і в памперсах...
Але ми всі прекрасно розуміємо, що цього не відбудеться. Не просто ж так набирають вже яку там, дев'яту гвардію "наступу", яка наступає в основному, я перепрошую дуже, де саме? Отож.