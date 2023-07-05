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Використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації - це особливо цинічний злочин, - Бутусов про затримання помічника нардепа Марченко

конкурс,набу

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував затримання 5 липня помічника нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко за отримання хабарів за незаконний перетин державному кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Сьогодні детективи НАБУ затримали помічника народного депутата Слуги народу Людмили Марченко під час отримання хабаря у 3500 доларів за оформлення чоловіку дозволу на перетин державног кордону як волонтеру за системою "Шлях".

Вирішується питання висунення підозри та затримання самої Марченко. Оскільки директор НАБУ С.Кривонос та голова САП О.Клименко зараз знаходяться у відрядженні у Брюсселі, питання санкції на затримання Слуги народу може вирішити тільки генеральний прокурор. Як відомо, закон про зняття депутатської недоторканості прийнятий з обмеженнями, і навіть за наявності доказів проти народного депутата слідчі змушені чекати на спеціальний дозвіл від вищого керівництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помічника нардепа викрито на отриманні коштів за внесення даних в систему "Шлях", - НАБУ. ФОТО

За даними слідства, Марченко поставила на поток оформлення дозволів на перетин кордону по системі "Шлях" під виглядом сприяння волонтерам, але слідство знайшло докази, що це робилось за хабарі.

Будемо чекати на найближче судове засідання, і будемо чекати на реакцію влади, президента, керівництва фракції та партії Слуга народу, санкцію генерального прокурора на затримання Марченко.

Влада має сказали своє слово, адже використовувати повноваження Слуг народу для ухиляння від мобілізації це особливо цинічний злочин, який має отримати і моральний осуд".

Автор: 

хабар (4736) Бутусов Юрій (3617) Слуга народу (2820) ухилянти (995) Марченко Людмила (11)


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Топ коментарі
+48
По телемарафону не покажуть
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05.07.2023 23:48 Відповісти
+42
більш цинічний - тирити все, що заманеться під час війни... з цим вони дуже добре справляються...
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05.07.2023 23:51 Відповісти
+35
Зелений стронгмен Вірастюк п'є каву на Франківщині, 57-річний Луценко після онкології воює

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06.07.2023 00:01 Відповісти
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По телемарафону не покажуть
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05.07.2023 23:48 Відповісти
І не факт що вона не "ділилася" з главою СН...)
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06.07.2023 02:13 Відповісти
Через це й спалилась.
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06.07.2023 05:32 Відповісти
ой ЗеЄрмак ... біжи Клован, біжи....((
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06.07.2023 06:41 Відповісти
ТВАРИНА
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06.07.2023 04:28 Відповісти
Все , что вытворяет РЕЖИМ ЗЕЛЕНСКОГО&Ермака&Татарова &Каламойского и их подручные « СЛУГИ » - преступление и уничтожение Украины изнутри ! Циничнейший грабеж при ковиде , назначение ПРЕДАТЕЛЕЙ И ИХ КРЫШЕВАНИЕ (;баканов) , расправа с неугодными , оппозицией , ПОДГОТОВКА КАПИТУЛЯЦИИ( будучи предупрежденными , ЦРУ ) ТРОЯНСКИЕ ГНИДЫ ГРАБИЛИ ( я 🤢🤡б втрачав 7 миллиардов) , отказываясь выделить деньги на ОБОРОНУ ‼️МАЛО ТОГО , ПРОВЕРНУЛИ СХЕМУ УКРАВ МИЛЛИАРДЫ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВТОРЖЕНИЯ ……………ВЫВЕЗЛИ СВОИ СЕМЬИ И МИЛЛИОНЫ , а людей бросили на ПРОИЗВОЛ РАШИСТСКИХ УБИЙЦ - Буча, Бородянка ,Мариуполь ………… 🆘СКОЛЬКО МОЖНО ИСКАТЬ среди МАФИИ ПОРЯДОЧНЫХ ?СКАЗАЛ ЖЕ ВАШ « любимый « ГЕТЬМАНЦЕВ :» ВСЕ иВ ТЕМЕ и в ДОЛЕ !
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06.07.2023 08:05 Відповісти
краще може на дибу?
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05.07.2023 23:50 Відповісти
більш цинічний - тирити все, що заманеться під час війни... з цим вони дуже добре справляються...
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05.07.2023 23:51 Відповісти
Це попередня оплата? Якось замало для депутата, да і розцінки за Шлях в 2 рази вище.
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05.07.2023 23:51 Відповісти
Може тому й затримали, що демпінгував.
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06.07.2023 00:24 Відповісти
Он воно шо. Щелін колега по ухилянню. Є з кого брати приклад.
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05.07.2023 23:52 Відповісти
її ж родити через 2 неділі...напевне допомога від держави її не влаштовує, вирішила підлататись самотужки... в надії, що вагітній все пробачать... свої.
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05.07.2023 23:52 Відповісти
Моральний, а згодом - електоральний і кримінальний обов'язково. Є за що!
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05.07.2023 23:52 Відповісти
На гиляку вже пора корупціонерів
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05.07.2023 23:53 Відповісти
на гілляку пора ідіотів , які цих корупціонерів вибирають(((
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05.07.2023 23:57 Відповісти
Ви не праві . 73 % ідіотами стали завдяки усім олигархичним тв за 30 років. Тому усіх презідентів і премьерів треба посадити

А якщо без жартів- ТО ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ не було в Україні 30 років , бо олигархи вирощували себе дешеву робочу силу .
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06.07.2023 00:01 Відповісти
та забудь уже про 73 відсотки хватить брехать.36 % голосували за зеуїбанів.
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06.07.2023 07:09 Відповісти
Вы хотите сказать, шо если бы остальные пришли на выборы, то никто не проголосовал за зеленского?)))
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06.07.2023 11:30 Відповісти
я уверен,что те 51 % что не пришли на выборы - не смотрели квартал и слугу народа.это раз.если бы смотрели - обязательно побежали бы голосовать за ***** - это два..а если люди не идут на выборы менять власть - значит власть их в целом устраивает-это три.ну и если не пошли то не поверили в барыгу и свинарчуков.это уж точно.но как всегда пасивность вылазит боком.а сегодняшний ****** - это дело рук 30 % ********* и слабоумных имбицилов.кто же мог породить такую дебильную ситуацию что сегодня - только дебилы.
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06.07.2023 11:43 Відповісти
У меня много знакомых, кто топил за кусок зеленого говна и не пошел на выборы по разным причинам
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06.07.2023 11:46 Відповісти
а у меня много знакомых кто был доволен порошенком и не пошол на выборы.дескать зачем ити,люди же не идиоты.оказалось идиоты.хотя зе поддерживало безинтелектуальное тупое совковое быдло и примитивная бутылочная быдломолодежь.
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Самі ввели цей "закон", самі ж його порушили.
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05.07.2023 23:58 Відповісти
Ой, теж мені відкриття, вже давно всім відомо, що це один головних бізнесів влади тепер, вже скоро на дверях кабінетів будуть прайси вивішувати.
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05.07.2023 23:58 Відповісти
Тільки харчеваться почала, аж ось тобі маєш халепу, через дурнуватих помічників!!
Нічого, значок нардепа, усе відмажить, і не таких спасав!
Деркач, рудьковський, катлєта, можуть підтвердити!
Слава Україні!
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05.07.2023 23:59 Відповісти
Щось КАТЛЕТУ не чути , може знов у Таїланді на зустріч з виборцами
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06.07.2023 00:02 Відповісти
Зелений стронгмен Вірастюк п'є каву на Франківщині, 57-річний Луценко після онкології воює

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06.07.2023 00:01 Відповісти
а вірастюк що там навоює? такі качки взагалі ні до чого в принципі не придатні! він пробіжить 10 метрів і його інфаркт може зловити....
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06.07.2023 00:26 Відповісти
Для України від того буде лише користь. І тільки не потрібно мене шпетати, що то не по християнськи. Я цинік і рахую лише вигоду.

От синочок Ганни Герман розбився і я сказав "слава Богу". На мене усі накинулись, що так не можна. Можна, бо на наступний раз він на тій своїй "крутій тачці" відправив би на той світ невинних людей (як Зайцева з Харкова), а сам би залишився цілісіньким.
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06.07.2023 02:25 Відповісти
То нехай відсмокчуе в тих хто біжить 100 м . І більше !!
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06.07.2023 08:49 Відповісти
Луценко- 1964 року народдження. Йому- 58 років.
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06.07.2023 00:36 Відповісти
В суд на кого? На річку?
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06.07.2023 00:13 Відповісти
А їх що - "уряд" у річку загнав і вони втопилися? Чи вони самі туди полізли?
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06.07.2023 00:23 Відповісти
Терміново перевірте голову, там щось із коліщатами.
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06.07.2023 00:39 Відповісти
Подати в суд за загибель при спробі НЕЗАКОННОГО перетину кордону?
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06.07.2023 02:29 Відповісти
Цікава "розкладка" :
1) "Всі хочуть в ЕС!" Але ЄС вимагає справедливого законодавства в Україні та "верховенства права" І щоб самі люди дотримувалися вимог закону А вони несуть хабарі владі, щоб "порішать"
2) Замість "державника" вибрали "квартального дурника" та його крадійське "ЗЕ-шобло", які на закон "плювать хотіли (навіть Конституцією "підтираються")
3) Коли від них вимагають виконання закону - стать на захист країни, вони ховаються та ухиляються Деякі тікають через прикордонну річку й топляться А винен "уряд"(Який вони й вибрали)
Перефразоване питання з твору класика російської літератури ХІХ ст (чи то Островського чи Чехова): "Так чего же вы хотите? "Демократии или севрюги с хреном?"
(В оригіналі звучало так: "Чего-то хочется: то-ли севрюги с хреном то-ли демократии!")
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06.07.2023 07:01 Відповісти
>на перетин державног кордону як волонтеру за системою "Шлях".

У них даже официальные названия есть для коррупционных схем.
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06.07.2023 00:11 Відповісти
Зе своїх не кидає. Нічого їй не буде.
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06.07.2023 00:12 Відповісти
У зешоблы клоуна с ермаком каждый день новый зашквар
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06.07.2023 00:13 Відповісти
Регулярно...-"і чому ми не в ЄС"...?!)
Ось ще безвіз заберуть...
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06.07.2023 02:09 Відповісти
Цікаво, як це прокоментує депутат СН Безумна.
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06.07.2023 00:14 Відповісти
Чекаємо на коментар безумної буяни.
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06.07.2023 00:15 Відповісти
наша адреса Радянський Союз - це коріння 73% і біда України
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06.07.2023 00:15 Відповісти
Вжа давно не так, але ідіотизму вистачає і без СРСР.
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06.07.2023 00:40 Відповісти
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06.07.2023 00:56 Відповісти
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06.07.2023 00:58 Відповісти
що цікаво: , влада з Банкової кваліфікує як шахрайство і хабар...
А тут що? Та тут системні хабарі; причому явно хабарі йшли вище, як мінімум ;
І що?
Напевне що ланцюжка хабарництва, який веде в Київ, на Банкову (а є сумніви?) - не помітять... А для цього замилять цей випадок...
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06.07.2023 01:05 Відповісти
і замилять і заховають і підчистять --- де оті керівники ова що гуманітарку продавали ??? навіть плівку целофанову гуманітарну продавали , дизель для зсу по 80грн за літр купували коли він був по 55грн --- автомобілі купують по 80 000 долл. дорогі квартири в КИЄВІ , як бридко на все це зелене лайно дивитись . ТАК ХОЧЕТЬСЯ ЗАПИТАТИ , ТО ЦЕ ВЖЕ БІЗНЕС НА КРОВІ ЧИ НІ ???куди дивиться набу сбу дбр прокуратура --чи вони всі в долі ??? як головний суддя вс УКРАЇНИ
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06.07.2023 06:48 Відповісти
Сволочь! Наживается на войне... 🤬
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06.07.2023 02:01 Відповісти
Зелена команда пробила чергове дно...!
Жодного слугі на фронті...зате ухилятися та тирити- це вони роблять "професійно"...гниди...ганьба...!!!
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06.07.2023 02:07 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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06.07.2023 02:29 Відповісти
Це гумор,чи Ви серйозно?
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06.07.2023 10:56 Відповісти
Вы бредите. Когда вас или вашего сына-чего я очень желаю-когда вы окажетесь в окопе а на вас побежит россиянин с автоматом-вы сделаете все чтобы его убить-просто из чувства самосохранения. И затем проникнетесть ненавистью к россии и россиянам и станете ,обязательно станете патриотом Украины По-дпругому это не работает. я желаю чтобы ВСЕ мужчины Украины кому позволяет здоровье-чтобы ВСЕ они от 18 до 60 лет прошли окопы войны против России-как это сделали Израильтяне и Израиль стал от этого только сильнее. Вы что думаете во 2 мировой войне в СССРе воевали только добровольцы? Волокли всех на фронт-и правильно делали Желаю вам и вашим детям повоевать за Украину и остаться живыми
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06.07.2023 03:52 Відповісти
а шо есть за кого повоевать.....ты Израиль не сравнивай......
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06.07.2023 05:45 Відповісти
Воюют за свою семью и за свою страну а не за кого-то. Израиль в лучшем положении посколько окружен бабуинами недоразвитыми не имеющими такого вооружения и в таких количествах как Парашка,не имеющих ЯО. И Израилю очень помогали США ВСЕ эти ДЕСЯТЕЛЕТИЯ-помогали как тяжелой военной техникой так и деньгами так и политической поддержкой. Трамп выпустил по Сирии несколько десятков крылатых ракет-чтобы убить Сирийские ВВС и таким образом убрать угрозу для Израиля. А Байден выпускал Томагавки по российским военным базам на территории Украины? Байден СЦАЛ как ВСЕ АМЕРИКАНЦЫ СЦУТ Россию . При том что США сильнее России в 8 раз-Американцы оказались труслывыми сцикунами-что в итоге США и погубит
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06.07.2023 10:51 Відповісти
/////посколько окружен бабуинами недоразвитыми//////// ВОТ В ЭТОМ ТВОЯ СУЩНОСТЬ...ИВАН ШУМЕЙКО....ВСЕ БУБУИНЫ А ТЫ ЭЛИТА..... БЕРИ БАРАБАН В БОМБОУБЕЖИЩЕ И ТАРАХТИ СВОЕЙ СЕМЬЕ ШО ТЫ ВОЮЕШЬ ЗА РОДИНУ
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07.07.2023 10:12 Відповісти
шумейко в окоп....и быстро каски не надо там выдадут
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05.08.2023 09:04 Відповісти
а що у Брюсселі роблять Кривонос і Клименко? Їм там мізкі вставляють, чи видаляють корупційні залози?
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06.07.2023 03:56 Відповісти
бо мають можливість і вседозволеність
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06.07.2023 05:05 Відповісти
Це точно не прямо особливо цинічний злочин… особливо цинічно тирити бабки ті що повинні були врятувати життя. А ці що потікали все рівно б не допомогли
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06.07.2023 06:21 Відповісти
Єта вайна закончітца, кагда пєрєбьют всєх кацапов в Украинє.
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06.07.2023 06:43 Відповісти
Ця війна закончиться коли загинуть всі зрадники. Перший період до перемир'я Зелі та кордонів 24.02.22 . Другий період без Зелі до кордонів 1991 року.
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06.07.2023 07:06 Відповісти
Державі дуже легко "повернути" тих ухилянтів, які не повернулися по системі "хлях". У прикордонників є списки тих хто виїхав і не повернувся, треба просто взяти і визнати їх паспорти підробними у відповідній електронній світовій системі. При цьому заборонити консульським установам видавати нові документи цим пасажирам, окрім тимчасового паспорта на повернення. І вуаля - та писдота яка здриснула - вже ніхто. Однак клоуни чомусь цього не роблять, бо вивезення ухилянтів через воєнкомів і липові довідки - це їхній бізнес. Ця новина як яскравий доказ.
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06.07.2023 06:42 Відповісти
Це все провокації Порошенка
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06.07.2023 07:07 Відповісти
Фракция должна самораспуститься после такого позора
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06.07.2023 07:49 Відповісти
А чому, власне, "позора"? Це їхній "нормальний" стиль життя, їхня мета -прийти до влади і "прибарахлится". Позор був у 19 році, коли привели до влади оцю шоблу... "хош поржем". Ну і як воно "ржать"?
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06.07.2023 11:51 Відповісти
ой чому ми ще не в НАТО та ЄС ?
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06.07.2023 08:04 Відповісти
Непідсуден - скаже шевченківський суд міста Київ.
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06.07.2023 08:17 Відповісти
цинизм гуманитарку, броники пистить, и яйца по 17. А это 501 зелёный зашквар
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06.07.2023 08:36 Відповісти
неначасі розхитувати човна - "нашу" Зєлю та дермака нудить
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06.07.2023 09:22 Відповісти
Байден заявив що Україну приймуть в НАТО лише після впровадження реформ та ефективної боротьби з корупцією.Замітьте,мова не йде навіть про війну,а КОРУПЦІЮ,А відповідь на поверхні:а хто буде боротися з корупціє,Дермак і Зе,чи Татаров,чи НЕслуги народу? Бджоли боряться з медом. І якщо 73 % дебілів знову обере "зелену" владу,а це стовідсотково,то не бачити Україні ні НАТО,ні ЄС.А коли закінчиться війна,то вже на другий день треба готовитися до нової,бо Раша нас ніколи не залишить в спокої,тільки членство в НАТО врятує.
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06.07.2023 09:28 Відповісти
"Слуги" якого народу?
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06.07.2023 09:30 Відповісти
У нас один воює, котрий має совість і не має грошей. А 10 (десять!) сидять за кордоном, в кущах, під спідницею, у квартирах знайомих (не вмикаючи світла, щоб не побачили), зі справками про "грижу", "плоскостопіє". "остеохондроз", "опікунство" ... під дахом у нардепів, міністрів, глав адміністрацій
Фронтовики кажуть, що, повернувшись, візьмуть за сраку кожного, вивезуть у посадку і "з фанатизмом" спитають, де ти , падло, було, як ми проливали кров і хоронили друзів? Думаю, що багато хто з цих сикунів набуде собі і грижу, і викривлення хребта, і ходитиме ривками і мичатиме і в памперсах...
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06.07.2023 09:32 Відповісти
І це було б шикарно!
Але ми всі прекрасно розуміємо, що цього не відбудеться. Не просто ж так набирають вже яку там, дев'яту гвардію "наступу", яка наступає в основному, я перепрошую дуже, де саме? Отож.
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06.07.2023 09:41 Відповісти
Відбудеться. Маю двох на фронті і знаю настрої не "від баби Параски". Може не всіх, і не зразу, але особливо "видатних", сикливих і продажних ... але не будемо про печальне. Дочекаємося хлопців з фронтів. ГАНДОНИ хай (поки) порадіють і поп"ють дешевого пива.
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06.07.2023 11:37 Відповісти
Тут головне питання в тому, чи повернуться оті фронтовики з війни живими? Шанси на це при нинішньому темпі та обсязі повномаштабної війни зовсім невеликі......
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06.07.2023 11:09 Відповісти
Депутата затримають? Ну-ну.
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06.07.2023 10:24 Відповісти
От прочитав коменти, негатив так і пре на зелепуг і що?.. Але не з місяця вони впали, ми самі їх обрали. Так хто кому винен? І ще одне, когось торкне, -ніхто, НІХТО не написав "****, я свого часу проголосував за цього уйобка, тут і моя вина". Зате зараз...
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06.07.2023 12:00 Відповісти
та не признаються... тільки матюгаються
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06.07.2023 15:04 Відповісти
 
 