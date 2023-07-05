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Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу, - Білий дім

байден

У Білому домі прокоментували ситуацію навколо Запорізької АЕС та умови вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Військова окупація росіянами атомної станції на Запоріжжі залишається дуже небезпечною, наголосила під час брифінгу 5 липня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За словами речниці, як і раніше, США продовжують уважно стежити за ситуацією на атомній станції. "Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії", – сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що пильний моніторинг ситуації з американського боку триватиме і надалі: "Ми дуже чітко заявили про це: уважно відстежуватимемо ситуацію і надалі", - сказала речниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вільнюському саміті потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення, - Зеленський

Жан-П’єр також додала з приводу перспектив вступу України до НАТО, що наразі США, підтримуючи відданість політиці відкритих дверей НАТО, продовжують обговорювати з союзниками прагнення України до євроатлантичної інтеграції, але не озвучила деталі таких перемовин.

Посадовиця нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка країна НАТО, перш ніж приєднатися до альянсу.

Автор: 

США (23417) членство в НАТО (1743) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+50
Надія тільки на Америку та ЕС. Щоб перешерстили всю цю гидоту, що у нас при владі.
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05.07.2023 23:52 Відповісти
+41
Найкращим стимулом вступу України в НАТО була б відставка президента Зеленського і формування уряду технократів з залученням іноземних консультантів. На це ніхто не піде, тому ми залишимось з наскрізь корумпованою владою неолігархів і війною один на один.
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06.07.2023 00:00 Відповісти
+38
А Щеля вже намилився їхати з мішком по НАТУ.
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05.07.2023 23:56 Відповісти
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Ще раз: що ти пропонуєш зараз зробити, щоб не гинули громадяни України? Конкретно? В реальному часі. Маячню про "асхвальт" і інше подібне писати не потрібно. Зараз українська армія озброєна, навчена і оснащена набагато краще, ніж при попередньому. Все за зразками НАТО і зброєю НАТО. Давай свої пропозиції.
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06.07.2023 01:28 Відповісти
Ще раз: Ти у нас "Гога" чи "Олексієнко"? Я Задав питання Олексієнку: "Чому "Петро кривавий" якщо при "зеленому миротворцю" загинуло в сотні людей більше"? Від нього відповіді я не чую - якщо хочеш відповісти за нього ти - давай Тільки тоді я дам відповіді на твої запитання!
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06.07.2023 04:59 Відповісти
Я тобі вже дав чітку відповідь: тоді загинуло менше людей, бо були пілписані два мінськи і оголошувались нескінченні режими тиші. Теж амнезія? Чому кривавий? А хто обіцяв закінчити війну за два тижні, а натомість затягнув її на всю свою каденцію?
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06.07.2023 07:56 Відповісти
Задаю питання яке ти любиш ставить своїм опонентам у тому випадку коли ти не згоден з ними: "Ти - ДЕБІЛ?!" Коли Порошенко це казав - був конфлікт з сотнями "путінвведістів" - місцевих придурків Їх можна було розігнать за два тжні силами наявної на той час армії Тоді не було "Іловайська" з "Зеленодольськом" і десятків тисяч "ихтамнєтов" які в українських степах "заблудилися"
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06.07.2023 08:52 Відповісти
І чому не розігнав?
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06.07.2023 09:14 Відповісти
Чим? Голим пісюном? Так він же не "майстер гри членом на роялі"! Він державу зміцнював: армію розвивав та озброював Розвертав ВПК, зруйнований при "папєредніках" - ВАНОЙ та Януковичу Розвертав програми переозброєння
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06.07.2023 09:45 Відповісти
Якщо судити по вашій маячні, то у 18-му вже мали відроджену, навчену, озброєну новітніми зразками озброєння, виготовленими на "розвернутому ВПК", армію. Хто заважав почати визволення Донбасу? Чи скільки часу вашому ідолу ще треба було? На скільки сроків ще треба було його обирати? Чотири? П"ять? Чи обнулить пожиттєво, як куйла?
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06.07.2023 09:51 Відповісти
Знову задаю твоє улюблене питання: "Ти що - ДЕБІЛ?!"
- Армія була розвернута А хто її потім став скорочувать та ліквідовувать перспективні бойові підрозділи "УЖЕ РОЗВЕРНУТОЇ АРМІЇ"?

- Новітні ЗРАЗКИ озброєння були розроблені Справа була за СЕРІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ Для цього потрібно було вкласти гроші у ВПК Скажи мені - а ХТО забрав гроші з бюджету і витратив їх на "велике крадівництво" та "мульярд дерев" і "університети майбутнього" з "Є-бабусями"?

- При Порошенку значна частина Донбасу вже була звільнена Покажи мені хоч метр землі звільнений "Блазнем" з моменту інавгурації до 24 лютого 2022 року!
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06.07.2023 10:07 Відповісти
Що звільнене? Дебальцеве? Ні? А хто завадив звільнити? Армія відновлена, навчена, озброєна. Що ще треба?
Новітні зразки? Вони існували лише в кількох дослідних екземплярах. Серійне виробництво? Про що ти гундосиш? За п"ять років царювання минулого гівняний шматок труби Молот, зроблений за зразком 50-х років минулого століття, так і не змогли довести до стану, придатнього для застосування. Про які НОВІТНІ зразки при такому розкладі ти мариш? Адекватного мислення взагалі залишилось хоч трохи?
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Все! "Полеміка" "здохла" "Гога" почав "тупий дристомет"! Підтримувать тебе в цьому не буду - "сери" сам з собою!
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06.07.2023 10:38 Відповісти
Що, як почав тикати носом у власне гівно, як шкідливого кота, то зразу "дристомет"? Отож-бо.
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06.07.2023 11:40 Відповісти
І хто ж це мене "тикає"? Ти? Та ти тільки у власне лайно своїм-же власним носом тикать здатен З тебе другий день стібуться тут і трохи "нахєр" не посилають - бо ти всіх своєю "упоротістю" дістав - а ти ще й "пір"я стовбурчиш" Тобі ззаду не видно що у тебе "хвіст вищипаний" і ти "світиш голим задом"!
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06.07.2023 12:04 Відповісти
Щось я не бачу стьобу. Бачу, як ти разом з такими ж, як і сам, імбіцилами впадаєте в істерику від моїх простих запитань, які вщент розбивають святість і непогрішимість вашого ідола.
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06.07.2023 12:18 Відповісти
Так чого ж ти другий день тут "ікру мечеш"? Дадуть по кумполу - посидиш, очухаєшся - і знов якусь херню морозиш! Невже так добре платять - що ти так методично себе дурнем виставляєш?
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Цікаво ж спостерігати, як ви тут б"єтесь в істериці і обсираєтесь від безсилої люті.
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06.07.2023 13:23 Відповісти
То лише у твоїх "вологих фантазіях"!
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06.07.2023 13:52 Відповісти
Це реальність. Ти, сам того не помічаючи, сходиш на гівно.
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06.07.2023 14:09 Відповісти
...!
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06.07.2023 14:30 Відповісти
Не 'війну, а АТО'. Анти-терористичну операцію. Проти терористів гіркіна та 'сепарів'. Гіркін втік зі Слов'янська на рашу в багажнику. І АТО закінчилось. Далі раша ввела своїх регулярів у серпні. І пішла вже війна. Кінець серпня пригадай - руzняву десантуру та їх призовників у полоні пригадай. То вже не АТО. То війна.

А для бубочки - корпоративи, 'чисто-ньюз', з москви, чергові 'свати-папіки' та 'свіданія' від московського кварталу.
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06.07.2023 13:00 Відповісти
Це так, замість реально закінчити АТО, він його просто перейменував в ООС. І таке на*балово за 5 років було далеко не одне, тому народ і попер його з трона. Брешуть всі політики, навіть європейські, але ж треба і міру знати.
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06.07.2023 13:14 Відповісти
"закончіть.."? Це, як Зе "закончіть вайну"?
Ти родич Зе?
От як ти се уявляєш?
Уяви, як тебе ******* кийками семеро.
І з тобою жінка-діти - ти не втечеш. Уявив?
От як ти це 'закончіш"?
Варіанти:
1) ти, Goga Gruzin, там і подохнеш, або
2) ти, Goga Gruzin, запропонуєш їм тебе не бити, а поставити навколішки та дрючити.

Як ти "закончіш" те?
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07.07.2023 01:28 Відповісти
Гога Грузін не уявляє, бо він в президенти не балотується. А як це собі уявляв КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ, коли перед виборами обіцяв закінчити АТО за два тижні? Що планував? Подохнуть? Чи бути віддрюченим куйлом? Чи то були просто порожні передвиборчі обіцянки? Ну то за них він і отримав копняка на наступних виборах.
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07.07.2023 07:49 Відповісти
Хто і коли озброїв і навчив нашу армію? І за чий рахунок? До чого ці висери про попередників? І чому про "асфальт" не можна говорити? Завдяки кому наша армія озброєна і навчена краще ніж 3 роки тому? Коли її почали озброювати та навчати?
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06.07.2023 05:20 Відповісти
НАТО навчило і озброїло. І вже при боневтіку. При вашому ідолу дали десяток джавелінів, які категорично заборонили використовувати на війні. Пам"ять відбило? Йди лікуйся.
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06.07.2023 07:52 Відповісти
Так НАТО дало? Чи найвеличніший лідер ********** забезпечив? У чому його заслуга? Бо невтик? Іди сам лечись. У ЧОМУ ЗАСЛУГА БОНЕВТІКА? У підготовці до шашликів? І асфальт тут ні до чого? Секта дебілів. На жаль це не лікується.
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06.07.2023 11:20 Відповісти
А хто забезпечив? Чим? "Молотом", який повбивав своїх і не вбив жодного ворога? До сраки таке забезпечення.
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06.07.2023 11:43 Відповісти
Описка : "сотні тисяч людей"
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06.07.2023 05:37 Відповісти
Ви там усі нюхаєте? З найвеличнішого приклад берете? Той теж, як нюхне, то давай хрень нести.
Ніхто так не втопив в крові нашу країну, як зелене чмо!
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06.07.2023 01:10 Відповісти
Без оманського Зе, той ***** не рипався.
Москалики є поплічники найвеличнійєвшивого боневтіка, що відкрив оркам двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі:
- Зе особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- Зе розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- ліквідував дивізіони "шилок" пво вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси пво на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф).....
.....та все інше.

Хоч якась кримінальна справа відкрита?
Хоча щось?
Баканов де? Бо, друх дєтства інфантіла Зе?
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06.07.2023 03:26 Відповісти
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Но нашлись те,
кто их пожалели,
Те, кто открыл
зверям эти двери.
Зверей встретили песни
и добрый смех.
Звери вошли
и убили всех.
Автор: Братья Стругацкие
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06.07.2023 05:34 Відповісти
Цю хвору маячню я тут читаю вже півтора року. Давай щось свіжіше. І чому сам не захищаєш Батьківщину? Чи нити з-за океану на Цензорі безпечніше?
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06.07.2023 08:05 Відповісти
Так ти ж у нас теж "сидиш за морем" І "ниєш" і не "захищаєш Батьківщину" "Чи нити з-за моря на Цензорі безпечніше?"
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06.07.2023 10:19 Відповісти
Я в Україні. 100 разів про це вже тут писав. Але вкрай обмежені розумові здібності не дозволяють тобі осмислити написане.
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06.07.2023 12:03 Відповісти
ТО чого не на фронті?
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06.07.2023 12:07 Відповісти
А ти чого? Вперед, орли, а я за вами.
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06.07.2023 12:20 Відповісти
Я своє відвоював - нога протезована Тепер твоя черга Приймай естафету!
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06.07.2023 13:03 Відповісти
Де ти там воював? На колчаковських фронтах в інтернеті? Щодо ноги, звісно, співчуваю, чисто по-людськи. Хоч ти і ідіот, але все ж таки...
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06.07.2023 13:26 Відповісти
Не **********! Марш на фронт! Чи ти собі інвалідність у психіатра пробиваєш?
А де я "біду" отримав - не твоя справа... Вже п"ять років з пластиною в нозі!
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06.07.2023 13:45 Відповісти
Що мені відбріхуватись? Міг би - пішов. Не сидів би тут, на Цензорі, з вами, недоумками. Щодо твоєї "біди"... Мені, в принципі, все одно, таких, як ти, багато насправді... З пластиною, але живий... Колись це називалось по-кацапськи "члєновредітєльство"...
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06.07.2023 14:16 Відповісти
Тобі-б, ****, таке "членоврєдітєльство"! Али ти й так "богом ображений" Бо у тебе голова "поврєждєна" Коли будуть судить "Блазня" якому ти зад прикриваєш - я хочу почитать тут - як ти "перевзуваться" будеш!
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06.07.2023 14:28 Відповісти
Мені нема в чому перевзуваться, я тут вже 100 разів писав, що зневажаю блазня так само, як і його попередника. Але ж чукча не чітатєль. Чи не здатен осмилити прочитане. І так, мені щиро жаль, що ти виявився таким слабкодухим. А бажати комусь зла не поспішай. Бо воно має здатність повертатись. Так, не зразу, можливо, навіть, через одне - два покоління. Але повертається обов"язково...
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06.07.2023 14:47 Відповісти
... ... !!!
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06.07.2023 15:01 Відповісти
Зазвичай впадають в істерику і неадекватно реагують люди, яких впіймали на чомусь не дуже, як кажуть, приємному... Чи на якійсь брехні... Чи викривають не дуже приємні факти з біографії... Чи які не можуть аргументовано відповісти опоненту...
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06.07.2023 15:10 Відповісти
Дурню! Вже кілька годин тебе, майже відкрито, на кількох гілках, "нахер посилають" - бо ти полеміку по темі перетворюєш у звичайний срач", а ти ніяк не заспокоїшся - все продовжуєш "лайном плюваться" Заспокойся вже Ти достатньо ясно показав себе недоумком і всі уже в належній мірі в цьому впевнилися Ти свого добився Радій!
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06.07.2023 16:05 Відповісти
Хто "посилає"? Два чи три такі ж істеричні недоумки і розумововідсталі неадеквати, як ти? Які не здатні ні прочитати правильно написане, ні, тим більше, осмислити прочитане? Не сміши. На вас увагу можуть звертати хіба що такі ж самі придурки. Щезни вже і не ганьбись своєю істерикою.
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06.07.2023 16:15 Відповісти
. ... !!!
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06.07.2023 16:24 Відповісти
Де маячня? Де???

А що, фронт тільки на фронті?
Твій нікчемний Зе, що, придбав для ЗСУ все необхідне?

Точніше, твій нарко-Зе хоть щось придбав для ЗСУ?
Хоч аптечку? Ні?
Броніка? Шолома? Теж, ні?
Кунга? Дрона? Автівку? Знов, ні?
Приціли? Взуття? Рації?
Облаштував безпечне помешкання/укриття?

Ні? А, що Зе зробив? Не втік?
Та все ******** на яйцях та асфальті?
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06.07.2023 12:38 Відповісти
Це ниття вже півтора року. Вже всі знають, що ЗСУ тримаються тільки завдяки Святому і Непогрішимому, який, вже навіть не перебуваючи на посаді президента, тримає всю країну. Без нього давно б уже все загнулось. З цим розібрались. Давай щось новіше. Схоже, ти пропустив і вчорашній вечірній і сьогоднішній ранковий укол. Фантазуй далі.
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Велика війна, придурку Goga Gruzin, йде не пів, а майже півтора року. І весь цей час, з першого дня, тисячи, як ти кажеш, святих і непогрішимих громадян, забезпечують таку ж святу і непогрішиму ЗСУ всім необхідним, що твій боневтік Зе проїбав та ******** на асфальті.
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06.07.2023 13:14 Відповісти
Ще раз, дебіле: я за зе не голосував і зневажаю його так само, як і попереднього. 100 разів уже тут писав. Чи ти настільки розумово відсталий, що не в змозі осмислити прочитане? І, навіть, правильно прочитати. В попередньому коментарі так і написав: ПІВТОРА року. Якщо не здатен, навіть, прочитати, навіщо взагалі вступаєш в дискусію?
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06.07.2023 13:20 Відповісти
півтора, півтора..
- що ти, паскуда Goga Gruzin, зробив корисного для України за ці ПІВТОРА роки великої війни?
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07.07.2023 11:03 Відповісти
В будь-якому разі, хоча б, шкоди стільки, як ти, не наробив.
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07.07.2023 11:17 Відповісти
вчора мін. оборони британії сказало, що Україна САМА знищила десь біля половини мосКАЛьської боєздатності!!!! не просто половини, яка зайшла в Україну, а половину від ВСІЄЇ БОЄЗДАТНОСТІ!!!!

а нато хай продовжує пердіти в муку далі на чолі з маразматиком біденом....
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06.07.2023 00:38 Відповісти
яйця по 17 це не за стандартами нато
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06.07.2023 00:56 Відповісти
Реформы Байдена и его сына наркомана?

"Порошок, из-за которого эвакуировали Белый дом, оказался кокаином"


05 Июля 2023 г., 10:22

https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202.html https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202_print.html https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202.html

https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202.html
AP Photo/Alex Brandon

Спецслужбы США завершили анализ подозрительной белой субстанции, которая была обнаружена вечером 2 июля в одном из рабочих помещений Белого дома, в зоне, недоступной для посторонних. Как сообщает https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66104993 BBC , порошок оказался кокаином.

Находка заставила Секретную службу США полностью эвакуировать резиденцию президента. На место были вызваны пожарные. Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми рассказал: достаточно быстро было установлено, что порошок опасности не представляет."
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06.07.2023 01:00 Відповісти
їдь в расію, там точно такі новини буде з ким обсудити
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06.07.2023 01:48 Відповісти
Не очаровуйтесь щоб не розчаровуватись. Кокаїн в Білому Домі таки знайшли. В робочих приміщеннях.
https://www.wsj.com/articles/secret-service-says-cocaine-was-found-at-white-house-b3b88ea0?mod=hp_listb_pos2 Secret Service Says Cocaine Was Found at White House (WSJ)
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06.07.2023 07:06 Відповісти
Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, поскольку Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

Как пишет газета, Уоллес считался фаворитом на пост нового главы альянса после ухода Йенса Столтенберга; его кандидатуру «сильно лоббировал» премьер Британии Риши Сунак во время встречи с Байденом. Позднее американский президент заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть «очень квалифицированный человек» на эту должность.

В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США, пишет газета. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг «положил конец всем надеждам» министра возглавить блок.

Накануне Telegraph сообщила, что Байден не поддержал кандидатуру Уоллеса из-за его «беспрецедентной поддержки Украины». По данным газеты, в отношениях Лондона с Вашингтоном была напряженность, поскольку Уоллес в вопросе военной помощи Киеву, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, «часто заходил дальше США». Издание писало также, что американские власти отели бы видеть на посту генсека НАТО главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне это не подтвердила."
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06.07.2023 02:06 Відповісти
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/05/ben-wallace-nato-chief-joe-biden-ukraine-f16/?fbclid=IwAR3LbhlkTt6M-tx0oF7dAd5RUXbcBks70UD6_VEa3Hof7RCRznPT9xapDM4 Training Ukraine pilots in F-16s ended Ben Wallace's hopes of being Nato chief (telegraph.co.uk)
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06.07.2023 02:09 Відповісти
Той, хто хоче, шукає можливості,
а той, хто не хоче, шукає причини, щоб відмовити, ... і шукає можливості допомогти Путіну.
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06.07.2023 02:37 Відповісти
ну да, кацапстан - член магате, оон и т.д. и т.п., как и США. кацапстан говорит, что можно захватывать атомные станции, ставить там тяжелое вооружение, минировать и т.д. (и спокойно захватывает) США - говорят, что нельзя и ничего не делают (и даже не собираются турнуть кацапов из того же магате и ООН). из того логически следует - захватывать можно.
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06.07.2023 03:36 Відповісти
Це лицемірство вже набридло. Каховську дамбу вже "наспостерігали"
"гаранти територіальної цілісності України"?
Україна одна виконує роботу НАТО, так ви навіть ВСІ НЕОБХІДНІ інструменти надати не можете для наступу...

Реформи, відкриті двері... 21 країна на зараз вважає що Україні місце в НАТО.
Поверніть ядерну зброю, бо ви НЕ гаранти НІЧОГО.

Ще Салівана запустіть нехай Залужному пояснить чому Україні в контрнаступі не потрібні літаки.
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06.07.2023 04:03 Відповісти
Навiщо iм надавати всi необхiднi iнструменти ?
Навiщо iм повертати ядерну зброю ?

Вище керiвництво США не мислить примiтивними критерiями "побити оркiв" - там плани на роки вперед. Перемога Украiни в цих планах не обов`язкова, бо вже давно б дiяли ефективно. Але мабуть рашкiнський уран (санкцii-уянкцii) дорожче.
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06.07.2023 04:27 Відповісти
"Примітивні критерії", це маючі найкращу розвідку в світі - поховати Київ за 3 доби, а Україну за декілька тижнів.

Якщо "перемога України не обовʼязкова" - то на кордонах Польщі та країн Балтії був би повторений ультиматум ***** від грудня 2021 року.

І на деякі поступки, в цьому випадку, НАТО мусило б піти, тому що альянс створений не для того щоб захищатись, а для того щоб не воювати.
На початку війни це декламував кожен день тижнями генсек Столтенберг - "Головне завдання НАТО - не втрутитись у війну".

А на іншому континенті в цей час президент США кожного дня казав що "Ніколи американський солдат не ступить на українську землю". Наче даючи зелене світло оркам - валити Україну і щоб були впевнені що не американці, не натівці не втрутяться безпосередньо у цей конфлікт.

Важку зброю надали лишень на 3 місяць війни, кацапську ракету яка потрапила до Польщі "слідчий" Байден за декілька годин визначив українською. Тому що інакше про "захист кожного дюйму країн НАТО" довелось би відповісти.

Україні немає місця в НАТО, поки там сидять ссикуни, мова "про реформи" - це не про реформи.
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06.07.2023 05:23 Відповісти
Ну взагалi так, хоча якби Украiна була багатенькою та мала змогу купувати захiдну зброю - то я думаю що скорiше б взяли. Швецiю i Фiнляндiю беруть же.

А взагалi на мою думку, НАТО - це нежиттездатна структура з самого початку, просто не було шансу затестити ii на дii. Щось менi здаеться, що навiть при прямому нападу на якусь маленьку краiнку на кшталт Польщi, Прибалтики чи Румунii - допомога вiд НАТО буде так ж як i нам - стурбованноcтi + постачання зброi, хiба що може новiше анiж нам.

Колись у давнину, нашi пращури складали договiр "ми, держава А, у випадку нападу на державу Б з боку держави В, зобов`язуемося негайно вступити в вiйну проти держави В на сторонi держави Б".

Хвалена ж п`ята стаття таке бачення, що складалася з метою вiдпетляти вiд союзницьких зобов`язань.
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06.07.2023 06:43 Відповісти
"Гибель народу без Слова Божого" (с)
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06.07.2023 06:11 Відповісти
О! Вже більш прямо для наріду! РЕФОРМИ робіть, а не відосики. Зелю треба знімати. Можно за допомогою снайпера, що полює на кошовог
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06.07.2023 06:19 Відповісти
А от дзуськи про себе відповів ясновельможний...
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06.07.2023 06:43 Відповісти
Джо а Угорщина відповідає, яка наскрізь корумпована? А інші клоаки які є в НАТО корупційні
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06.07.2023 06:55 Відповісти
Щодо самого животворящого конгрес проводить розслідування його корупційних схем.
Тому йому замовкнути б і не відсвічувати.
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06.07.2023 07:40 Відповісти
Подивися рейтинг ведення бізнесу, сприйняття корупції, у мадяршини там все непогано, навідміну від України яка в самому кінці. А фашист орбан - це не вся Угорщина, тому не варто їх об'єднувати.
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06.07.2023 08:03 Відповісти
Коротше для вступу в НАТО, зелепузим треба перестати красти. Що нереально. Чекаємо відосікі з незадоволеним клованом,де він плачеться,що їх "кінулі".
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06.07.2023 07:03 Відповісти
Треба перестати красти не тільки їм. Влада на місцях належить не тільки зеленми. І щось не пригадую при якому президенті не крали. Вже неодноразово наголошував - треба змінювати корупційно-олігархічну систему, кальковану з рашки, а не свиней біля корита. На жаль, ще не з'явилися в Україні люди при владі, які на це здатні. Жадібність перемагає, хто б там щось не з них не казав про патріотизм.
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06.07.2023 08:05 Відповісти
олігархат - це виключно тєма антимонопольного комітету, а зовсім не боротьба з багатими. Коли в Україні головний антимонопольщик - подруга подруги - Ze, то такий і результат боротьби з олігархами.
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06.07.2023 08:16 Відповісти
Що повідомляють ЗМІ? Виявляється не крадуть, а "заробляють"! І продовжуть "заробляти", поки суд не встановить, що відбулася саме крадіжка бюджетних коштів, гуманітарної допомоги, грошей та власності ошуканих громадян. Але і судді "заробляють" через бекофіси, і ті, хто повинен отримати вироки та сидіти за крадіжки мільйонів, безкарно продовжують "заробляти".
Чи потрібні НАТО така корупція та злодії - "заробітчани"?
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06.07.2023 09:52 Відповісти
Сьогодні Жан-П'єр в особливому ударі, і причину вже з'ясували -

https://www.wsj.com/articles/secret-service-says-cocaine-was-found-at-white-house-b3b88ea0?mod=hp_listb_pos2 Secret Service Says Cocaine Was Found at White House
Investigation is under way to determine who left the drug in a work area of the West Wing
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06.07.2023 07:04 Відповісти
Давайте сначала закончим войну, желательно победой, потом изберем достойного президента, а тогда и за реформы поговорим. Украина их не делает, реформы делает президент и власть в целом.
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06.07.2023 07:13 Відповісти
Самое проблемное - закончить войну с таким президентом не полным разгромом. Шо за нарратив - нельзя сменить власть при войне! Начинаем икону животворящую из власти делать?
Раньше целые короли гибли на войне идя в атаку впереди войска и ничего - нации живы и большинство процветает.
А вообще-то беда в том, что нет осознания гражданами своих прав и своей роли как единственного источника власти в Украине, как написано в Конституции.
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06.07.2023 09:12 Відповісти
Саме так. Громадяни обирають чергове лайно і далі чекають, що воно само за всіх буде все робити.
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Особисто я тільки за
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06.07.2023 07:17 Відповісти
на Америку уся надія перемогти нашу корупцію - Байден допоможи !!!
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06.07.2023 08:00 Відповісти
Байден вже відкритим текстом каже, що саме зепітор і його шапіто є головною причиною чому ми не в НАТО.
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06.07.2023 08:12 Відповісти
Они бояться, что если Украину примут в НАТО при Зеленском, то он тогда станет украинским Путиным - будет избираться вечно!
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06.07.2023 09:02 Відповісти
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