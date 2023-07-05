Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу, - Білий дім
У Білому домі прокоментували ситуацію навколо Запорізької АЕС та умови вступу України до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Військова окупація росіянами атомної станції на Запоріжжі залишається дуже небезпечною, наголосила під час брифінгу 5 липня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
За словами речниці, як і раніше, США продовжують уважно стежити за ситуацією на атомній станції. "Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії", – сказала Жан-П’єр.
Вона також додала, що пильний моніторинг ситуації з американського боку триватиме і надалі: "Ми дуже чітко заявили про це: уважно відстежуватимемо ситуацію і надалі", - сказала речниця Білого дому.
Жан-П’єр також додала з приводу перспектив вступу України до НАТО, що наразі США, підтримуючи відданість політиці відкритих дверей НАТО, продовжують обговорювати з союзниками прагнення України до євроатлантичної інтеграції, але не озвучила деталі таких перемовин.
Посадовиця нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка країна НАТО, перш ніж приєднатися до альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
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- Армія була розвернута А хто її потім став скорочувать та ліквідовувать перспективні бойові підрозділи "УЖЕ РОЗВЕРНУТОЇ АРМІЇ"?
- Новітні ЗРАЗКИ озброєння були розроблені Справа була за СЕРІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ Для цього потрібно було вкласти гроші у ВПК Скажи мені - а ХТО забрав гроші з бюджету і витратив їх на "велике крадівництво" та "мульярд дерев" і "університети майбутнього" з "Є-бабусями"?
- При Порошенку значна частина Донбасу вже була звільнена Покажи мені хоч метр землі звільнений "Блазнем" з моменту інавгурації до 24 лютого 2022 року!
Новітні зразки? Вони існували лише в кількох дослідних екземплярах. Серійне виробництво? Про що ти гундосиш? За п"ять років царювання минулого гівняний шматок труби Молот, зроблений за зразком 50-х років минулого століття, так і не змогли довести до стану, придатнього для застосування. Про які НОВІТНІ зразки при такому розкладі ти мариш? Адекватного мислення взагалі залишилось хоч трохи?
А для бубочки - корпоративи, 'чисто-ньюз', з москви, чергові 'свати-папіки' та 'свіданія' від московського кварталу.
Ти родич Зе?
От як ти се уявляєш?
Уяви, як тебе ******* кийками семеро.
І з тобою жінка-діти - ти не втечеш. Уявив?
От як ти це 'закончіш"?
Варіанти:
1) ти, Goga Gruzin, там і подохнеш, або
2) ти, Goga Gruzin, запропонуєш їм тебе не бити, а поставити навколішки та дрючити.
Як ти "закончіш" те?
Ніхто так не втопив в крові нашу країну, як зелене чмо!
Москалики є поплічники найвеличнійєвшивого боневтіка, що відкрив оркам двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі:
- Зе особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- Зе розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- ліквідував дивізіони "шилок" пво вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси пво на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф).....
.....та все інше.
Хоч якась кримінальна справа відкрита?
Хоча щось?
Баканов де? Бо, друх дєтства інфантіла Зе?
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Но нашлись те,
кто их пожалели,
Те, кто открыл
зверям эти двери.
Зверей встретили песни
и добрый смех.
Звери вошли
и убили всех.
Автор: Братья Стругацкие
А де я "біду" отримав - не твоя справа... Вже п"ять років з пластиною в нозі!
А що, фронт тільки на фронті?
Твій нікчемний Зе, що, придбав для ЗСУ все необхідне?
Точніше, твій нарко-Зе хоть щось придбав для ЗСУ?
Хоч аптечку? Ні?
Броніка? Шолома? Теж, ні?
Кунга? Дрона? Автівку? Знов, ні?
Приціли? Взуття? Рації?
Облаштував безпечне помешкання/укриття?
Ні? А, що Зе зробив? Не втік?
Та все ******** на яйцях та асфальті?
- що ти, паскуда Goga Gruzin, зробив корисного для України за ці ПІВТОРА роки великої війни?
а нато хай продовжує пердіти в муку далі на чолі з маразматиком біденом....
"Порошок, из-за которого эвакуировали Белый дом, оказался кокаином"
05 Июля 2023 г., 10:22
https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202.html https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202_print.html https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202.html
https://www.newsru.co.il/world/5jul2023/white_202.html
AP Photo/Alex Brandon
Спецслужбы США завершили анализ подозрительной белой субстанции, которая была обнаружена вечером 2 июля в одном из рабочих помещений Белого дома, в зоне, недоступной для посторонних. Как сообщает https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66104993 BBC , порошок оказался кокаином.
Находка заставила Секретную службу США полностью эвакуировать резиденцию президента. На место были вызваны пожарные. Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми рассказал: достаточно быстро было установлено, что порошок опасности не представляет."
https://www.wsj.com/articles/secret-service-says-cocaine-was-found-at-white-house-b3b88ea0?mod=hp_listb_pos2 Secret Service Says Cocaine Was Found at White House (WSJ)
Как пишет газета, Уоллес считался фаворитом на пост нового главы альянса после ухода Йенса Столтенберга; его кандидатуру «сильно лоббировал» премьер Британии Риши Сунак во время встречи с Байденом. Позднее американский президент заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть «очень квалифицированный человек» на эту должность.
В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США, пишет газета. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг «положил конец всем надеждам» министра возглавить блок.
Накануне Telegraph сообщила, что Байден не поддержал кандидатуру Уоллеса из-за его «беспрецедентной поддержки Украины». По данным газеты, в отношениях Лондона с Вашингтоном была напряженность, поскольку Уоллес в вопросе военной помощи Киеву, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, «часто заходил дальше США». Издание писало также, что американские власти отели бы видеть на посту генсека НАТО главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне это не подтвердила."
а той, хто не хоче, шукає причини, щоб відмовити, ... і шукає можливості допомогти Путіну.
"гаранти територіальної цілісності України"?
Україна одна виконує роботу НАТО, так ви навіть ВСІ НЕОБХІДНІ інструменти надати не можете для наступу...
Реформи, відкриті двері... 21 країна на зараз вважає що Україні місце в НАТО.
Поверніть ядерну зброю, бо ви НЕ гаранти НІЧОГО.
Ще Салівана запустіть нехай Залужному пояснить чому Україні в контрнаступі не потрібні літаки.
Навiщо iм повертати ядерну зброю ?
Вище керiвництво США не мислить примiтивними критерiями "побити оркiв" - там плани на роки вперед. Перемога Украiни в цих планах не обов`язкова, бо вже давно б дiяли ефективно. Але мабуть рашкiнський уран (санкцii-уянкцii) дорожче.
Якщо "перемога України не обовʼязкова" - то на кордонах Польщі та країн Балтії був би повторений ультиматум ***** від грудня 2021 року.
І на деякі поступки, в цьому випадку, НАТО мусило б піти, тому що альянс створений не для того щоб захищатись, а для того щоб не воювати.
На початку війни це декламував кожен день тижнями генсек Столтенберг - "Головне завдання НАТО - не втрутитись у війну".
А на іншому континенті в цей час президент США кожного дня казав що "Ніколи американський солдат не ступить на українську землю". Наче даючи зелене світло оркам - валити Україну і щоб були впевнені що не американці, не натівці не втрутяться безпосередньо у цей конфлікт.
Важку зброю надали лишень на 3 місяць війни, кацапську ракету яка потрапила до Польщі "слідчий" Байден за декілька годин визначив українською. Тому що інакше про "захист кожного дюйму країн НАТО" довелось би відповісти.
Україні немає місця в НАТО, поки там сидять ссикуни, мова "про реформи" - це не про реформи.
А взагалi на мою думку, НАТО - це нежиттездатна структура з самого початку, просто не було шансу затестити ii на дii. Щось менi здаеться, що навiть при прямому нападу на якусь маленьку краiнку на кшталт Польщi, Прибалтики чи Румунii - допомога вiд НАТО буде так ж як i нам - стурбованноcтi + постачання зброi, хiба що може новiше анiж нам.
Колись у давнину, нашi пращури складали договiр "ми, держава А, у випадку нападу на державу Б з боку держави В, зобов`язуемося негайно вступити в вiйну проти держави В на сторонi держави Б".
Хвалена ж п`ята стаття таке бачення, що складалася з метою вiдпетляти вiд союзницьких зобов`язань.
Тому йому замовкнути б і не відсвічувати.
Чи потрібні НАТО така корупція та злодії - "заробітчани"?
https://www.wsj.com/articles/secret-service-says-cocaine-was-found-at-white-house-b3b88ea0?mod=hp_listb_pos2 Secret Service Says Cocaine Was Found at White House
Investigation is under way to determine who left the drug in a work area of the West Wing
Раньше целые короли гибли на войне идя в атаку впереди войска и ничего - нации живы и большинство процветает.
А вообще-то беда в том, что нет осознания гражданами своих прав и своей роли как единственного источника власти в Украине, как написано в Конституции.