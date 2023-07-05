Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу, - Білий дім

У Білому домі прокоментували ситуацію навколо Запорізької АЕС та умови вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Військова окупація росіянами атомної станції на Запоріжжі залишається дуже небезпечною, наголосила під час брифінгу 5 липня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За словами речниці, як і раніше, США продовжують уважно стежити за ситуацією на атомній станції. "Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії", – сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що пильний моніторинг ситуації з американського боку триватиме і надалі: "Ми дуже чітко заявили про це: уважно відстежуватимемо ситуацію і надалі", - сказала речниця Білого дому.

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Жан-П’єр також додала з приводу перспектив вступу України до НАТО, що наразі США, підтримуючи відданість політиці відкритих дверей НАТО, продовжують обговорювати з союзниками прагнення України до євроатлантичної інтеграції, але не озвучила деталі таких перемовин.

Посадовиця нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка країна НАТО, перш ніж приєднатися до альянсу.