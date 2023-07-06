Протягом 5 липня росіяни 36 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 279 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 279 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: були артобстріли громади – 45 вибухів та мінометні обстріли – 10 вибухів.
Краснопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (3 вибухи). Також зафіксовано артилерійські обстріли (23 вибухи) та мінометні обстріли (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено десять легкових автомобілів, приватний житловий будинок.
Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (24 вибухи).
Есманська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та артобстріли (30 вибухів).
Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (11 вибухів).
Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (54 вибухи). Також був здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (6 вибухів).
Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (25 вибухів), унаслідок чого пошкоджено 2 приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину, автомобіль та мопед"
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