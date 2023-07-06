Протягом 5 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів скупчення окупантів, 8 артилерійських засобів, 3 станції РЕБ, 2 засоби ППО, склад та пункт управління, - Генштаб

Генштаб оприлюднив інформацію щодо ударів артилерії та авіації Сил оборони по російських окупантах протягом 05 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження окупантів, 18 артилерійських засобів, 3 ЗРК, 3 склади, 3 засоби ППО, 2 станції РЕБ, - Генштаб