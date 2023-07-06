Протягом 5 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів скупчення окупантів, 8 артилерійських засобів, 3 станції РЕБ, 2 засоби ППО, склад та пункт управління, - Генштаб
Генштаб оприлюднив інформацію щодо ударів артилерії та авіації Сил оборони по російських окупантах протягом 05 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби противника".
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Olga Mansika #550965
показати весь коментар06.07.2023 02:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Hobby Programming
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Нина Карпенко
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