Дані ООН про кількість постраждалих від російської війни дітей є лише вершиною айсберга, - представниця Британії при ООН Вудворд

Цифри ООН не відображають справжніх масштабів і обсягів порушень стосовно українських дітей.

Про це під час щорічних відкритих дебатів "Діти та збройні конфлікти" заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Вперше постійний член цієї ради, Російська Федерація, визначається відповідальною за понад 1200 грубих порушень щодо дітей", - наголосила Вудворд.

Вона додала, що діти не починають війни, але вони залишаються найбільш вразливими до їх наслідків. І є лише один шлях який може покласти край стражданням українських дітей – це припинення незаконного вторгнення Росії.

"Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля уряду України захистити своїх дітей і повернути їх додому після примусової депортації Росією", – запевнила Вудворд.

Тим часом Джеффрі де Лаурентіс, заступник постійної представниці США при ООН, заявив, що військовослужбовці Збройних сил Росії та їх посадові особи вчинили злочини проти людяності, в тому числі проти дітей.

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Представники російських військ страчували українських чоловіків, жінок і дітей, а також разом з іншими російськими чиновниками депортували до Росії сотні тисяч мирних українських громадян, зокрема, дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами, нагадав де Лаурентіс.

Ці дії не є випадковими чи спонтанними, наголосив він. Вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки на цивільне населення України. Російські війська продовжують атакувати райони явного перебування дітей, зокрема, школи, лікарні та житлові будинки.Крім того, де Лаурентіс нагадав: діти не просто потрапляють під перехресний вогонь. Вони стають жертвами із жорстокого умислу.

"Ця сувора реальність служить гострим нагадуванням про терміновість і необхідність зміцнення потенціалу міжнародної спільноти щодо захисту дітей і про вкрай важливу необхідність для всіх держав поважати міжнародне право та принципи, закріплені в Статуті ООН", - заявив заступник постійної представниці США при ООН.

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