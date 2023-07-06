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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу "Shahed"

ракети

Вночі противник завдав чергового ракетного удару по Україні. Минулої доби росіяни атакували території України "шахедами", завдавали авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, троє загиблих. ВIДЕО

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Генштаб ЗС (6784) ракети (4074) атака (368)


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Зараз "зрадолюби" завиють : "А чого тіільки два "шахеди" з п"яти збили!" Приводжу приклад часів ІІ Світової (британська статистика) : "двадцять п"ять процентів запущених (і які долетіли до Британії) крилатих ракет Фау-1 збили винищувачі Сімнадцять процентів - зенітна артилерія Сім процентів упало при зіткненні з аеростатами загородження Тобто знищувалась половина ракет Британці вважали це низькою ефективністю ФАУ-1 Вказували на її "слабкі сторони" - низька швидкість висота польоту і погана точність прицілювання
До речі - Фау-1 несла майже півтони вибухівки (тобто білше "шахеда") та летіла швидше "шахеда" Не зафіксовано ні одного випадку збиття ФАУ-1 стрілецькою зброєю А наші хлопці "шахеди" часом з автоматів збивають! Та й часом ні один "шахед" за ніч не долітає до цілі - сьогодні просто "невдалий" день
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06.07.2023 07:39 Відповісти
Вікторія Горбікhttps://dev.ua/news?category=viina Війна 13 жовтня 2022, 15:222022-10-13
Кажуть, що атаки іранських дронів можуть стримати аеростати. Розбираємось, чи справді дирижаблі - надійний захист від «Шахідів»

Спільнота відкритої групи Facebook https://www.facebook.com/groups/uavopengroup/permalink/5663168807095362 обговорює питання, чи можуть аеростати допомогти протидіяти дронам-камікадзе, якими росія атакує українські міста.

Що пропонують ентузіасти, який досвід використання аеростатів загородження вже є в світі та що з цього приводу говорять досвідчені фахівці повітряплавання розбирався dev.ua.
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06.07.2023 07:45 Відповісти
 
 