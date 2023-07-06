Вночі противник завдав чергового ракетного удару по Україні. Минулої доби росіяни атакували території України "шахедами", завдавали авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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