Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині, пошкоджені лінії електропередач, господарчі споруди, - ОВА
Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулося без постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Захисники з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.
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