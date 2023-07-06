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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині, пошкоджені лінії електропередач, господарчі споруди, - ОВА

нікополь

Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулося без постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Захисники з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.

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атака (368) Нікополь (1243) Дніпропетровська область (3865)


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