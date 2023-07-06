УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
242 0

Минулої доби російські загарбники 84 рази обстріляли територію Херсонщини, двоє загиблих, - ОВА

херсонщина,обстріл,шевченківка

Війська РФ за добу випустили по Херсонщині 430 снарядів. По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА", - йдеться в повідомленні. 

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, двоє людей загинули, ще 10 (з них одна дитина) дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Шевченківки на Херсонщині: Зафіксовано три десятки "прильотів", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29206) Херсон (3442) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 