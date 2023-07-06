Минулої доби російські загарбники 84 рази обстріляли територію Херсонщини, двоє загиблих, - ОВА

Війська РФ за добу випустили по Херсонщині 430 снарядів. По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, двоє людей загинули, ще 10 (з них одна дитина) дістали поранення.

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