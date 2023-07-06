Окупанти протягом доби 5 разів обстріляли акваторію Очаківської громади, двічі Куцурубську громаду та 4 рази Очаків, без постраждалих, - ОВА
Протягом 5 липня, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10".
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 5 липня, 09:30, 11:00, 13:18 фіксувалися ворожі артилерійські та о 16:35 й 20:41 мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 12:50 та 16:05 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.
Вчора, о 9:11, 16:08, 20:05 та сьогодні вночі, о 01:40 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
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