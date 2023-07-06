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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти протягом доби 5 разів обстріляли акваторію Очаківської громади, двічі Куцурубську громаду та 4 рази Очаків, без постраждалих, - ОВА

миколаївська

Протягом 5 липня, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 5 липня, 09:30, 11:00, 13:18 фіксувалися ворожі артилерійські та о 16:35 й 20:41 мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора, о 12:50 та 16:05 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Вчора, о 9:11, 16:08, 20:05 та сьогодні вночі, о 01:40 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силами ППО на Миколаївщині знищено 8 ворожих безпілотників, - ПК "Південь"

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Миколаївська область (2298) обстріл (29206) Очаків (207)


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АКВАТО́РІЯ - Простора ділянка водної поверхні (моря, озера, затоки). Зі статті виходить що раз за разом рашисти біля Очакова рибу глушать! І яким чином там з'являються будинки та люди невідомо. Як вже задовбала неосвідченність журналістів й використання ними невідповідних слів!!!
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06.07.2023 08:30 Відповісти
Все правильно написано. Гатять з Кінбурна. Відстань -- вистачає тільки попасти в море (акваторію) Куцуруб ближче, тому ще й попадають по траві (по території)
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06.07.2023 08:43 Відповісти
Вчора телефонував в Очаків.Кажуть що в місті немає жодного вцілілого будинку чи споруди...Що ця наволоч хоче з цього мирного і спокійного містечка???Луплять з Кінбурської коси,все узбережжя з турбазами,санаторіями,парками,алеями і зонами відпочинку знищено до тла.
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06.07.2023 09:21 Відповісти
 
 