Окупанти протягом доби 5 разів обстріляли акваторію Очаківської громади, двічі Куцурубську громаду та 4 рази Очаків, без постраждалих, - ОВА

Протягом 5 липня, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 5 липня, 09:30, 11:00, 13:18 фіксувалися ворожі артилерійські та о 16:35 й 20:41 мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора, о 12:50 та 16:05 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Вчора, о 9:11, 16:08, 20:05 та сьогодні вночі, о 01:40 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

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