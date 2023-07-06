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Новини Війна
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Для стримування контрнаступу ЗСУ Росія стягнула війська з багатьох регіонів РФ, - розвідка Великої Британії

рф,росія,окупанти,сирія

Щоб стримати контрнаступ України, росіяни стягнули військові формування з усієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Так, на окупованій частину Запорізької області діє 58-а загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у кавказькому регіоні.

А в районі Великої Новосілки позиціїї утримує 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. Вони зазвичай базуються на відстані 7000 км, їх використовували як протидію Китаю.

Зараз оборона навколо Бахмуту в основному сформована навколо повітряно-десантних полків. Зазвичай вони дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості з НАТО.

Розвідка Великої Британії наголосила, що все це показує, як агресія РФ проти України "змістила усталену національну стратегію Росії".

Також читайте: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол у системі національної безпеки Росії, - розвідка Великої Британії

Автор: 

армія рф (17842) росія (66080) зовнішня розвідка (479)


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Ох як зараз кацапія відкрита у тих регіонах-бери нехочу.
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06.07.2023 09:34 Відповісти
Це ж прикиньте як х*йло переживає за бидло з даунбаса якщо тягне своїх шакалів за 7000км від України?
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06.07.2023 09:35 Відповісти
Ср..ти йому на бидло, він хвилюється тільки за себе ...
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06.07.2023 10:03 Відповісти
З багатьох? З усіх. За межами України діє менше 50 тис. їхніх сухопутних військ на всю нєобьятную. І то вони в основному прижаті до Фінляндії.
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06.07.2023 10:59 Відповісти
 
 