Для стримування контрнаступу ЗСУ Росія стягнула війська з багатьох регіонів РФ, - розвідка Великої Британії

Щоб стримати контрнаступ України, росіяни стягнули військові формування з усієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Так, на окупованій частину Запорізької області діє 58-а загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у кавказькому регіоні.

А в районі Великої Новосілки позиціїї утримує 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. Вони зазвичай базуються на відстані 7000 км, їх використовували як протидію Китаю.

Зараз оборона навколо Бахмуту в основному сформована навколо повітряно-десантних полків. Зазвичай вони дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості з НАТО.

Розвідка Великої Британії наголосила, що все це показує, як агресія РФ проти України "змістила усталену національну стратегію Росії".

Також читайте: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол у системі національної безпеки Росії, - розвідка Великої Британії