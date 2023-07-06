Для стримування контрнаступу ЗСУ Росія стягнула війська з багатьох регіонів РФ, - розвідка Великої Британії
Щоб стримати контрнаступ України, росіяни стягнули військові формування з усієї країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Так, на окупованій частину Запорізької області діє 58-а загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у кавказькому регіоні.
А в районі Великої Новосілки позиціїї утримує 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. Вони зазвичай базуються на відстані 7000 км, їх використовували як протидію Китаю.
Зараз оборона навколо Бахмуту в основному сформована навколо повітряно-десантних полків. Зазвичай вони дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості з НАТО.
Розвідка Великої Британії наголосила, що все це показує, як агресія РФ проти України "змістила усталену національну стратегію Росії".
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