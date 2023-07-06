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Новини
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Посол Грузії Закарашвілі підтвердив, що поїде з України на консультації стосовно питання Саакашвілі

закарашвілі

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі підтвердив, що на вимогу Києва поїде до Тбілісі для консультацій зі своїм урядом через ситуацію зі станом здоров’я колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Interpressnews.

Закарашвілі розповів, що мав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Той попросив його протягом 48 годин поїхати з України для проведення консультацій щодо питання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

"Ми, звичайно, погодилися, бо це була вимога і прохання президента України", - сказав посол.

Читайте: "Усе досягло точки кипіння", - Кулеба про реакцію України на ситуацію з Саакашвілі

Він додав, що пояснив українській стороні позицію Грузії з цього питання.

"Зрозуміло, що це питання заважає розвитку двосторонніх стосунків і, відповідно, створює певні проблеми, в тому числі для комунікації", - сказав Закарашвілі.

Також посол пообіцяв, що Грузія і надалі допомагатиме Україні.

Також читайте: Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі, - Зеленський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.

Президент України Володимир Зеленський заявив після цього, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Ці слова образили голову керівної партії Грузії Іраклія Кобахідзе. Він виключає будь-які консультації щодо подальшої долі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України попросило посла Грузії виїхати з Українидля консультацій зі своїм урядом.

Автор: 

Грузія (1852) дипломатія (711) МЗС (4173) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+21
Най *******. Грузія перетворилася на повію скотопомийки. Що нам до повії скотопомийки?
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06.07.2023 09:23 Відповісти
+11
Сакартвело зараз напівколонія рф. Різниці між ерефею і урядниками Сакартвело немає.
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06.07.2023 09:27 Відповісти
+7
Невже? Кожний народ заслуговує на той уряд, який має. Працює таж формула і vice versa
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06.07.2023 09:33 Відповісти
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Най *******. Грузія перетворилася на повію скотопомийки. Що нам до повії скотопомийки?
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06.07.2023 09:23 Відповісти
Сакартвело зараз напівколонія рф. Різниці між ерефею і урядниками Сакартвело немає.
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06.07.2023 09:27 Відповісти
Хіба це вимога Києва? Ермак так вирішив.
Коли вже хто в Україні наведе конституційний порядок?
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06.07.2023 09:24 Відповісти
Елементарно: внести Єрмака в 5 ст. Конституції
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06.07.2023 10:44 Відповісти
Можна відразу в Ростов.
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06.07.2023 09:24 Відповісти
Не потрібно плутати грузинський народ з шльондрами які наразі у грузинській владі виконують всі забаганки путлєра...
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06.07.2023 09:28 Відповісти
Невже? Кожний народ заслуговує на той уряд, який має. Працює таж формула і vice versa
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06.07.2023 09:33 Відповісти
Саме так-але є різниця між вільними націями які обирають владу та можуть за потреби її змінити та рабами-які цього позбавлені-бо раби...
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06.07.2023 09:41 Відповісти
О іронія, безсердечна ти ****....
Я б посміявся, якби не хотілося плакати.
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06.07.2023 09:48 Відповісти
Головне не переплутали хто вибирав цю владу, може хачі з Троещенського овочевого ринка ?!!!!
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06.07.2023 09:35 Відповісти
А хіба не грузинський народ обрав цих шльондр, голосувавши за "Грузинську мрію" на парламентських виборах...
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06.07.2023 09:41 Відповісти
Справа тут не тільки в Саакашвілі, вони активно приймають росіян і беруть їх гроші а натомість забувають про 2008 рік
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06.07.2023 09:33 Відповісти
Вслед за сруським военным кораблем...
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06.07.2023 09:35 Відповісти
Повертатись назад в Україну і не обов'язково . Кацапським сраколизам тут немає чого робити .
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06.07.2023 09:42 Відповісти
На фіг з цеху.
Україна допомагала Грузії у важкі часи, а пепер проросійська влада Грузії виражає інтереси рашки (а їх хотіли поперед України взяти в ЄС і НАТО).
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06.07.2023 09:45 Відповісти
І не повертайся, гєнацвалє. Тут своїх *********** смоктунців стільки, що можна експортувати по всій галактиці і ще на десять галактик лишиться.
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06.07.2023 09:49 Відповісти
Повертатися тільки з Михаїлом.
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06.07.2023 09:51 Відповісти
За що грузини не ******* Саакашвілі? - За те, що він "замахнувся на СВЯТЕ" для грузинського норіту - боровся, і майже викорінив грузинську КОРУПЦІЮ (хоч і драконівськими методами). От боротьбу з корупцією грузини Саакашвілі поробачити і не можуть і готові роздерти його за це.
Українська корупція -ніщо, в порівнянні з грузинською КОРУПЦІЄЮ.
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06.07.2023 10:02 Відповісти
Скатертью дорожка. Имбицилы
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06.07.2023 10:08 Відповісти
Не на консультації, а *****
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06.07.2023 10:16 Відповісти
цікаво, чим "Грузія і надалі допомагатиме Україні"? все так же буде продовжувати прихищати кацапів, перетворюючи свою країну на колонію *****, та буде продовжувати тягти контрабандою на паРашу всі підсанкційні товари, тільки тепер вже літаками?
дякуємо за таку "допомогу", але краще не треба.
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06.07.2023 10:17 Відповісти
Хоч Саакашвілі і дебіл, але все ж громадянин України, тому треба хоч якось відстоювати його права, бо смерть Карлсона у тюрмі засмутить дітей
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06.07.2023 11:22 Відповісти
 
 