Посол Грузії Закарашвілі підтвердив, що поїде з України на консультації стосовно питання Саакашвілі

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі підтвердив, що на вимогу Києва поїде до Тбілісі для консультацій зі своїм урядом через ситуацію зі станом здоров’я колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Interpressnews.

Закарашвілі розповів, що мав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Той попросив його протягом 48 годин поїхати з України для проведення консультацій щодо питання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

"Ми, звичайно, погодилися, бо це була вимога і прохання президента України", - сказав посол.

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Він додав, що пояснив українській стороні позицію Грузії з цього питання.

"Зрозуміло, що це питання заважає розвитку двосторонніх стосунків і, відповідно, створює певні проблеми, в тому числі для комунікації", - сказав Закарашвілі.

Також посол пообіцяв, що Грузія і надалі допомагатиме Україні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.

Президент України Володимир Зеленський заявив після цього, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Ці слова образили голову керівної партії Грузії Іраклія Кобахідзе. Він виключає будь-які консультації щодо подальшої долі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України попросило посла Грузії виїхати з Українидля консультацій зі своїм урядом.