Вночі та вранці окупанти обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 25 вибухів, - ОВА
Вночі та вранці 6 липня росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська та Юнаківська громади.
- Юнаківська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів).
- Хотінська громада: ворог бив з міномету (2 вибухи).
- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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