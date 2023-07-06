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Вночі та вранці окупанти обстріляли 3 громади на Сумщині, зафіксовано 25 вибухів, - ОВА

сумщина

Вночі та вранці 6 липня росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська та Юнаківська громади.

  • Юнаківська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог бив з міномету (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом 5 липня росіяни 36 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 279 вибухів, - ОВА

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882)


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