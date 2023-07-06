Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила атаку РФ на Львів: Прийде день відповідальності за мерзенні дії
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила ракетну атаку РФ по мирних жителях у Львові.
Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я рішуче засуджую безладну атаку Росії на мирних жителів у Львові. Прийде день відповідальності для тих, хто вчиняє ці мерзенні дії", - написала вона.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.
За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває
У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".
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Може, прийшов час виключити мразію з міжнародних організацій, заборонити в'їзд в країни Західної цивілізації, викинути мразійських "спортсменів" з усіх міжнародних змагань, торгове ембарго, кінець кінцем? Нє? Неначасі? Розумію, ********* в кліторі - не мішки ворочать, а головне, завжди можна сказати "владімірвладімірич, то не я, то какери акаунт угнали, прастітє мєня глупую і дайтє єщо нєфтєдолларов пажалустааааа"...