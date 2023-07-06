Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила атаку РФ на Львів: Прийде день відповідальності за мерзенні дії

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила ракетну атаку РФ по мирних жителях у Львові.

Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую безладну атаку Росії на мирних жителів у Львові. Прийде день відповідальності для тих, хто вчиняє ці мерзенні дії", - написала вона.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Також читайте: У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Читайте: Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО