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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила атаку РФ на Львів: Прийде день відповідальності за мерзенні дії

львів

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила ракетну атаку РФ по мирних жителях у Львові.

Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую безладну атаку Росії на мирних жителів у Львові. Прийде день відповідальності для тих, хто вчиняє ці мерзенні дії", - написала вона. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Також читайте: У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Читайте: Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Ну хоч хтось "рішуче засудив"...
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06.07.2023 09:30 Відповісти
Коли вже прийде день вигнання росії з Радбезу ООН? Чи "єта другоє"?
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06.07.2023 09:38 Відповісти
"Я рішуче засуджую безладну атаку Росії на мирних жителів у Львові. Прийде день відповідальності для тих, хто вчиняє ці мерзенні дії", - написала вона. Якщо Україну не беруть в НАТО.ТО ЦЕЙ ДЕНЬ ПІШОВ ДО РАШИСТІВ
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06.07.2023 09:41 Відповісти
Потужна відповідь.
Може, прийшов час виключити мразію з міжнародних організацій, заборонити в'їзд в країни Західної цивілізації, викинути мразійських "спортсменів" з усіх міжнародних змагань, торгове ембарго, кінець кінцем? Нє? Неначасі? Розумію, ********* в кліторі - не мішки ворочать, а головне, завжди можна сказати "владімірвладімірич, то не я, то какери акаунт угнали, прастітє мєня глупую і дайтє єщо нєфтєдолларов пажалустааааа"...
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06.07.2023 09:44 Відповісти
Щось мало віриться. Як показують нерішучі кроки Заходу, там бояться розвалу недоімперії, яку сімволізує *****. Тому ще років 20 воно може протягнути, поки не здохне він та всі його двійники. Яка там відповідальність? Запруть в мавзолей до ще одного вови та й все
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06.07.2023 09:46 Відповісти
Рішуче засудила, пальчиком погрозила, зарплатню получила. І далі по колу...
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06.07.2023 10:29 Відповісти
Но кто же это сделал? Мы будем разбираться!
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06.07.2023 11:28 Відповісти
 
 