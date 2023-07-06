САП звернулась до ВАКС із клопотанням про відсторонення підозрюваного у хабарництві голови Тернопільської облради Головка

САП звернулась до суду з клопотанням про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Нагадується, що 6 липня 2023 року прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.

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САП також інформує, що 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 26 червня САП повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

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3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.