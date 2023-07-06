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Треба F-16, щоб було збито 10 з 10 ракет, - Ігнат про удар РФ по Львову

f16

Україні потрібні західні винищувачі F-16, щоб боротися з російськими ракетними атакми.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть пишуть: "А чому ви написали у дописі лише 7 із 10. Тому що хотілось 10. А щоб було 10 з 10 нам потрібні F-16. Тому що захистити усю країну від тих прольотів ракет, на жаль, не так просто", - сказав він.

Ігнат пояснив, що ракети летіли з моря, "ворог пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, в цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова".

"Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16", - сказав він.

Читайте: Окрім F-16, Україна розглядатиме й інші типи літаків для посилення авіації, зокрема F-18, - Ігнат

Автор: 

Ігнат Юрій (806) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+27
на рахунок ф16:


можна навпаки, тількаи беню вперьод ...
як там було у 2019 - "ДУМАЙТЕ"...
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06.07.2023 09:53 Відповісти
+22
Чтобы было F16 надо чтобы не было зеленских и к. Все примитивно просто.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
+12
Чому тільки Бєня, а якже Єрмак, Татаров?
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06.07.2023 10:01 Відповісти
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Кажуть ше мінімум 6 міс нам не бачити ф - 16
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06.07.2023 09:52 Відповісти
на рахунок ф16:


можна навпаки, тількаи беню вперьод ...
як там було у 2019 - "ДУМАЙТЕ"...
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06.07.2023 09:53 Відповісти
Чому тільки Бєня, а якже Єрмак, Татаров?
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06.07.2023 10:01 Відповісти
1. це для початку ...
2. беня винен фіскальним органам США 50 мільярдів долярів несплачених податків !!! несплата, приховування доходів від оподаткування це один з найтяжчих злочинів у США, тяжчий за навмисне вбивство ...
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06.07.2023 10:05 Відповісти
5 августа 2020 года на сайте ррезидента Украины https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-zastupnikom-kerivnika-ofisu-p-62585 появился указ о назначении заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Это назначение вызвало значительный резонанс в украинском обществе, ведь Татаров - не просто ранее люстрований руководящий сотрудник МВД времен Захарченко-Януковича. А один из их условных адвокатов - ведь именно он публично оправдывал кровавые силовые действия против участников Революции Достоинства, а как заместитель начальника Главного следственного управления МВД мог иметь непосредственное отношение к фабрикации дел против них.

Подробнее читайте в материале ЦЖР https://investigator.org.ua/ua/publication/227395/ «Адвокат дьявола» на службе у Зеленского . Кто такой Олег Татаров?

https://investigator.org.ua/news-2/252234/
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06.07.2023 10:09 Відповісти
ЄРМАК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ коммуникатор нашего президента с Кремлём, он же претендент на участие в группе Волкера-Суркова

нюанс - Ермак - руководитель и владелец 10% в ЗАТ "ІНТЕРПРОМФІНАНС УКРАЇНА", где 90% владеет Эмануилов Рахамим Яшаевич (гражданин РФ), также Ермак и Эмануилов связаны с ТОВ "М.Є.П."

по официальным данным в 1975-91 гг Эмануилов работал под прикрытием в советских разведывательных резидентурах в Иране и Афганистане. Как известно, бывших разведчиков не бывает

то есть помощник Зеленского - Ермак, по факту, много лет подчиняется российскому разведчику и делает с ним гешефты.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/09/9/7225706/
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06.07.2023 10:13 Відповісти
Ермак будущий президент? Так навязывают по всем новостям, зачем?
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06.07.2023 11:25 Відповісти
ЗЕфобам-Пофілам так зручно. Навіть на шкоду собі. Боти не є найрозумнішим прошарком суспільства.
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06.07.2023 13:31 Відповісти
как раз бени в списке который штаты дали уродам не было..а вот ермак точно был...
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06.07.2023 13:39 Відповісти
Чтобы было F16 надо чтобы не было зеленских и к. Все примитивно просто.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Хто цю дурню з методичок розганяє? Певно, люди, не переобтяжені розумом.
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06.07.2023 13:33 Відповісти
примитивы разгоняют
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06.07.2023 18:21 Відповісти
Дай поїхав на Алтай ...
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Коли просили танки, бронетранспортери і артилерію про Ф 16 ви мовчпли. Все дали а літаків ні бо ніхто про них не говорив. Час упущено.
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06.07.2023 09:55 Відповісти
Я пам'ятаю що західні політики категорично говорили ні про літаки, це публічно, як воно було кулуарно ніхто не знає
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06.07.2023 09:57 Відповісти
За цей період можна було виготовити свої ракети з такою дальністю польоту , міста повні чоловіків без роботи і коштів для існування, кафе повні любителів комфорту. Може уже наразі усе для Фронту,усе для Перемоги, а не дайте ще і ще. Що наступне попросити хочете,замість самим хоч щось робити.
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06.07.2023 09:56 Відповісти
Спеціалістка з виготовлення ракет великої дальності польоту?
Який там в вашій країні є стійкий вислів? Здається - Три-ка.
Кіндер.
Кюхе.
Кірхе.
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06.07.2023 13:38 Відповісти
Треба було пан Ігнат готуватись до повномаштабного вторгнення, а не 95 квартал нанюханого преЗЕдента дивитись та ржати із порноактриси із німецьких фільмів.
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06.07.2023 09:56 Відповісти
Чому претензії до Ігната? Чому не до МО?
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06.07.2023 10:00 Відповісти
Тому що цю дичину пише пан Ігнат, який є говорячою дупою того самого МОУ, до складу якого входять ПС.
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06.07.2023 10:13 Відповісти
Якщо відкинути сарказм, змоделюємо ситуацію. Ну от дали нам F-16, ну от прямо зараз, а далі що? Підготовлені льотчики по вправам КУЛП на цієй авіатехніці у нас є? Нема!, А технічний склад який обслуговуватиме та готувати ці літаки до польотів є? Нема! Тобто виходить, що пан Ігнат банально накидує локшину на вуха, маскуючи пройоби по відбиттю ракетних атак. Колись про Bayraktar, а потім HIMARS, так звану "зброю возмєздія" співали із кожної праски. А зараз щось притихли? Чому? Тому що перщі кацапня навчилась збивати як горіхи, а другі ефективно глушити РЕБом. І коли можливо в нас з"являться F-16, побачите, що нічого кардинально не зміниться, запам"ятайте цей твіт. А мені просто цікаво, що тоді будуть ****#ти пани Ігнати та інші Маляри....
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06.07.2023 10:11 Відповісти
Кажуть же вже рік , щоб були Ф-16 ,заберіть кацапських крис з влади
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06.07.2023 09:57 Відповісти
Так, виходить, захист українців від кацапських ракет тут зовсім ні при чому?!
Вся справа лише в ЗЕко-манді? А українцями можна і знехтувати?
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06.07.2023 13:41 Відповісти
А Ви знали ,що на Запорізькій АЕС кацапи захопили секретне паливо , а ви знаєте , що в Енергоатомі досі люди Деркача?
1.Хто здав АЕС?

То що буде з секретною начинкою F-16?

Який сенс давати секретну зброю ,якщо в Україні всередині всім заправляють кацапські шпигуни?
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06.07.2023 13:50 Відповісти
Та й взагалі, нахер кому та Україна здалась? Подумаєш, Україною більше, Україною менше. Та таких Україн ще знайдеться!...
Дивлюсь на ******** і щиро куєю! Навіть як Україну кацапи вщент роздлвбають, вони тупо згадуватимуть асфальт, шашлики яйця. Де вас таких відбірних знайшли! Навіть тролі з лахтинської контори Пригожіна не такими упоротими були!
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06.07.2023 14:16 Відповісти
До чого тут соєніботи ,дегенеєрат?
Зелене виставило на всі ключові посади агентів фсб та гру та чекає ,що йому передадуть надсекретну зброю ,а лохам ,щоб не патякали - супермарафон
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06.07.2023 14:20 Відповісти
Не соєніботи, а *******, термінологію треба знати. Мені ЗЕ таке ж, як ПО. Обидва - гірше.
А далі пішла стандартна риторика з методички.
І похер та Україна!
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06.07.2023 14:27 Відповісти
До чого тут Україна ,ти Україною не прикривайся. Тобі сказино причинно- наслідковий зв'язок.
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06.07.2023 14:29 Відповісти
*******, обзиваються тут, матюкуються, користуючись покровительством "граючих тренерів". Нічого дивного в цьому не бачу. Бачу лише прикре.
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06.07.2023 14:54 Відповісти
Гебня дуже вдало придумала цей ярлик: «порохоботи». Яким напрочуд дружно користуються: влада узеленських, російські та зеленські боти, прихильники Зеленського, різноманітні «блогери та експерти» кремлівсько-колаборантського розливу, ОПЗЖ, «націоналісти» з Свободи чи нацдружин.

Звичайно, жодного реального доказу оплати Порошенком своєї підтримки (блогів, дописів, статей, мітингів) не існує. Це повна брехня, згенерована на луб'янці.

Насправді ніяких порохоботів немає - є українські патріоти-державники. Які підтримали Порошенка тільки тому, що він є патріотом-державником, кращим на даний момент. Кращим за цілком об'єктивними якостями: енергією, освітою, життєвим, політичним,дипломатичним, економічним досвідом, патріотизмом, фінансовою незалежністю. І патріоти-державники так само підтримують інших патріотів-державників: Парубія, Супрун, Зеркаль, Турчинова, Клімкіна, Климпуш-Цинцадзе, Забродського, Гонтарєву тощо.

І є маса українців, які все ще знаходяться в темряві невизначеності, совкових, кріпацьких комплексів. Комплексів, які їм старанно насаджують та підтримують. Комплексів, які насправді роблять їх бідними та неуспішними.

Але не зважаючи на те, спільнота патріотів-державників росте. Тому що вона не є замкненим клубом. Вона абсолютно відкрита, до неї може приєднатися будь-який українець. І для цього досить усього лише відкинути кріпацькі комплекси: «дайте мені», «мені винні», «бєсплатниє квартіри в СССР», «дєшовий газ із росії» і т.п. І зрозуміти необхідність для власних безпеки та добробуту повноцінної незалежності від москви і державницьких принципів.

Саме тому гебня і придумала цей ярлик з його негативною конотацією начебто «проплаченості», «культу особи», «сектанства» тощо. І поширює його руками зрадників українського народу. Щоб альтернатива, яка насправді виглядає як: «патріоти-державники з одного боку - українці з совковими комплексами, з невизначеними переконаннями з іншого», виглядала як ПРОТИСТОЯННЯ: «проплачені порохоботи-зелені», «порохоботи-націоналісти», «порохоботи-проросійські» . Щоб спільнота патріотів-державників перетворилася на такий собі вузький, обмежений клуб. Щоб інші українці з підозрою і ненавистю ставилися до них.

Завдяки цьому і зелена влада замість того, щоб робити державницьку роботу, підміняє її боротьбою з Порошенком (який давно вже не Президент) і міфічними "порохоботами".

https://tverezo.info/post/author/olexandr_kostyuk Олександр Костюк
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06.07.2023 14:57 Відповісти
"Патріоти-державники", - це ти про співзасновника Партії Регіонів? І про міністра екогномічного розвитку в уряді Азарова за през идентства Януковича?

А як же, знаю таких і дуже добре. Матеріалів стільки залишилось, що тут мене миттєво вб'ють назавжди, якщо хоч щось спробую викласти. Якщо хочеш доказів, то на нейтральній території.

Але пару моментів можу згадати. Де зараз та "Сопрун", міністерка здоров'я без диплому? А Гонтарєвій як там в Лондоні живеться? Туніс вже врятувала?
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06.07.2023 15:13 Відповісти
я думаю тут эти придурки на зарплате. Не может человек с адекватным мозгом 1,5 года в каждой новости по 100 раз писать про асфальт, яйца и ермака. Либо дебилы, либо на зарплате
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06.07.2023 18:24 Відповісти
А я думаю, і те, і інше. Дебіли на зарплаті. Бо дешеві.
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06.07.2023 18:41 Відповісти
треба асвальтоукладчики переобладнати .модифікувати в системи ППО.Система така має називатися "зе поцріот" .Поки в Україні не будуть знищені "прорашистські зелені калібри".котрі щодня атакують Україну і її народ із середини.ніякі F-16 леопарди.байрактари не допоможуть..
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06.07.2023 09:57 Відповісти
Це тебе так Трамп навчив? Чи Саліван?
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06.07.2023 09:59 Відповісти
Він засів в Америці, кацапи його не обстрілюють, тому йому легко верзти маячню.
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06.07.2023 13:43 Відповісти
Так а Міг29 дали, чи не дали?
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06.07.2023 10:07 Відповісти
Декілька штук цієї старої поношеної радянської техніки, поменжувавшись, таки дали. Цього досить, щоб захистити Україну від крилатих ракет і Шахедів?
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06.07.2023 13:45 Відповісти
Так, так, чергова "чарівна таблетка", яка вирішить всі проблеми, це ф-16. Цікаво, чим будуть годувати зневірений нарід, коли будуть ф-16, а ситуація суттєво не зміниться? Впевнений, кращі уми держави вже над цим питанням працюють.
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06.07.2023 10:09 Відповісти
Підводними човнами
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06.07.2023 10:13 Відповісти
"Доки не навчитесь стрибати з вишки, води в басейн не наллємо"©

Тут на "безцензорному" в новинах писали, що жертв удару ракетою по Львову - понад три десятки поранених.

Ті, хто з цього стібуться, певно, на собі ракетних ударів не відчули. Чи не так?
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06.07.2023 13:50 Відповісти
Ф-16 якраз змінить ситуацію.
Тому що зараз вертольоти кацапів знищують нашу бронетехніку на відстані 10 км.
Коли буде Ф-16 ,вони не підлетять на таку відстань
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06.07.2023 15:05 Відповісти
Дивно а я думав асфальтом збивати можна
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06.07.2023 10:09 Відповісти
Забув згадати ще про шашлики та яйця. То треба було увесь набір з методички викладати.

Отак дивишся на цих цинічно-лицемірних ботів і думаєш, звідки вони довбають? Їм на голови ракети не падають?
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06.07.2023 13:53 Відповісти
Чи не найбільшою проблемою оборонної сфери України
за президентства Володимира Зеленського
 є невиконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ),

що не тільки призводить до відсутності в ЗСУ достатньої кількісті новітніх зразків озброєнь,
але й на роки вперед підриває обороноздатність країни,

а також кардинально підриває її здатність протистояти можливій агресії РФ та Білорусі та знижує здатність за сприятливих умов звільнити тимчасово окуповані території.

Проєкт реформи оборонних закупівель - державне оборонне замовлення у 2020 й у 2021 роках затверджувалося урядом із суттєвим запізненням на 4-5 місяців.
Через це державні оборонні підприємства залишалися без належного фінансування
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06.07.2023 10:18 Відповісти
яка дурня! що Ф-16 будуть ганятись за Калібрами і іншими надзвуковими (Кинджал наприклад)?? Як вони їх засічуть та будуть знищувати? Потрібне ППО і ******* радари
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06.07.2023 10:18 Відповісти
Так, досі не імплементовано положення закону ухваленого влітку 2020-го року закону "Про оборонні закупівлі", який мав перевести значну частину оборонних закупівель на тендерну процедуру та збільшить парламентський контроль над виконанням ДОЗ. Повноцінно закон також не працює, оскільки не ухвалено всіх потрібних підзаконних актів.

Станом на вересень 2021 року, Державне оборонне замовлення профінансоване лише на 15%.
На середину червня 2021 року не було профінансовано жодного контракту у межах поточного державного оборонного замовлення не підписано й не профінансовано
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06.07.2023 10:19 Відповісти
Зеленые скоморохи не сидят в танках

А то, что что часть танков и пр. была уничтожена во время боев, так на войне всегда так.
Это не парад на Крещатике

Сколько танков уничтожено в Великой Отечественной войне?

Потери техники составили:

танков и САУ - 96,5 тыс.,

орудий и миномётов - 317,5 тыс. (в том числе и 50-мм миномёты),

боевых самолётов - 43,1 тыс.
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06.07.2023 10:29 Відповісти
не тупо там було. Там ці поля розмінували, а кацапи їх за ніч замінували знову.
Наші війська не знали,що вони були заміновані
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06.07.2023 13:51 Відповісти
Белорусские военные провели занятие с лазерным оружием https://sputnik.by/20230705/ 05.07.2023

Боевые стрельбы, которые учитывали опыт проведения спецоперации на Украине, состоялись на полигоне на юге республики.

МИНСК, 5 июл - Sputnik. На полигоне Брестский прошло показное комплексное тактико-специальное занятие с одним из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее Sputnik писал https://sputnik.by/20230620/boevoy-lazer-v-belarusi-vyyasnili--eto-realnost-ili-zvezdnye-voyny-1076758175.html о боевом лазере , который разработали отечественные конструкторы. Белорусская техника способна обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.

Известно, что белорусская система эффективно засекает дроны и беспилотники, которые поражаются на расстоянии от 400 метров до 6км

Лабораторный образец имел мощность 6 киловатт. Сейчас разрабатывается система на 10 киловатт. Также ведется работа над боевой лазерной системой мощностью в 100 киловатт.

Стоимость выстрела боевого лазера не будет превышать 20 долларов, в то время, как стоимость баллистической ракеты может составлять десятки тысяч долларов.

https://sputnik.by/20230705/belorusskie-*******-proveli-zanyatie-s-lazernym-oruzhiem-1077245797.html

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06.07.2023 10:22 Відповісти
та ні, треба просто перестати стріляти
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06.07.2023 10:28 Відповісти
Треба рівняти їх місця з землею у відповідь. На кожен обстріл має бути відповідь.
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Почему Ф-16 решит все вопросы, а МиГ-29 - не может? Или Ф-16 просто своим присутствием будет пугать и сбивать кацапские ракеты?
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06.07.2023 10:46 Відповісти
Глупый вопрос. Почему рогатка и бумеранг не могут делать то же, что автомат, дробовик или снайперка?
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06.07.2023 11:45 Відповісти
Глупое сравнение. Абсолютно оторванное от реальности.
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06.07.2023 12:40 Відповісти
Тому, що старий радянський поношений МіГ-29 не йде ні в яке порівняння з можливостями оновлених (а це робиться доволі часто) F-16 з ******** озброєнням.

Ти зовсім не в курсі технічної сторони питання.

Хай там не з рогаткою, але з піщаллю, піди проти riffle gun. Одразу на собі відчуєш різницю. Якщо встигнеш відчути.
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06.07.2023 14:01 Відповісти
А ты уверен, что нам дадут именно эти "оновлені" Ф-16? Вон с Абрамсов даже поснимали ништяки.
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06.07.2023 14:51 Відповісти
Вот именно. А что несет эту ракету - Ф-16 или МиГ - не так уж и важно.
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06.07.2023 12:41 Відповісти
Справа навіть не в програмному забезпеченні, а в повному комплексі озброєння ********* рівня.
Жодному совковому (а тепер кацапському) літакові таке й не снилось.
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06.07.2023 14:04 Відповісти
Самолет не танк, у нас кругом сидят танкисты, которые не понимают, что радар Ф-16 гораздо лучше устаревшего МиГ-29 и они интегрирован в единое боевое пространство лучше
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06.07.2023 12:47 Відповісти
Дальность обнаружения радара Ф-16 и ракет гораздо больше МиГ-29, это не кувалда для монтажа гусениц. У наших МиГ-29 нет шансов против московитских Су-34\35, а в наступлении нужно превосходство.
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06.07.2023 15:19 Відповісти
Нужны летающие тарелки что бы были сбиты все 100% всех 100%.
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06.07.2023 11:16 Відповісти
А Зеленский на данный момент находится в Болгарии. Будет просить самолеты, наверное. Все два МИГ- 29.
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06.07.2023 11:16 Відповісти
они летают?
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06.07.2023 11:29 Відповісти
Щас Байден поковыряет в носу и выпишет ещё один чек...
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06.07.2023 11:46 Відповісти
F-16, потом F-35, поменьше бумажек и тупизма и будут почти все сбиваться
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06.07.2023 12:45 Відповісти
Які ще там F-35, тут F-16 ніяк розродитись не можуть. Нема акушерів, щоб цьому допомогти.
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06.07.2023 14:06 Відповісти
Во первых, нужно перестать пихать авиаторов и прочих спецов в пехоту, потому что это дороже обходится, сделать альтернативные каналы призыва, что б человек со знанием иностранного хотя бы на базовом уровне мог освоить иностранную технику в т.ч. обслуживание F-16, F-35. Включить мозг и порядочность, отключить дуболомство и воровство. И грязь убрать. Тогда запад посмотрит на это все и скажет, эскадрилью на обучение F-35, они этого достойны. Инженеров, электронщиков и аэродромщиков тоже. И поверьте, 1 эскадрилья F-35 сделает гораздо больше 1 механизированного батальона, хотя бы потому, что сильно жизнью рискуют только пилоты из эскадры, а в мехбате все от командира до повара.
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06.07.2023 15:08 Відповісти
Я це непогано розумію. але це - звичайні лукаві відмазки, бо далеко не все саме так.

Ті хто хочуть дати, дають, ті хто лише обіцяють дати, обіцянками й годують.
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06.07.2023 15:20 Відповісти
Не дают потому, что есть тайная (back door) дипломатия. К примеру, директор ЦРУ приезжает в Москву и там ему говорят, что если США дадут Украине F-16, то раша поставит Ирану Су-34\35, а это меняет баланс сил не в пользу Израиля, США дают заднюю. Что б это преодолеть, нужна настойчивость и твердое заявление нашего командования, что без всего необходимого наступать не будем, а не "нам что-то нужно показать за помощь". "что-то показать" это жизнь или здоровье нескольких тысяч наших воинов. Вы не понимаете, что технологический и финансовые потенциал Запада в разы, если не на порядок выше раши и если нам нормально помочь и все организовать, то победа 100% будет за нами. Вот маленькая Эстония помогает нам на уровне 1% ВВП, если так будут поступать все страны, особенно США, то мы в течении нескольких месяцев\полугода сможем разбить всю эту "линии суровикина" и выйти к Крыму.
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06.07.2023 15:36 Відповісти
На жаль, натиснути на байденівську верхівку з позиції прохача неможливо. А вони ревуть, але не дають. Певно і тут передують їхні шкурні інтереси. Навіть не будемо зараз уточнювати, які.

І не треба їм роз'яснювати нічого, вони все чудово знають. Але лицемірять. Хіба що публічно їх носом тикати в невідповідність їхніх обіцянок і реальної допомоги. У них поки що не зовсім працює принцип "поганому виду нема стиду", тому трохи стидаються своїх виборців і намагаються тримати вид по можливості не дуже поганий.

Здається, там дещо кращі справи з Конгресом. Та є ще деякі чесні члени НАТО, які щиро нам допомогають.
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06.07.2023 15:57 Відповісти
Если вы не могли союзникам доказать до наступления что эти самолёты нужны позарез, то либо Кулеба зря зарплату получает, либо союзники тормоза.
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06.07.2023 16:40 Відповісти
я думаю, 2ое
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06.07.2023 18:28 Відповісти
 
 