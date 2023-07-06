Треба F-16, щоб було збито 10 з 10 ракет, - Ігнат про удар РФ по Львову

Україні потрібні західні винищувачі F-16, щоб боротися з російськими ракетними атакми.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть пишуть: "А чому ви написали у дописі лише 7 із 10. Тому що хотілось 10. А щоб було 10 з 10 нам потрібні F-16. Тому що захистити усю країну від тих прольотів ракет, на жаль, не так просто", - сказав він.

Ігнат пояснив, що ракети летіли з моря, "ворог пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, в цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова".

"Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16", - сказав він.

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