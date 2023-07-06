Треба F-16, щоб було збито 10 з 10 ракет, - Ігнат про удар РФ по Львову
Україні потрібні західні винищувачі F-16, щоб боротися з російськими ракетними атакми.
Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть пишуть: "А чому ви написали у дописі лише 7 із 10. Тому що хотілось 10. А щоб було 10 з 10 нам потрібні F-16. Тому що захистити усю країну від тих прольотів ракет, на жаль, не так просто", - сказав він.
Ігнат пояснив, що ракети летіли з моря, "ворог пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, в цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова".
"Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16", - сказав він.
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можна навпаки, тількаи беню вперьод ...
як там було у 2019 - "ДУМАЙТЕ"...
2. беня винен фіскальним органам США 50 мільярдів долярів несплачених податків !!! несплата, приховування доходів від оподаткування це один з найтяжчих злочинів у США, тяжчий за навмисне вбивство ...
Это назначение вызвало значительный резонанс в украинском обществе, ведь Татаров - не просто ранее люстрований руководящий сотрудник МВД времен Захарченко-Януковича. А один из их условных адвокатов - ведь именно он публично оправдывал кровавые силовые действия против участников Революции Достоинства, а как заместитель начальника Главного следственного управления МВД мог иметь непосредственное отношение к фабрикации дел против них.
Подробнее читайте в материале ЦЖР https://investigator.org.ua/ua/publication/227395/ «Адвокат дьявола» на службе у Зеленского . Кто такой Олег Татаров?
https://investigator.org.ua/news-2/252234/
нюанс - Ермак - руководитель и владелец 10% в ЗАТ "ІНТЕРПРОМФІНАНС УКРАЇНА", где 90% владеет Эмануилов Рахамим Яшаевич (гражданин РФ), также Ермак и Эмануилов связаны с ТОВ "М.Є.П."
по официальным данным в 1975-91 гг Эмануилов работал под прикрытием в советских разведывательных резидентурах в Иране и Афганистане. Как известно, бывших разведчиков не бывает
то есть помощник Зеленского - Ермак, по факту, много лет подчиняется российскому разведчику и делает с ним гешефты.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/09/9/7225706/
Який там в вашій країні є стійкий вислів? Здається - Три-ка.
Кіндер.
Кюхе.
Кірхе.
Вся справа лише в ЗЕко-манді? А українцями можна і знехтувати?
1.Хто здав АЕС?
То що буде з секретною начинкою F-16?
Який сенс давати секретну зброю ,якщо в Україні всередині всім заправляють кацапські шпигуни?
Дивлюсь на ******** і щиро куєю! Навіть як Україну кацапи вщент роздлвбають, вони тупо згадуватимуть асфальт, шашлики яйця. Де вас таких відбірних знайшли! Навіть тролі з лахтинської контори Пригожіна не такими упоротими були!
Зелене виставило на всі ключові посади агентів фсб та гру та чекає ,що йому передадуть надсекретну зброю ,а лохам ,щоб не патякали - супермарафон
А далі пішла стандартна риторика з методички.
І похер та Україна!
Звичайно, жодного реального доказу оплати Порошенком своєї підтримки (блогів, дописів, статей, мітингів) не існує. Це повна брехня, згенерована на луб'янці.
Насправді ніяких порохоботів немає - є українські патріоти-державники. Які підтримали Порошенка тільки тому, що він є патріотом-державником, кращим на даний момент. Кращим за цілком об'єктивними якостями: енергією, освітою, життєвим, політичним,дипломатичним, економічним досвідом, патріотизмом, фінансовою незалежністю. І патріоти-державники так само підтримують інших патріотів-державників: Парубія, Супрун, Зеркаль, Турчинова, Клімкіна, Климпуш-Цинцадзе, Забродського, Гонтарєву тощо.
І є маса українців, які все ще знаходяться в темряві невизначеності, совкових, кріпацьких комплексів. Комплексів, які їм старанно насаджують та підтримують. Комплексів, які насправді роблять їх бідними та неуспішними.
Але не зважаючи на те, спільнота патріотів-державників росте. Тому що вона не є замкненим клубом. Вона абсолютно відкрита, до неї може приєднатися будь-який українець. І для цього досить усього лише відкинути кріпацькі комплекси: «дайте мені», «мені винні», «бєсплатниє квартіри в СССР», «дєшовий газ із росії» і т.п. І зрозуміти необхідність для власних безпеки та добробуту повноцінної незалежності від москви і державницьких принципів.
Саме тому гебня і придумала цей ярлик з його негативною конотацією начебто «проплаченості», «культу особи», «сектанства» тощо. І поширює його руками зрадників українського народу. Щоб альтернатива, яка насправді виглядає як: «патріоти-державники з одного боку - українці з совковими комплексами, з невизначеними переконаннями з іншого», виглядала як ПРОТИСТОЯННЯ: «проплачені порохоботи-зелені», «порохоботи-націоналісти», «порохоботи-проросійські» . Щоб спільнота патріотів-державників перетворилася на такий собі вузький, обмежений клуб. Щоб інші українці з підозрою і ненавистю ставилися до них.
Завдяки цьому і зелена влада замість того, щоб робити державницьку роботу, підміняє її боротьбою з Порошенком (який давно вже не Президент) і міфічними "порохоботами".
https://tverezo.info/post/author/olexandr_kostyuk Олександр Костюк
А як же, знаю таких і дуже добре. Матеріалів стільки залишилось, що тут мене миттєво вб'ють назавжди, якщо хоч щось спробую викласти. Якщо хочеш доказів, то на нейтральній території.
Але пару моментів можу згадати. Де зараз та "Сопрун", міністерка здоров'я без диплому? А Гонтарєвій як там в Лондоні живеться? Туніс вже врятувала?
Тут на "безцензорному" в новинах писали, що жертв удару ракетою по Львову - понад три десятки поранених.
Ті, хто з цього стібуться, певно, на собі ракетних ударів не відчули. Чи не так?
Тому що зараз вертольоти кацапів знищують нашу бронетехніку на відстані 10 км.
Коли буде Ф-16 ,вони не підлетять на таку відстань
Отак дивишся на цих цинічно-лицемірних ботів і думаєш, звідки вони довбають? Їм на голови ракети не падають?
за президентства Володимира Зеленського
є невиконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ),
що не тільки призводить до відсутності в ЗСУ достатньої кількісті новітніх зразків озброєнь,
але й на роки вперед підриває обороноздатність країни,
а також кардинально підриває її здатність протистояти можливій агресії РФ та Білорусі та знижує здатність за сприятливих умов звільнити тимчасово окуповані території.
Проєкт реформи оборонних закупівель - державне оборонне замовлення у 2020 й у 2021 роках затверджувалося урядом із суттєвим запізненням на 4-5 місяців.
Через це державні оборонні підприємства залишалися без належного фінансування
Станом на вересень 2021 року, Державне оборонне замовлення профінансоване лише на 15%.
На середину червня 2021 року не було профінансовано жодного контракту у межах поточного державного оборонного замовлення не підписано й не профінансовано
А то, что что часть танков и пр. была уничтожена во время боев, так на войне всегда так.
Это не парад на Крещатике
Сколько танков уничтожено в Великой Отечественной войне?
Потери техники составили:
танков и САУ - 96,5 тыс.,
орудий и миномётов - 317,5 тыс. (в том числе и 50-мм миномёты),
боевых самолётов - 43,1 тыс.
Наші війська не знали,що вони були заміновані
Боевые стрельбы, которые учитывали опыт проведения спецоперации на Украине, состоялись на полигоне на юге республики.
МИНСК, 5 июл - Sputnik. На полигоне Брестский прошло показное комплексное тактико-специальное занятие с одним из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Ранее Sputnik писал https://sputnik.by/20230620/boevoy-lazer-v-belarusi-vyyasnili--eto-realnost-ili-zvezdnye-voyny-1076758175.html о боевом лазере , который разработали отечественные конструкторы. Белорусская техника способна обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.
Известно, что белорусская система эффективно засекает дроны и беспилотники, которые поражаются на расстоянии от 400 метров до 6км
Лабораторный образец имел мощность 6 киловатт. Сейчас разрабатывается система на 10 киловатт. Также ведется работа над боевой лазерной системой мощностью в 100 киловатт.
Стоимость выстрела боевого лазера не будет превышать 20 долларов, в то время, как стоимость баллистической ракеты может составлять десятки тысяч долларов.
https://sputnik.by/20230705/belorusskie-*******-proveli-zanyatie-s-lazernym-oruzhiem-1077245797.html
Ти зовсім не в курсі технічної сторони питання.
Хай там не з рогаткою, але з піщаллю, піди проти riffle gun. Одразу на собі відчуєш різницю. Якщо встигнеш відчути.
Жодному совковому (а тепер кацапському) літакові таке й не снилось.
Ті хто хочуть дати, дають, ті хто лише обіцяють дати, обіцянками й годують.
І не треба їм роз'яснювати нічого, вони все чудово знають. Але лицемірять. Хіба що публічно їх носом тикати в невідповідність їхніх обіцянок і реальної допомоги. У них поки що не зовсім працює принцип "поганому виду нема стиду", тому трохи стидаються своїх виборців і намагаються тримати вид по можливості не дуже поганий.
Здається, там дещо кращі справи з Конгресом. Та є ще деякі чесні члени НАТО, які щиро нам допомогають.