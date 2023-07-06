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Новини Агресія Росії проти України
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Військові РФ у Бахмуті перебувають фактично в пастці: вони не можуть пересуватися містом і вийти з нього теж, - Міноборони

бахмут

На лиманському та бахмутському напрямках тривають запеклі бої, у самому Бахмуті ворог фактично перебуває в пастці: пересуватися повноцінно не може, вийти з міста – теж.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо говорити про саме місто Бахмут, там ворог фактично перебуває в пастці. Тому що з одного боку вони більшу частину міста контролюють, ми контролюємо південно-західну лише частину. Але вони не можуть пересуватися містом, оскільки наші Збройні сили не дають їм цього зробити, і вони (окупанти. – Ред.) фактично і вийти з міста не можуть. Бо теж не дають наші сили", - сказала Маляр.

Говорячи про ситуацію навколо Бахмута, заступниця міністра повідомила, що українські воїни на південному фланзі подекуди просуваються, на північному фланзі - тривають бої.

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"Назвати просуванням зараз буде рано, тому що протягом доби кілька разів може змінюватися ситуація. Поки наші війська не закріпляться, зазвичай ми не говоримо про просування", - зазначила вона.

Водночас у Міноборони наголосили, що навколо Бахмута "знову дуже-дуже гаряче", і в останні дні росіяни підтягують десантно-штурмові війська.

Також на лиманському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається наступати.

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"Але за фактом, якщо підсумувати результат: ми поступово, але все ж таки просуваємося, ворог на жодному з напрямків, де він наступає, не просувається", - заявила Маляр.

Вона зазначила, що окупанти підтягують усі свої резерви і не збираються здавати свої позиції просто, а також не відмовляються від намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Крім того, за словами заступника міністра, українські Сили оборони "так потужно б'ють ворога на сході, що на деяких напрямках їхні військові стали залишати позиції цілими підрозділами". Як розповіла Маляр, ворог почав використовувати "загороджувальні загони" і зброєю, спрямованою в спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська".

Дивіться: Сирський показав штурм позицій росіян на північних підступах до Бахмуту: Відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7479) Бахмут (1562) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+34
Репоеды в Бахмуте оказались в огненном мешке. Тужились, старались, и тут пришел кацапам звиздец.
Молодцы ВСУ !!!
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06.07.2023 10:02 Відповісти
+22
А навіщо щоб ворог почав пересуватися і виходити?

Щоб знову вбивати наших бійців?

Його треба планомірно знищувати у тій пастці
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06.07.2023 10:05 Відповісти
+21
Такі да, але історія цієї війни показує, що в останній момент якась добра душа ( **** така) допомагає рашистам вибратись без особливо тяжких втрат. Так банда Гіркіна вийшла зі Слов'янська, десяток тисяч вийшло з Ізюму і пару десятків тисяч непомітно переправились через Дніпро з Херсону. Випадковість це коли один раз, а три більше схоже на закономірність.
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06.07.2023 10:56 Відповісти
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Репоеды в Бахмуте оказались в огненном мешке. Тужились, старались, и тут пришел кацапам звиздец.
Молодцы ВСУ !!!
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06.07.2023 10:02 Відповісти
А навіщо щоб ворог почав пересуватися і виходити?

Щоб знову вбивати наших бійців?

Його треба планомірно знищувати у тій пастці
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06.07.2023 10:05 Відповісти
ждем. поки що вони може більше прибрехує. побачим як вони не зможуть вийти з міста. а якщо вийдуть то авона за свої слова відповість чи ні
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06.07.2023 10:06 Відповісти
Було б не погано іх там затрофеіти .
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06.07.2023 10:07 Відповісти
Такі да, але історія цієї війни показує, що в останній момент якась добра душа ( **** така) допомагає рашистам вибратись без особливо тяжких втрат. Так банда Гіркіна вийшла зі Слов'янська, десяток тисяч вийшло з Ізюму і пару десятків тисяч непомітно переправились через Дніпро з Херсону. Випадковість це коли один раз, а три більше схоже на закономірність.
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06.07.2023 10:56 Відповісти
Ще 5-10тис. рашистів успішно вийшли з Лиману.
За Слов'янський вихід рашистів журналісти Радіо Свободи уже давно все з'ясували. У той час терористів в оточенні утримували з'єднання генералів Кривоноса (розвідка і наведення) та Забродського (артилерія). Від Кривоноса сказали, що передали цілі для наведення артилерії Забродського, а ті в свою чергу відповіли, що нічого не отримували. Без сумніву, що там була 3-тя сторона. Ось так і терористи змогли вийти з оточення.
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Бо наші військові у більшості своїй сидять по тилам і хери пинають. В штурмових діях, розвідці, артилерійській постійній роботі задіяні не більше 5 тисяч солдат. Щоб уявили про що я кажу. Якщо "воює" за словами Зеленскього 700 тисяч штиків, то при ширині фронту в 1400 км, це 1 штик на 2 метри фронту.
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06.07.2023 12:16 Відповісти
Їбало б тобі набити за таке, чмоня ти обісцяна диванна. На Лиманському напрямку навіть ТРОшники штурмували. Не кажучи про інші війська. Завали там 314здак коротше 🤡
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06.07.2023 23:15 Відповісти
Они отовсюду выходили, потому что у нас тупо не было резервов, что бы плотно закрыть кольцо, все эти "розвідники Кривоноса" это максимум 50 человек, а в колонне гиркина сидело от 500 до 1000 боевиков.Тоже и в лимане и в изюме и нет никакой зрады "3-й сторони".
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06.07.2023 13:04 Відповісти
Мабуть не третя сторона, а п'ята колона.
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06.07.2023 13:40 Відповісти
Саме так, 5-та колона, яка роздавала злочинні накази цим генералам чи лише одному з них
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07.07.2023 02:35 Відповісти
А може то якийсь "Козирь" допомагає рашистам у критичних ситуаціях?
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06.07.2023 13:21 Відповісти
і не один.
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06.07.2023 13:31 Відповісти
ну не скажи! москалі хоч і вийшли всюди, але всюди виходи були з втратами. Україна просто немає такої сильної вогневої потужності сконцентровано в одній точці фронту, щоб під час їх виходу звідкись можна було повністю і з кінцями обнулити.
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06.07.2023 17:41 Відповісти
Якось вчасно для москалів кудись зникає потужність звідти де вона необхідна починаючи з Чонгару. Нє? Не помічав?
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06.07.2023 21:48 Відповісти
Як може зникнути те, чого не було з самого початку?
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07.07.2023 05:10 Відповісти
Плюс ещё Чонгар в самом начале
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06.07.2023 20:05 Відповісти
Там дело не в выравнивании, а в захвате ключевых высот с которых Бахмут и пути снабжения к нему как на ладони и простреливаются.
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06.07.2023 10:12 Відповісти
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06.07.2023 10:09 Відповісти
Шедевр
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06.07.2023 10:22 Відповісти
Яка гарна мишка!
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06.07.2023 12:44 Відповісти
А яке відношення має Міноборони до військових оперативно-тактичних дій?...
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06.07.2023 10:38 Відповісти
Мабуть, нема більше нікого, хто міг би штовхати різну маячню у макітру піпла.
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06.07.2023 22:03 Відповісти
а також не відмовляються від намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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це дуже м,ягко сказано. путін і росія і далі мають намір захопити всю Україну. Донецька та Луганська область самі по собі їм непотрібні. і від своїх намірів путін та глибинний російський народ ніколи не відмовиляться. Не буде зброї, вони підуть захоплювати Україну саперними лопатами, закінчаться лопати, візьмуть вила, закінчаться вони -візьмуть кам,яні сокири. І поки ми собі не затямимо, що рося та росіяни наші вічні вороги і що єдиний спосіб розмов з ними -це знищувати цю погань як тільки вона ступить на нашу землю нічого не поміняється.
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06.07.2023 10:43 Відповісти
Те що кацапам тут буде кришка, нам всім зрозуміло і без маляд. Але коли будуть подавати інформацію професійні спікери від Головнокомандувача і Генштабу, а не заступник корумпованого міністра, який примудрився купувати яйця по 17, картоплю по 23, яблука по 52, солярку по 80, олію по 140, красти по 9 мільярдів гривень, які виділені для закупки снарядів....? Не соромно? Знову одягати наших військових буде весь світ, а малярши, резнікови будуть піаритися на здобутках простих хлопців і дівчат, бо своїх вони повипускали за кордон. З самого початку навіть не вмикаю телевізор через "марфон 95", і таких мілшьйони, то вони ще хочуть, щоб ми не дивилися і новини з фронту?
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06.07.2023 10:47 Відповісти
Нащо заявляти подібні речі? всі можуть зайти на deepstatemap і одразу стає зрозумілой вся ситуація!!! ні про який мішок там не може бути і речі, тим паче про оточення, поки що взагалі все навпаки, хоча наші, очевидно успішно намагаються змінити данний стан речей...
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06.07.2023 11:09 Відповісти
Абсолютно вірно! Про напівоточення мова може вестися лише тоді - коли ЗСУ оволодіють Ягідним-Підгородним на Півночі, та Кліщіївкою-Опитним - на Півдні! А про оточення мова може йти лише тоді - коли ЗСУ замкнуть кільце у района н.п. Покровське!
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06.07.2023 15:14 Відповісти
Як і завжди бреше. Мішків було багато . І на півночі , і під Херсоном ,і в Ізюмі. Але завжди виходили.
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06.07.2023 11:14 Відповісти
Швидко тікати аж лапті губити кацапи гарно навчились. Якщо вони так гарно "виходили" , то звідки взялися >230 000 орковтрат?
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06.07.2023 12:09 Відповісти
Не выходили, а выпускали, по чьей-то указке. Как их выпустили из Киевской области, хотя сначала их отхода конкретно утюжили уходящие колонны, а потом, на второй день отхода, практически прекратили херачить кацапню и опять было "указание сверху".
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06.07.2023 12:52 Відповісти
Роптово скінчилися снаряди та чомусь перестали стріляти "джавеліни".
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06.07.2023 15:16 Відповісти
Неуку! Снаряди дійсно могли "закінчитися" - бо при наступі розтягуються лінії забезпечення (порушується логістика і їх з тилу просто не встигають вчасно підвозить) Та й дороги поруйновані Та й самі батареї переміщаються вслід за наступаючими військами - а для цього час потрібен: щоб знайти нову позицію, визначить місцеперебування ворога та пристріляться А "Джавеліни", здебільшого, - зброя "ближньої дії" (для оборони) І б"ють "по-зрячому" Саме тому нам і поставляли перед початком війни саме їх
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07.07.2023 05:55 Відповісти
Було би не погано, але як казав Арестович - "Они там в Буче в мешке"
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06.07.2023 11:19 Відповісти
Мабуть, у п.Маляр є якась інша карта....аж завидки беруть глянути...
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06.07.2023 13:28 Відповісти
То треба тримати їх там в облозі поки самі не передохнуть
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06.07.2023 19:04 Відповісти
Немає там ніякої пастки. Соледар під росіянами, навіть Клищіївку ніяк не вимучать, базікало.
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06.07.2023 19:19 Відповісти
Якшо кацапы не могут пэрэсуватысь - хай дохнут. Кауапов вобще не должно быть в природе
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06.07.2023 20:46 Відповісти
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06.07.2023 22:42 Відповісти
 
 