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Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні, - Bloomberg

рф,армія,придністров’я

Останні дані про військову допомогу Україні від союзників свідчать про те, що Росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"В оновленій у четвер базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, йдеться про те, що союзники Києва надали 471 новий танк з початку війни, і ще 286 поки що не надійшли, навіть попри те, що темпи нових обіцянок сповільнилися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до підрахунків втраченої або захопленої техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України збільшився з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі. 

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При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.

Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, збігаються з парламентськими свідченнями, даними у вівторок начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, пише видання.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2 500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік", - заявив Радакін комітету з оборони законодавчих зборів.

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Проте, як зазначає видання, навколо таких цифр існує величезна невизначеність, оскільки обидві сторони вважають свої втрати державною таємницею, а також існують значні труднощі зі збором інформації з відкритих джерел. Також неможливо отримати достовірні дані про кількість танків і артилерійських знарядь, які Росія з початку війни виготовила або використала зі свого арсеналу зброї.

Автор: 

зброя (7535) танк (2087) ЗСУ (7669)


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Тагіл вже не встигає??
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06.07.2023 10:24 Відповісти
Тагілу танки до одного місця.
Тагіл хоче жити і їздити на новеньких Тойотах, а не штампувати танки і здихати ні за що.
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06.07.2023 10:28 Відповісти
але попри свої хотєлкі тагіл дохне ні за що, та буде продовжувати це робити стільки, скільки захоче *****.
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06.07.2023 10:49 Відповісти
Тагил рулит - ему не до танков!
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06.07.2023 13:10 Відповісти
Думаю що знищено російської техніки більше ніж про це пишуть.
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06.07.2023 10:55 Відповісти
поки Блумберг буде "рассуждать" в х... закінчиться арта, не буде чим цей мільйон випускати. Після таких втрат за два останні місяці арта х..... практично невідновлювана. А це основа як наступу так і оборони лаптів. А вони рахують танки. Не вірять, що х..... БТТ втратив у два рази більше ніж всього є в НАТО.
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06.07.2023 12:10 Відповісти
Для них це заскладно. Вони досі думають що танк це зброя.

А нам головне вибити всю арту русні, і ми їх безкарно потім точково дронами та смарт снарядами переб'ємо всіх. Лиш би свою арту зберегти бо ланцети ще той біч. І якщо судити по звітах і кадрах то ми це успішно робимо. А там в один момент в окопах залишиться лиш піхотна русня яку заспамлять скидами, fpv, артою, і ми не зважаючи на авіацію русні зможемо сунутись вперед, а якщо дадуть ще й на авіацію НАТО все буде взагалі дуже весело.
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06.07.2023 12:52 Відповісти
Моё личное мнение,что это враньё!
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06.07.2023 12:27 Відповісти
 
 