Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні, - Bloomberg

Останні дані про військову допомогу Україні від союзників свідчать про те, що Росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"В оновленій у четвер базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, йдеться про те, що союзники Києва надали 471 новий танк з початку війни, і ще 286 поки що не надійшли, навіть попри те, що темпи нових обіцянок сповільнилися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до підрахунків втраченої або захопленої техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України збільшився з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

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При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.

Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, збігаються з парламентськими свідченнями, даними у вівторок начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, пише видання.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2 500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік", - заявив Радакін комітету з оборони законодавчих зборів.

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Проте, як зазначає видання, навколо таких цифр існує величезна невизначеність, оскільки обидві сторони вважають свої втрати державною таємницею, а також існують значні труднощі зі збором інформації з відкритих джерел. Також неможливо отримати достовірні дані про кількість танків і артилерійських знарядь, які Росія з початку війни виготовила або використала зі свого арсеналу зброї.