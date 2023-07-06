Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні, - Bloomberg
Останні дані про військову допомогу Україні від союзників свідчать про те, що Росія починає втрачати перевагу у важкій техніці на полі бою.
Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"В оновленій у четвер базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, йдеться про те, що союзники Києва надали 471 новий танк з початку війни, і ще 286 поки що не надійшли, навіть попри те, що темпи нових обіцянок сповільнилися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до підрахунків втраченої або захопленої техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, танковий парк України збільшився з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.
При цьому багато хто вважає таку оцінку консервативною.
Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.
Дані про танки, зокрема, збігаються з парламентськими свідченнями, даними у вівторок начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, пише видання.
"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2 500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік", - заявив Радакін комітету з оборони законодавчих зборів.
Проте, як зазначає видання, навколо таких цифр існує величезна невизначеність, оскільки обидві сторони вважають свої втрати державною таємницею, а також існують значні труднощі зі збором інформації з відкритих джерел. Також неможливо отримати достовірні дані про кількість танків і артилерійських знарядь, які Росія з початку війни виготовила або використала зі свого арсеналу зброї.
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Тагіл хоче жити і їздити на новеньких Тойотах, а не штампувати танки і здихати ні за що.
А нам головне вибити всю арту русні, і ми їх безкарно потім точково дронами та смарт снарядами переб'ємо всіх. Лиш би свою арту зберегти бо ланцети ще той біч. І якщо судити по звітах і кадрах то ми це успішно робимо. А там в один момент в окопах залишиться лиш піхотна русня яку заспамлять скидами, fpv, артою, і ми не зважаючи на авіацію русні зможемо сунутись вперед, а якщо дадуть ще й на авіацію НАТО все буде взагалі дуже весело.