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Новини Війна
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У районі Кліщіївки тривають потужні бої, деталі поки що не можемо розкривати, - Череватий

зсу

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу, в районі Кліщіївки зараз тривають сильні бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Там (у районі Кліщіївки. - Ред.) йдуть потужні бої, деталі ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках у Телеграмі йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян. - Ред.) буде дуже символічною назва Кліщіївка", - сказав він.

Речник наголосив, що Сили оборони України там "дуже потужно" зараз працюють, і пізніше будуть повідомлені деталі.

Також читайте: Військові РФ у Бахмуті перебувають фактично в пастці: вони не можуть пересуватися містом і вийти з нього теж, - Міноборони

Автор: 

Бахмут (1562) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2023 10:35 Відповісти
+10
Здається, Кліщіївка починає перетворюваться на "кліщі" для бахмутського угрупування кацапів І вони це починають розуміть!
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06.07.2023 10:35 Відповісти
+9
Ганібал Александрович Напалеон невже це ви - ми всі на вас так чекали , до речі ви ще не в Генштабі як так - бігом в Генштаб там вас Залужний вже зачекався без вас як без рук ніг і далі по списку.
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06.07.2023 10:47 Відповісти
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Здається тойво ти московит - хоча та ні московит .
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06.07.2023 10:52 Відповісти
Ну так ну так - це ж не я мавпуванням займаюся а шановний Ганібал Александрович Напалеон .
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06.07.2023 11:19 Відповісти
Порадила б вам лікуватись, та не впевнена, що ви здатні скористатися цією порадою.

- мантра на санскриті, яку також називають «махамантра». Складається із 16 слів, які є іменами Бога на санскриті
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06.07.2023 10:56 Відповісти
Той кришнаит - кацап
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Кидайте ту хрюшну у спам, воно і зареєстровано у кінці червня....
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06.07.2023 11:03 Відповісти
Цікаво ви себе описали - до речі а що перешкоджає бути і віруючим і науковцем одночасно?
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06.07.2023 11:25 Відповісти
Були би ви трохи обізнаніші не писали би подібне - а так ви і не віруючий в релігійному сенсі і з науковими познаннями у вас так собі.
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06.07.2023 11:54 Відповісти
Прикалується він)))ну і невіглас...А веде себе як справжній кацап...Зовсім не тямить, що таке наука і ображає віруючих людей. Типова поведінка кацапа-фашиста-розумовідсталого)))
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06.07.2023 12:19 Відповісти
Не варто звертати увагу на таких кацапів даунів, тут дійсно лікувати його треба)
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06.07.2023 12:22 Відповісти
Ивините но Бог один и не рождён и нет у него сотоварищей и равных ему..я верующий человек и только Бог в конечном итоге вам поможет ..конешно руками вашими..но то что вы постоянно обращаетесь за помощью Богородице это грех..кто эта Богородица?Мария?значит Иисус по вашему Бог а не пророк?в со своими хорошими намерениями но заблудшим пониманием неправильно все делаете..ладно бы просто неправильно а самый большой грех это придавания сотоварищей Создателю.и в конце даже если вы не принимаете моих доводов то хотя бы когда просите помочь вашим героям просите лично от Бога ..а не его матери..а за сотоварищей сами будете отвечать ..хоть за солдат попросите у кого надо
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06.07.2023 13:08 Відповісти
У час біди та при нападі ворогів
Тропар, глас 4

Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе та погрожує нам: здолай Хрестом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних, молитвами Богородиці, єдиний Чоловіколюбче.
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06.07.2023 22:47 Відповісти
Здається, Кліщіївка починає перетворюваться на "кліщі" для бахмутського угрупування кацапів І вони це починають розуміть!
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06.07.2023 10:35 Відповісти
з язика зняв
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06.07.2023 10:41 Відповісти
Залужный не руководит операцией по взятию конкретного села. Залужный руководит на другом уровне.
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06.07.2023 10:43 Відповісти
я не я корова не моя
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06.07.2023 10:55 Відповісти
Ну так ну так - сотнями підрозділами в реальному часі повинна керувати одна людина як ви це собі уявляєте?
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06.07.2023 10:59 Відповісти
Солдат, єто зальот. В бахмутскіє окопи.
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06.07.2023 10:44 Відповісти
Ганібал Александрович Напалеон невже це ви - ми всі на вас так чекали , до речі ви ще не в Генштабі як так - бігом в Генштаб там вас Залужний вже зачекався без вас як без рук ніг і далі по списку.
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06.07.2023 10:47 Відповісти
Я знаю, що ти б все краще організував, дивно, що тебе в генеральний штаб не взяли, такі, курва, самородки пропадають.
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06.07.2023 10:48 Відповісти
Воно зареєстроване 28 червня 2023.
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06.07.2023 10:50 Відповісти
Причем здесь икона? Выдержали наступление на Киев в феврале-марте 2022, одним ударом освободили почти всю Харьковськую область, без штурмов погнали орков с правобережья Херсонщины.
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06.07.2023 11:14 Відповісти
Заставить противника ошибаться и воспользоваться этими ошибками - тоже показывает уровень нашего командования. При том, что враг объективно втрое сильнее нас.
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06.07.2023 12:28 Відповісти
Sirski skazal sto pod Bachmutom poteri 1 k 10.Cel jest vziat Bachmut s naimensimi poteriami,kacapi brosili tuda uze svoj rezerv,tam idiot manevrenaja vojna vyzumat kak mozno poter vraga,vkliucit ves rezerv kacapov,a potom budet udar tam gde paprostu nebudet rezerva.Taktika takaja udar v odnom meste,potom drugom gde ******,tak razbyvaja ix vojska
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Чмошний диванний експерт
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06.07.2023 12:46 Відповісти
блін, я думав десь на кордоні криму або в центрі донецьку.....
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06.07.2023 10:39 Відповісти
А мы думали, что ты уже в Ла-Манше сапоги моешь, вместе со своими друзями-орками
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06.07.2023 10:58 Відповісти
та ти менше думай а йди бери автомат і землю звільняй,
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06.07.2023 11:06 Відповісти
Зараз там зачьотна прожарка пі.дарів, судячи по скавчанню на болотах
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06.07.2023 10:40 Відповісти
О та ви володієте повнотою всіє інформації яка недоступна простим смертним - здається ви реінкарнація Буди , так якого хріна ви ще сидите на форумі - бігом в Індію Китай і інші країни де є буддисти - домовляйтеся про допомогу Україні.
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06.07.2023 11:10 Відповісти
Які такі кордони - такій людині як ви всі кордони відкриті, а щодо критичного мислення - його добре мати - але володіння інформацією також не помішає ( а ви володієте інформацією на рівні пересічного громадянина - чи ви все таки реінкарнація Буди?).
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06.07.2023 11:32 Відповісти
Чьто прєдлагаєш, просвєльонний?
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06.07.2023 11:24 Відповісти
О провалєнном наступлєнии расскажі своім под Кєщєєвкой, успокой, а то панікуют.
Раскачать нас на отвєтниє удари по гражданскім, хоть і свінособакам, у тєбя і твоіх хозяєв нє вийдєт. Прічіни догадайся сам.
А по 47 брігадє виводи сдєлани, только тєбє нє доложать.
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06.07.2023 11:34 Відповісти
Забаньте будь ласка цього невігласа-кацапа.
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06.07.2023 12:25 Відповісти
 
 