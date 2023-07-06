У районі Кліщіївки тривають потужні бої, деталі поки що не можемо розкривати, - Череватий
На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу, в районі Кліщіївки зараз тривають сильні бої.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Там (у районі Кліщіївки. - Ред.) йдуть потужні бої, деталі ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках у Телеграмі йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян. - Ред.) буде дуже символічною назва Кліщіївка", - сказав він.
Речник наголосив, що Сили оборони України там "дуже потужно" зараз працюють, і пізніше будуть повідомлені деталі.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
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+9 smallevilshort
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- мантра на санскриті, яку також називають «махамантра». Складається із 16 слів, які є іменами Бога на санскриті
Тропар, глас 4
Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе та погрожує нам: здолай Хрестом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних, молитвами Богородиці, єдиний Чоловіколюбче.
Раскачать нас на отвєтниє удари по гражданскім, хоть і свінособакам, у тєбя і твоіх хозяєв нє вийдєт. Прічіни догадайся сам.
А по 47 брігадє виводи сдєлани, только тєбє нє доложать.