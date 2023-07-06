У районі Кліщіївки тривають потужні бої, деталі поки що не можемо розкривати, - Череватий

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу, в районі Кліщіївки зараз тривають сильні бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Там (у районі Кліщіївки. - Ред.) йдуть потужні бої, деталі ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках у Телеграмі йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян. - Ред.) буде дуже символічною назва Кліщіївка", - сказав він.

Речник наголосив, що Сили оборони України там "дуже потужно" зараз працюють, і пізніше будуть повідомлені деталі.

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