Пентагон посилить захист даних після масштабного витоку секретних документів

Глава Пентагону Ллойд Остін завершив огляд висновків і рекомендацій щодо процедур безпеки, зокрема щодо даних розвідки, після перевірки, проведеної через масштабний витік секретних документів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на брифінгу розповів неназваний високопосадовець Пентагону.

Він зазначив, що відомство не буде віддавати розпорядження радикально переглядати процедури безпеки.

Але водночас у підсумках такої перевірки визначено низку сфер, де варто посилити захист інформації. Ці сфери включають покращення індивідуальної та колективної підзвітності, зокрема, щодо процесу опрацювання і зберігання розвідувальних даних, а також обміну інформацією.

У межах нових заходів будуть створені посади відповідальних за контроль за поводженням із цілком таємними даними, а також новий відділ із боротьби з внутрішніми загрозами. Крім того, планують установити системи виявлення електронних пристроїв у місцях зберігання і роботи із секретною документацією.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

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