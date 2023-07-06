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Новини Війна
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Дебіторська заборгованість Міноборони становить понад 36 млрд грн, на них можна було закупити майже 3 тис. канадських бронемашин Senator, - ЦПК

міноборони

Гроші платників податків витратили, але обіцяну зброю та речі наші військові так і не побачили.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"36,3 млрд грн. Такою є сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора року. Це коли наше Міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в обумовлений строк. Тобто, це зброя та речі, яких наші військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що 36,3 млрд грн - це майже 3000 канадських бронемашин Senator, які могли б урятувати тисячі життів наших військових. Або близько 5000 протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.

Також читайте: Міноборони закуповувало олію за "космічними цінами" - по 111 грн/кг, ціни у контрактах МО зрівнялися з ринковими лише у червні, - ЦПК. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7479) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
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06.07.2023 10:41 Відповісти
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06.07.2023 10:42 Відповісти
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06.07.2023 10:50 Відповісти
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06.07.2023 10:41 Відповісти
он крал і краснєл стєснялся і крал но нє красть он нє мог потому что бил ворішкой...
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06.07.2023 10:47 Відповісти
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06.07.2023 10:42 Відповісти
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06.07.2023 10:52 Відповісти
Тобто бреше, бо все хапається за ніс. Такі да.
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06.07.2023 11:13 Відповісти
Підараси жидокацапські
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06.07.2023 10:45 Відповісти
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06.07.2023 10:50 Відповісти
Фотошоп. Але суті не міняє
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06.07.2023 11:14 Відповісти
Десь зараз регочуть золоті курячі яйця...
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06.07.2023 10:45 Відповісти
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06.07.2023 10:47 Відповісти
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06.07.2023 10:46 Відповісти
Фу бл бридота. Хоча зараз воно виглядає ще гірше, опухший від мівіни дондон.
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06.07.2023 10:53 Відповісти
Це був "останній" день України ! Хабарники були впевнени, що ніхто ніколи не узнає, що вони переводили ці гроші не за зброю, а на свої рахунки в іноземних банках. До "захоплення" Києва залишались лічини години...
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06.07.2023 10:46 Відповісти
і це були люди які сидять там ще з часів януковича - в тому числі та ж сумнозвісна "трейдкомодіті"
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06.07.2023 20:52 Відповісти
Бiла Левиця:
Читаю:"Раз порохоботи бісяться, значить Зеленський робить все правильно". От нікчеми! Навіть оцінити діяльність своєї бубочки не здатні без нас, чекають, що ми скажемо.
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06.07.2023 10:47 Відповісти
а яиц сколько...
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06.07.2023 10:47 Відповісти
Коли будете донорів поносити,не забудьте ці дані. Бо дайте і купіть це різні речі
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06.07.2023 10:47 Відповісти
Ми гатови к ната, байдєн прікажи взять нас в ната , а то я с міністрам яічнай прамишлєнасті нє прієду к вам с канцертам. Нікто с вас нє сможет замєніть наши казлячіє улибкі на всєх відєо і фото. Харашо падумай байдєн.
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06.07.2023 10:51 Відповісти
На днях Швець в етері із Яковиною, посилаючись на уповноваженого представника Пентагона, заявив, що українські посадовці при отриманні західного озброєння отримують певні грошові бонуси.
Чим більше такого західного озброєння та чим воно дорожче, тим вищі бонуси
Однією з причин зволікання Президента США Дж.Байдена із рішенням стосовно F-16, за припущенням Швеця, можуть бути зазначені обставини

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06.07.2023 10:51 Відповісти
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06.07.2023 10:54 Відповісти
Навіть дивно читати ахінею яку публікує "Darnytsya Kyiv" враховуючи що досі допомогу Заходу зброєю ми отримуємо БЕЗКОШТОВНО а тому впливати на вартість того, що замовляють у виробників та надають України керівництво країни впливати НЕ МОЖЕ, та й БАЙДУЖЕ т.я. НЕ УКРАЇНА за це платить!!! Це ж треба таку ДУРНЮ вигадувати!!!
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06.07.2023 11:24 Відповісти
Першоджерело

https://www.youtube.com/watch?v=r0_a4X780YY https://www.youtube.com/watch?v=r0_a4X780YY - з 5 хв. 40 сек.

а також https://www.youtube.com/watch?v=GpLhJAHKPpg&t=1204s -перша частина

Маєте аргументи - апелюйте, цікаво дізнатися
Сумніви у словах Швеця, зокрема із посиланням на посадовця Пентагона, а також на замовлення до Пентагону з боку Повітряних сил ЗСУ, у яких F-16 відсутні, малоймовірні. На брехні не зловлений
А щодо "ахінеї" - чому тоді жодним чином не використаний "ленд-ліз", Закон підписаний Президентом США 09.05.2022 та закінчується у вересні 2023?
За ленд-лізом дійсно купує США у своїх та інших виробників, передає Україні, що знищено - збитки США, що залишилося після війни - повертається до США або оплачується Україною у повному обсязі, без жодних бонусів
Наразі схеми надання нам зброї топ-сікрет, і це правильно
Швець лише сказав за нюанси
Бонуси платять не США, Швець скромно промовчав, хто саме, але за них зазначив
Здогадуюсь, але вангувати не буду
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06.07.2023 12:11 Відповісти
США наразі, дякувати Богові, наші основні військові, політичні, економічні партнери.
Найбільший обсяг допомоги Україні, особливо військової, саме від США.
Тому ми не можемо не зважати на голоси людей з США, які задіяні у наданні такої допомоги та доносять до нас певні меседжі як партнерам
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06.07.2023 12:22 Відповісти
чому ми ще не в НАТО?, а, дійсно, чому..., крові наших хлопців не достатньо, тому що вона врівноважується безпрецедентним рівнем корупції та відвертого розкрадання грошей, виділених на оброну...
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06.07.2023 10:51 Відповісти
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06.07.2023 10:52 Відповісти
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06.07.2023 10:55 Відповісти
Яка гарна пара 😪
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06.07.2023 10:55 Відповісти
Ааа, тридцятирічна наташка "ротік" яку на istv "перехвалили" всі хто тільки міг? Поки вона не знайшла на 40 років старшого багатава вонючого старікашку . Ну справжнє кохання.
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06.07.2023 11:02 Відповісти
Взагалі то Юлія Зорій, зараз мабуть Зорій - Рєзнікова
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06.07.2023 11:11 Відповісти
Ну напевне працівники istv ,краще знають як називать кращого "оратора" каналу?
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06.07.2023 12:00 Відповісти
ICTV
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06.07.2023 12:27 Відповісти
Та хоч Куй ТБ, що від цього міняється? Хоча робота на куй тб їй би більше підійшла.
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06.07.2023 12:32 Відповісти
Зато ЮЗИК за это время еще на 10 кг поправился.
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06.07.2023 11:00 Відповісти
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06.07.2023 11:03 Відповісти
А от СБУ, дбр, БЕБ та набу то нецікаво. І що ви їм зробите?
Чому ж то Україна не в НАТО?
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06.07.2023 11:07 Відповісти
СБУ, дбр, БЕБ та набу то нецікаво. - Та цікаво ще і як, верхівка має свій %.
Не в там, бо "пацани та чувіхи" з НАТО не слухаються команд найвеличнішої команди ЗЕрадників.((
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06.07.2023 11:22 Відповісти
А один медіа-сержант просить зібрать йому 50млн на відновлення та ремонт техніки у пересічних громадян... При цьому є таким, що входить до "високих кабінетів", де сидять мультиміліонери та керівники яйценосного, який і повинен забезпечити той самий ремонт та відновлення...

Дивина дивна! Може я щось не те з'їв, заснув і прокинувся на полі чудес в країні дурнів? 🤔
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06.07.2023 11:10 Відповісти
Подробиції про "медіа-сержанта" надаси "Evgeny N"?! Чи не Піскунов твоє прізвище?!
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06.07.2023 11:18 Відповісти
Це моя думка про нього. І доводити комусь: чому в мене склалась та чи інша думка про ту чи іншу людину я не стану - не бачу в цьому сенсу.
Якщо ви її не поділяєте - то це нормально: кожен сам вирішує як ставитись до іншого.
Як то кажуть: на смак і колір...
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06.07.2023 12:36 Відповісти
І що заважає державним органам у вимозі повернути гроші та накласти штраф за невиконання договорів на компанії із якими складали угоди?! Констатацію факту бачу, але чому не має ані даних по переліку контрагентів та сумам угод?! Чому не передали у прокуратуру (нехай і кишенькову) викриту інформацію для збудження кримінальної справи?! Це що, аби збурити суспільство а ЦПК типу немає до цього вже діла?!
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06.07.2023 11:16 Відповісти
Це дно буде подолано! Сказав міністр оборони Резніков, його слова підтвердив Буданов добавивши "Що за ним сховалось ще таємниче дно, а далі потрібно буде провести нову розвідку."
Кажете яйця по 17? Барабани... Смішно, ми лише бачимо верхівку айсберга.
З такими поплічниками .уйла цей корабаль б'є рекорди Титаніка.
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06.07.2023 11:19 Відповісти
Просто вдумайтесь, скільки життів наших Захисників врятувала б ця техніка... техніка, яку вони так і не отримали. Зе-гниди продовжують проливати українську кров разом з кацапами. Це новина для тих, хто й досі вважає, що перемога залежить виключно від дій ЗСУ і Залужного.
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06.07.2023 11:49 Відповісти
а буквально вчора п.маркус оголосив збір кількох десятків млн. на відновлення техніки його бригади...
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06.07.2023 11:50 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия в армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой Будкепитал, Буд Девелопмент, Энсо а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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06.07.2023 12:32 Відповісти
 
 