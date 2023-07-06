Дебіторська заборгованість Міноборони становить понад 36 млрд грн, на них можна було закупити майже 3 тис. канадських бронемашин Senator, - ЦПК

Гроші платників податків витратили, але обіцяну зброю та речі наші військові так і не побачили.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"36,3 млрд грн. Такою є сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора року. Це коли наше Міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в обумовлений строк. Тобто, це зброя та речі, яких наші військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що 36,3 млрд грн - це майже 3000 канадських бронемашин Senator, які могли б урятувати тисячі життів наших військових. Або близько 5000 протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.

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