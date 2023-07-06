Дебіторська заборгованість Міноборони становить понад 36 млрд грн, на них можна було закупити майже 3 тис. канадських бронемашин Senator, - ЦПК
Гроші платників податків витратили, але обіцяну зброю та речі наші військові так і не побачили.
Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"36,3 млрд грн. Такою є сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора року. Це коли наше Міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в обумовлений строк. Тобто, це зброя та речі, яких наші військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК зазначили, що 36,3 млрд грн - це майже 3000 канадських бронемашин Senator, які могли б урятувати тисячі життів наших військових. Або близько 5000 протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.
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Читаю:"Раз порохоботи бісяться, значить Зеленський робить все правильно". От нікчеми! Навіть оцінити діяльність своєї бубочки не здатні без нас, чекають, що ми скажемо.
Чим більше такого західного озброєння та чим воно дорожче, тим вищі бонуси
Однією з причин зволікання Президента США Дж.Байдена із рішенням стосовно F-16, за припущенням Швеця, можуть бути зазначені обставини
https://www.youtube.com/watch?v=r0_a4X780YY https://www.youtube.com/watch?v=r0_a4X780YY - з 5 хв. 40 сек.
а також https://www.youtube.com/watch?v=GpLhJAHKPpg&t=1204s -перша частина
Маєте аргументи - апелюйте, цікаво дізнатися
Сумніви у словах Швеця, зокрема із посиланням на посадовця Пентагона, а також на замовлення до Пентагону з боку Повітряних сил ЗСУ, у яких F-16 відсутні, малоймовірні. На брехні не зловлений
А щодо "ахінеї" - чому тоді жодним чином не використаний "ленд-ліз", Закон підписаний Президентом США 09.05.2022 та закінчується у вересні 2023?
За ленд-лізом дійсно купує США у своїх та інших виробників, передає Україні, що знищено - збитки США, що залишилося після війни - повертається до США або оплачується Україною у повному обсязі, без жодних бонусів
Наразі схеми надання нам зброї топ-сікрет, і це правильно
Швець лише сказав за нюанси
Бонуси платять не США, Швець скромно промовчав, хто саме, але за них зазначив
Здогадуюсь, але вангувати не буду
Найбільший обсяг допомоги Україні, особливо військової, саме від США.
Тому ми не можемо не зважати на голоси людей з США, які задіяні у наданні такої допомоги та доносять до нас певні меседжі як партнерам
Чому ж то Україна не в НАТО?
Не в там, бо "пацани та чувіхи" з НАТО не слухаються команд найвеличнішої команди ЗЕрадників.((
Дивина дивна! Може я щось не те з'їв, заснув і прокинувся на полі чудес в країні дурнів? 🤔
Якщо ви її не поділяєте - то це нормально: кожен сам вирішує як ставитись до іншого.
Як то кажуть: на смак і колір...
Кажете яйця по 17? Барабани... Смішно, ми лише бачимо верхівку айсберга.
З такими поплічниками .уйла цей корабаль б'є рекорди Титаніка.