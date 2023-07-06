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Новини Війна
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Посол США Брінк засудила ракетний удар РФ по Львову: Продовжуватимемо зміцнювати обороноздатність України

львів

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила російську ракетну атаку на Львів та запевнила у подальшій підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні Брінк у твіттері.

"Жорстокий ракетний удар Росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів жахливі. Ми не будемо стояти осторонь і продовжуватимемо зміцнювати здатність України захищатися", - написала посол.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Також читайте: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34, - ОВА

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває. За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Також читайте: У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) Брінк Бріджит (235)


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дякую, вже другий рік війни ......
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06.07.2023 10:44 Відповісти
Там про неосвоєні гроші від міноборони на закупку техніки доя ЗСУ є, а також повишення пенсій депутатам, чиновникам і іншим уже з високою пенсією. Оце повинні бачити, а не політичний етикет донорів. Зе тільки відео виложив, що ви йому написали?
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06.07.2023 10:52 Відповісти
Це імовірно F-35 !!!!
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06.07.2023 10:46 Відповісти
в казочках від арестовича
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06.07.2023 10:48 Відповісти
F-35 хіба що в обмін на бєню та всіх кротів з банкової, і то не факт
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06.07.2023 10:54 Відповісти
Львів наразі переповнений колаборантами, зрадниками, ватою, і це не тільки і не скільки переселенці зі Сходу та Півдня України. Своїх любителів @уйла вистачає
Явна наводка пі@ара-зрадника.
СБУ, зокрема контррозвідка, не спати, по кабаках не шаритися, а працювати на випередження.
Інакше ніякого західного ППО не вистачить
Рідний Львів - співчуття, Україна з тобою! Рідним та близьким загиблих і потерпілих співчуття та підтримка!
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06.07.2023 11:06 Відповісти
Занепокоєння.?.. стурбованість... ?....Та пішли ви нах ,всі.
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06.07.2023 11:07 Відповісти
Якби не підтримка заходу то що б було з нами. Так що сам іди за вказаним маршрутом дорогу знаєш раз всіх посилаєш.
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06.07.2023 11:12 Відповісти
О. Все таки знайшовся придурок,який рахує себе розумнішим за всіх. Мальчік.. Аби Захід був притомний, то не було би нападу кацапів на Україну взагалі. Навіть не дивлячись на те, що у нас тут вічно при владі ворюги та підараси.
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06.07.2023 12:20 Відповісти
 
 